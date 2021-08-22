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21 августа 1991 года в Москве провалился ГКЧП, 24-го родилась независимая Украина. Что происходило между этими датами и что у Белого дома делала «Украинская сотня» — хроника одного дня после путча

Автор:
Антон Семиженко
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
21 августа 1991 года в Москве провалился ГКЧП, 24-го родилась независимая Украина. Что происходило между этими датами и что у Белого дома делала «Украинская сотня» — хроника одного дня после путча

dialog.ua

Двадцать первого августа 1991 года после многотысячных протестов в Москве и трех жертв августовский путч, или просто ГКЧП, окончательно провалился. Двадцать третьего августа в зал заседаний Верховного Совета УССР внесли сине-желтый флаг, а на следующий день там провозгласили независимость Украины. Что происходило 22 числа — в день, когда переворот уже провалился, а новые государства еще не родились, рассказывает обозреватель «Бабеля» Антон Семиженко. Он прочитал исторические дневники и воспоминания политиков и поговорил с очевидцами тех событий.

В ночь на 22 августа защитники Белого дома, где находились депутаты российского парламента и президент республики Борис Ельцин, все еще не верили в победу над путчистами. Несмотря на самороспуск ГКЧП, ходили слухи, что войска могут штурмовать здание другого оппозиционного органа власти ― Московского горсовета. Двадцать первого августа к нему начали стягивать танки. Но штурма не произошло — наоборот, около полуночи в Москву из Крыма вернулся президент СССР Михаил Горбачев и заверил, что законная власть взяла ситуацию под контроль. Организаторов переворота начали задерживать, а митингующие радовались победе.

Утром 22 августа вокруг московского Белого дома, который кроме прочего был опорным пунктом протеста, все еще стояли баррикады. Стены соседних домов были исписаны лозунгами вроде: «Долой хунту», «Кошмар, на улице Язов!», «Янашка! Ты не сладишь с нами, диктатор с полными штанами». Герой последней фразы ― формальный глава ГКЧП Геннадий Янаев запомнился тем, что во время оглашения чрезвычайного положения в стране у него заметно тряслись руки. Утром 22 августа, как и в дни протеста, один из митингующих кричал в мегафон новости. Но если 21 числа они были тревожными, например, о введении комендантского часа в Москве или маневрах военных в центре города, то теперь — радостными: в частности, о том, что из Коммунистической партии Советского Союза вышел главный коммунист Казахской ССР Нурсултан Назарбаев.

Около Белого дома было немало украинцев, они сформировали отдельную «Украинскую сотню». Кто-то из ее членов жил тогда в Москве, кто-то приехал из других регионов СССР. Успели добраться и из Украины. «Были ребята и из Харькова, Днепра, Киева, Львова, — рассказывает «Бабелю» защитник Белого дома киевлянин Григорий Лукьянчук, тогда живший в России. ― Несмотря на информационную блокаду, о событиях в Москве можно было узнать из эфиров «Радио Свобода» или «Голоса Америки».

Люди собираются вокруг московских баррикад утром 22 августа 1991 года.

Люди собираются вокруг московских баррикад утром 22 августа 1991 года.

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Другой участник протестов, киевлянин Валерий Петрущак в 1991 жил в Саратове. Он объясняет: украинцы не вышли на протест дома, а поехали в Москву, потому что именно там решалась судьба Украины и других республик. «Если бы там победил ГКЧП, наша власть бы тоже прогнулась, смирилась, ― уверен Петрущак. ― Власть в Киеве тогда была тихой, лояльной. Там не бунтовали».

Руководителем гражданской обороны Белого дома тоже был украинец ― Григорий Куценко. В Национальном музее истории Украины хранится его пропуск в здание. Двадцать второго августа ему и его подчиненным приходилось решать уже не связанные с безопасностью вопросы: например, что делать с толпами людей, которые прямо у баррикад просили внести их в списки защитников Белого дома на случай, если в будущем за это будут полагаться какие-то льготы. Было очевидно, что многие врут, но проверить это было невозможно — никаких списков реальных участников протеста никто не составлял.

В 12 часов дня начался митинг, который транслировали общесоюзные телеканалы. Лидер протеста, президент РСФСР Борис Ельцин выглядел на нем победителем. Он сообщил о десятках решений: зарегистрировать триколор как официальный российский флаг, запретить Коммунистическую партию и национализировать ее имущество, ввести новые государственные награды, забрать у изданий КПСС, в частности у газеты «Правда», их здания. Часть этих решений были вне компетенций и полномочий Ельцина, но толпа все его заявления встречала с ликованием. О тогда еще действующем президенте СССР уже вспоминали немногие.

