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Военные свергли президента Гвинеи после того, как он «обнулил» свои президентские сроки (да, как Путин). Вот несколько фактов об истории страны, которые многое объясняют

Автор:
Дмитрий Раевский
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Военные свергли президента Гвинеи после того, как он «обнулил» свои президентские сроки (да, как Путин). Вот несколько фактов об истории страны, которые многое объясняют

Getty Images

Пятого сентября 2021 года войска взяли штурмом президентский дворец в Конакри, столице Гвинеи. Год назад ее президент Альфа Конде через референдум внес изменения в конституцию страны и открыл себе дорогу к третьему сроку. Теперь он отстранен от власти, а лидер хунты, полковник Мамади Думбуя, объявил в стране переходный период и передал полномочия Национальному комитету по сплочению и развитию. С тех пор как в 1958 году Гвинея получила независимость от Франции, в стране было уже три «бессменных лидера» и два военных переворота. Нынешний — третий. «Бабель» рассказывает, что нужно знать о современной истории Гвинеи. Очень коротко.

В Африке есть три государства, которые называют ГвинеейГвинейская Республика (мы говорим о ней), Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. Последняя находится южнее, в Центральной Африке, а две первые — недалеко от самой западной точки континента, мыса Альмади. Все три в прошлом были колониями разных европейских стран — Франции, Португалии и Испании соответственно.

Три Гвинеи на карте Западной Африки.

Три Гвинеи на карте Западной Африки.

Бандус Екатерина / «Бабель»

Французы свою Гвинею начали активно колонизировать лишь к началу XIX века, и далось это им непросто — вожди коренного народа фульбе сражались с завоевателями почти столетие. Только в 1897 году местные признали протекторат Франции и стали частью глобальной колонии — Французской Западной Африки.

После Второй мировой войны Франция начала постепенно расширять автономию африканских колоний, но они оставались частью глобального Французского Союза. В 1958 году Франция получила новую конституцию, по которой Французский Союз становился Французским сообществом, а колонии — протекторатами с собственными органами власти. В колониях Западной Африки провели референдумы о вхождении в новое сообщество.

Гвинея была единственной колонией, проголосовавшей против, и таким образом 2 октября 1958 года первой получила независимость. Остальные колонии региона выходили из состава сообщества в разное время следующие два года.

После референдума французы покинули Гвинею за два месяца и забрали с собой все, что могли — вплоть до электрических лампочек и плана канализации в столице страны Конакри. Аптеки даже сжигали лекарства, чтобы те не достались гвинейцам. Страна осталась без инфраструктуры. Напоследок Франция ввела против Гвинеи экономическое эмбарго, которое продержалось 16 лет. Торговые отношения с бывшей колонией в 1974 году установил президент Валери Жискар д’Эстен, приехав туда с дипломатическим визитом.

С 1958 года в Гвинее было три президента, которые планировали править вечно. Первый — Ахмед Секу Туре, лидер Демократической партии Гвинеи (ДПГ). Главой государства он стал автоматически — еще в 1957 году в тогда еще колонии прошли выборы в местный парламент, на которых победила ДПГ.

Ахмед Секу Туре, президент Гвинейской Республики.

Ахмед Секу Туре, президент Гвинейской Республики.

Getty Images

Сначала в Гвинее начались демократические реформы, женщины получили право голосовать на выборах. Но в 1960 году Туре заявил, что на него готовилось покушение, и начал политические репрессии. Выборы стали формальными — Туре правил страной 24 года, избирался на президентский пост четыре раза, а в парламентских выборах участвовала только его партия. Во внешней политике Туре лавировал между СССР, США и Китаем, внутри страны — национализировал землю и предприятия.

Двадцать шестого марта 1984 года президент умер. Спустя неделю в Гвинее произошел военный переворот и власть захватил полковник Лансана Конте. Национализированные при Туре предприятия снова стали частными, в Гвинею пришли американские, французские и канадские компании. Несмотря на реформы, 70 процентов населения Гвинеи по-прежнему работали в сельском хозяйстве.

В 1992 году Конте разрешил многопартийность и пообещал свободные выборы. Но на следующих трех президентских выборах побеждал все равно он, а на двух парламентских — его Партия единства и прогресса. Выступления оппозиции разгоняла полиция.

Лансана Конте умер в 2008 году, пробыв у власти чуть меньше предшественника — 23 года. После его смерти снова произошел военный переворот, а на президентских выборах два года спустя победил лидер оппозиционной партии «Объединение гвинейского народа» Альфа Конде.

Президент Гвинеи Альфа Конде во время президентских выборов в Конакри, 18 октября 2020 года.

Президент Гвинеи Альфа Конде во время президентских выборов в Конакри, 18 октября 2020 года.

Getty Images

Для него это были четвертые выборы — три предыдущих он проигрывал Лансане Конте. После победы в 2010 году Конде пообещал реформы и борьбу с коррупцией. Но уже в 2011 году сам попал в коррупционный скандал. Инвестиционная компания Palladino Capital 2 южноафриканского миллиардера Уолтера Хеннига ссудила Гвинее 25 миллионов долларов якобы для строительства новой государственной шахты. Но строительство шахты так и не началось, и после скандала в прессе сделку аннулировали.

В 2013 году в Гвинее прошли парламентские выборы, на которых победила партия Конде. Оппозиция обвинила его в фальсификациях и вышла на улицы. Но полиция разогнала митинг — больше ста человек погибли. В 2015 году Конде переизбирался на второй срок, его опять обвиняли в фальсификациях.

В 2020 году Альфа Конде решил «обнулить» свои президентские сроки. Референдум по этому вопросу прошел одновременно с парламентскими выборами — 22 марта. Президент везде победил. Его партия получила 89 процентов голосов, а референдум разрешил Конде идти на третий срок. Несмотря на уличные протесты и обвинения в фальсификациях, 7 ноября 2020 года Конституционный суд Гвинеи утвердил окончательные результаты выборов, и Конде снова стал президентом.

Пятого сентября 2021 года президентский дворец в Конакри взяли штурмом военные. Перед этим Министерство обороны Гвинеи заявило, что охрана отбила атаку на дворец, но в тот же день появилось видео, на котором Альфа Конде был окружен мятежниками.

Их лидер, полковник Мамади Думбуя, заявил, что приостанавливает действие конституции, распускает парламент и правительство. Новым чрезвычайным органом власти в Гвинее стал Национальный комитет по сплочению и развитию.

Думбуя — профессиональный военный, проходил военную подготовку в Израиле, служил в Иностранном легионе, а в 2018 году возглавил военный спецназ, созданный по приказу Конде. Сам Думбуя входит в список 25 гвинейских чиновников, которым ЕС угрожает санкциями за нарушения прав человека и преступления режима Конде.