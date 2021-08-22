21 августа 1991 года в Москве провалился ГКЧП, 24-го родилась независимая Украина. Что происходило между этими датами и что у Белого дома делала «Украинская сотня» — хроника одного дня после путча

Почему начался и как проходил путч О смене власти в СССР рано утром 19 августа 1991 года объявил Государственный комитет по чрезвычайному положению. В его состав входили вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Владимир Павлов, глава КГБ Владимир Крючков, министр обороны Дмитрий Язов, министр внутренних дел Борис Пуго. Официальными причинами создания ГКЧП были желание его членов сохранить Советский союз от кризиса и распада и якобы неспособность Михаила Горбачева исполнять обязанности президента СССР из-за болезни. В первом своем постановлении ГКЧП объявил недействительными решения союзных республик, противоречащие законам СССР. В частности, это касалось декларации о государственном суверенитете, которую к тому моменту приняла и Украина. Также под запрет попали большинство СМИ, политические партии и объединения граждан, «которые мешают нормализации ситуации». Ранее на 20 августа планировали подписание нового союзного договора, по которому СССР превращался в конфедерацию ССГ ― Содружество суверенных государств. Большинство членов ГКЧП в результате переформатирования лишились бы своих постов. Позжеисторики назовут это одной из истинных причин путча. Лидером сопротивления перевороту стал недавно вступивший в должность президент РСФСР Борис Ельцин. Он сразу объявил всесоюзную забастовку и 19 августа в своей знаменитой речи с танка призвал «защитить демократию». Здание парламента РСФСР ― так называемый Белый дом ― и территория вокруг него стали штабом сопротивления. Туда приезжали люди со всего СССР. Для противодействия митингующим в Москву ГКЧП стянул несколько армейских подразделений. До больших уличных боев дело не дошло, но в ночь на 21 число трое митингующих погибли в столкновении с солдатами из колонны БМП. 37-летнего Владимира Усова и 28-летнего Илью Кричевского застрелили, 22-летнего Дмитрия Комаря сбросили под гусеницы техники. Митинги против смены власти прошли во многих городах, военные переходили на сторону протестующих. Вечером 21 августа Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП.

В ночь на 22 августа защитники Белого дома, где находились депутаты российского парламента и президент республики Борис Ельцин, все еще не верили в победу над путчистами. Несмотря на самороспуск ГКЧП, ходили слухи, что войска могут штурмовать здание другого оппозиционного органа власти ― Московского горсовета. Двадцать первого августа к нему начали стягивать танки. Но штурма не произошло — наоборот, около полуночи в Москву из Крыма вернулся президент СССР Михаил Горбачев и заверил, что законная власть взяла ситуацию под контроль. Организаторов переворота начали задерживать, а митингующие радовались победе.

Утром 22 августа вокруг московского Белого дома, который кроме прочего был опорным пунктом протеста, все еще стояли баррикады. Стены соседних домов были исписаны лозунгами вроде: «Долой хунту», «Кошмар, на улице Язов!», «Янашка! Ты не сладишь с нами, диктатор с полными штанами». Герой последней фразы ― формальный глава ГКЧП Геннадий Янаев запомнился тем, что во время оглашения чрезвычайного положения в стране у него заметно тряслись руки. Утром 22 августа, как и в дни протеста, один из митингующих кричал в мегафон новости. Но если 21 числа они были тревожными, например, о введении комендантского часа в Москве или маневрах военных в центре города, то теперь — радостными: в частности, о том, что из Коммунистической партии Советского Союза вышел главный коммунист Казахской ССР Нурсултан Назарбаев.

Около Белого дома было немало украинцев, они сформировали отдельную «Украинскую сотню». Кто-то из ее членов жил тогда в Москве, кто-то приехал из других регионов СССР. Успели добраться и из Украины. «Были ребята и из Харькова, Днепра, Киева, Львова, — рассказывает «Бабелю» защитник Белого дома киевлянин Григорий Лукьянчук, тогда живший в России. ― Несмотря на информационную блокаду, о событиях в Москве можно было узнать из эфиров «Радио Свобода» или «Голоса Америки».

Люди собираются вокруг московских баррикад утром 22 августа 1991 года. Getty Images

Другой участник протестов, киевлянин Валерий Петрущак в 1991 жил в Саратове. Он объясняет: украинцы не вышли на протест дома, а поехали в Москву, потому что именно там решалась судьба Украины и других республик. «Если бы там победил ГКЧП, наша власть бы тоже прогнулась, смирилась, ― уверен Петрущак. ― Власть в Киеве тогда была тихой, лояльной. Там не бунтовали».

Руководителем гражданской обороны Белого дома тоже был украинец ― Григорий Куценко. В Национальном музее истории Украины хранится его пропуск в здание. Двадцать второго августа ему и его подчиненным приходилось решать уже не связанные с безопасностью вопросы: например, что делать с толпами людей, которые прямо у баррикад просили внести их в списки защитников Белого дома на случай, если в будущем за это будут полагаться какие-то льготы. Было очевидно, что многие врут, но проверить это было невозможно — никаких списков реальных участников протеста никто не составлял.