Горбачева не было на публике весь день, якобы из-за плохого самочувствия жены. Только вечером 22 августа в телеэфире он зачитал сообщение «к советскому народу». «Заговорщики провалились. Они не уяснили главного ― того, что народ за эти, пусть очень трудные, годы стал другим». Горбачев рассказал, что представители ГКЧП явились к нему на государственную дачу в Форосе еще 18 августа — за день до путча. Они предлагали ужесточить режим, а после отказа заблокировали дачу и с суши, и с моря. В течение 72 часов Горбачев, по его словам, не знал, что происходит в стране. На 23 августа Горбачев анонсировал встречу с главами союзных республик. Он призвал арестовать зачинщиков переворота, а «лицам, которые не нашли в себе мужества встать на защиту закона» на всех уровнях власти, посоветовал самим подать в отставку. Как президент он пообещал новый союзный договор и новые органы власти СССР. Но большинство этих планов остались словами. Очевидцы тех событий в дневниках писали, что Горбачев выглядел растерянным — казалось, он не контролирует ситуацию. Позже и Ельцин, и члены ГКЧП утверждали, что Горбчаев знал о готовящемся путче, не помешал ему, а потом ждал, кто победит.

В течение двух суток арестовали всех участников ГКЧП, кроме министра внутренних дел СССР Бориса Пуго ― он совершил самоубийство. Его нашли в постели с женой, тоже смертельно раненной из пистолета. В квартире была предсмертная записка, в которой Пуго признал, что «совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению».

Митинг у Белого дома длился до вечера. Затем протестующие пришли на Лубянскую площадь и начали разрушать памятник Дзержинскому. «Мы в тот день знали свою задачу, — с улыбкой вспоминает Григорий Лукьянчук. — Вычисляли, куда в толпе направлены телекамеры, и шли на то место с украинскими флагами. Мол, Киев, вставай! Надеялись, что в Украине увидят».

Вечером 22 августа московская мэрия распорядилась демонтировать памятник Дзержинскому. Что коммунальные службы сразу же и сделали.

Вечером 22 августа московская мэрия распорядилась демонтировать памятник Дзержинскому. Что коммунальные службы сразу же и сделали.

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В Украине о московском перевороте, разумеется, знали. В дни путча партийные газеты исправно перепечатывали сообщения ГКЧП, чиновники получили разнарядку «заняться сбором урожая» ― в частности, отправить на поля студентов, чтоб те не проводили акций в городах.

Леонид Кравчук, в то время спикер украинского парламента, вспоминал, что в те дни с ним активно общался главнокомандующий сухопутными войсками СССР Валентин Варенников ― он требовал прямо поддержать политику ГКЧП. Кравчук отвечал, что самостоятельно такое решение принять не может — необходим съезд Верховного Совета. В своих телеобращениях к народу 19 и 20 августа Кравчук говорил, что режим чрезвычайной ситуации на Украину не распространяется, поэтому стоит продолжать жить, как раньше. За эти заявления его позже критиковали все: представители ГКЧП за отказ открыто встать на их сторону, политики из демократической оппозиции — за нерешительность.

Заявления других органов власти в республике ― например, президиума Верховного Совета ― были похожими. Украинцев успокаивали, что власть ГКЧП на УРСР не распространяется, но призывали не собираться на митинги и не нарушать закон. Другими словами, власть ждала, чем закончится противостояние в Москве.

Просто принять сторону тех, кто победит встолице, в Украине были готовы не все. Лидер «Народного движения за перестройку» Вячеслав Черновол утверждал, что устроил в своем гостиничном номере в Киеве импровизированный пресс-центр, откуда чуть ли не каждые полчаса созванивались с российским парламентом и представителями Бориса Ельцина. Также однопартийцы Черновола печатали и раздавали листовки с призывом не признавать ГКЧП и его решения. И 20 и 21 августа собирали в Киеве митинги в поддержку российской демократической оппозиции, на которые сходились по несколько тысяч человек. Дальнейший план был такой — если путчисты удержат власть, 22 августа Рух инициирует всеукраинскую политическую забастовку.

К этой дате стало ясно, что путч провалился. Вместо «Народного движения за перестройку» 22 августа о себе дала знать Компартия УССР. Задним числом коммунисты резко осудили «авантюрную попытку государственного переворота». После этого Леонид Кравчук с другими членами президиума парламента решили созвать народных депутатов на экстренную сессию 24 августа. Ее участники осудили ГКЧП и провозгласили независимость Украины.

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