В 12 часов дня начался митинг, который транслировали общесоюзные телеканалы. Лидер протеста, президент РСФСР Борис Ельцин выглядел на нем победителем. Он сообщил о десятках решений: зарегистрировать триколор как официальный российский флаг, запретить Коммунистическую партию и национализировать ее имущество, ввести новые государственные награды, забрать у изданий КПСС, в частности у газеты «Правда», их здания. Часть этих решений были вне компетенций и полномочий Ельцина, но толпа все его заявления встречала с ликованием. О тогда еще действующем президенте СССР уже вспоминали немногие.

Сегодняшний день как-то уже назван ― День Свободы, День России или как-то еще, я даже не запомнил. Но если это действительно произошло, то как же трудно станет жить по-новому! Что значит ― жить свободно? Жить в свободной стране? Как это? Я не знаю, даже не представляю, что это значит. 60 лет страха. Теперь надо работать, помогать что-то строить. Ненависть уйдет из души. А любви в ней нет ― ни к народу, ни к Родине… Нет, нам уже не жить в свободе, мы будем ощущать привычные прутья клеток… Говорят, птица не покидает клетку, если она к ней привыкла.

Горбачева не было на публике весь день, якобы из-за плохого самочувствия жены. Только вечером 22 августа в телеэфире он зачитал сообщение «к советскому народу». «Заговорщики провалились. Они не уяснили главного ― того, что народ за эти, пусть очень трудные, годы стал другим». Горбачев рассказал, что представители ГКЧП явились к нему на государственную дачу в Форосе еще 18 августа — за день до путча. Они предлагали ужесточить режим, а после отказа заблокировали дачу и с суши, и с моря. В течение 72 часов Горбачев, по его словам, не знал, что происходит в стране. На 23 августа Горбачев анонсировал встречу с главами союзных республик. Он призвал арестовать зачинщиков переворота, а «лицам, которые не нашли в себе мужества встать на защиту закона» на всех уровнях власти, посоветовал самим подать в отставку. Как президент он пообещал новый союзный договор и новые органы власти СССР. Но большинство этих планов остались словами. Очевидцы тех событий в дневниках писали, что Горбачев выглядел растерянным — казалось, он не контролирует ситуацию. Позже и Ельцин, и члены ГКЧП утверждали, что Горбчаев знал о готовящемся путче, не помешал ему, а потом ждал, кто победит.

В течение двух суток арестовали всех участников ГКЧП, кроме министра внутренних дел СССР Бориса Пуго ― он совершил самоубийство. Его нашли в постели с женой, тоже смертельно раненной из пистолета. В квартире была предсмертная записка, в которой Пуго признал, что «совершил абсолютно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению».

Митинг у Белого дома длился до вечера. Затем протестующие пришли на Лубянскую площадь и начали разрушать памятник Дзержинскому. «Мы в тот день знали свою задачу, — с улыбкой вспоминает Григорий Лукьянчук. — Вычисляли, куда в толпе направлены телекамеры, и шли на то место с украинскими флагами. Мол, Киев, вставай! Надеялись, что в Украине увидят».

Вечером 22 августа московская мэрия распорядилась демонтировать памятник Дзержинскому. Что коммунальные службы сразу же и сделали. Getty Images

В Украине о московском перевороте, разумеется, знали. В дни путча партийные газеты исправно перепечатывали сообщения ГКЧП, чиновники получили разнарядку «заняться сбором урожая» ― в частности, отправить на поля студентов, чтоб те не проводили акций в городах.

Леонид Кравчук, в то время спикер украинского парламента, вспоминал, что в те дни с ним активно общался главнокомандующий сухопутными войсками СССР Валентин Варенников ― он требовал прямо поддержать политику ГКЧП. Кравчук отвечал, что самостоятельно такое решение принять не может — необходим съезд Верховного Совета. В своих телеобращениях к народу 19 и 20 августа Кравчук говорил, что режим чрезвычайной ситуации на Украину не распространяется, поэтому стоит продолжать жить, как раньше. За эти заявления его позже критиковали все: представители ГКЧП за отказ открыто встать на их сторону, политики из демократической оппозиции — за нерешительность.

Заявления других органов власти в республике ― например, президиума Верховного Совета ― были похожими. Украинцев успокаивали, что власть ГКЧП на УРСР не распространяется, но призывали не собираться на митинги и не нарушать закон. Другими словами, власть ждала, чем закончится противостояние в Москве.

Просто принять сторону тех, кто победит встолице, в Украине были готовы не все. Лидер «Народного движения за перестройку» Вячеслав Черновол утверждал, что устроил в своем гостиничном номере в Киеве импровизированный пресс-центр, откуда чуть ли не каждые полчаса созванивались с российским парламентом и представителями Бориса Ельцина. Также однопартийцы Черновола печатали и раздавали листовки с призывом не признавать ГКЧП и его решения. И 20 и 21 августа собирали в Киеве митинги в поддержку российской демократической оппозиции, на которые сходились по несколько тысяч человек. Дальнейший план был такой — если путчисты удержат власть, 22 августа Рух инициирует всеукраинскую политическую забастовку.

К этой дате стало ясно, что путч провалился. Вместо «Народного движения за перестройку» 22 августа о себе дала знать Компартия УССР. Задним числом коммунисты резко осудили «авантюрную попытку государственного переворота». После этого Леонид Кравчук с другими членами президиума парламента решили созвать народных депутатов на экстренную сессию 24 августа. Ее участники осудили ГКЧП и провозгласили независимость Украины.

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