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Глобальное потепление не выдумка? Да. И человек его ускоряет? Да! И дальше будет только хуже? Почти наверняка — главные тезисы отчета ООН о климате и комментарии его украинских разработчиков

Автор:
Дмитрий Раевский
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Глобальное потепление не выдумка? Да. И человек его ускоряет? Да! И дальше будет только хуже? Почти наверняка — главные тезисы отчета ООН о климате и комментарии его украинских разработчиков

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Девятого августа 2021 года Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН опубликовала первую часть доклада об изменении климата Земли. Это уже шестой доклад с 1988 года и первый за семь лет. В первой части отчета ученые описали, как меняется климат на земле — причины и возможные последствия. Вторая часть выйдет зимой 2022 года, там речь пойдет о путях адаптации человечества к новому климату. Третья часть будет готова к весне 2022 года, в ней расскажут, пожалуй, о самом главном: как и на сколько нужно сокращать выброс парниковых газов. Пока этой инструкции нет, первая часть отчета выглядит пугающей — ученые прогнозируют, что при самом пессимистичном развитии событий человечество к концу ХХІ века будет жить в экстремальных условиях на очень жаркой планете. Мы коротко пересказываем главные тезисы отчета с комментариями его украинских составителей — климатологов Светланы Краковской и Николая Шлапака. Они рассказали о главных выводах МГЭИК 19 августа на вебинаре.

Планета разогревается быстрее, чем раньше, а людям так жарко еще не было никогда. У это тезиса есть три уровня.

  • Температура последних пяти лет — самая высокая с середины ХІХ века, то есть с момента начала наблюдений.
  • За последние полвека температура росла быстрее, чем за любые другие 50 лет двух последних тысячелетий.
  • Десятилетие 2010—2019 может быть самым жарким за последние 12 тысяч лет — с начала современного межледникового периода.

Светлана Краковская объясняет: чтобы получить точные данные, температуру за последние две тысячи лет реконструировали по разным источникам — по осадку в океанах, болотах и реках, по ледниковым кернам с полюса, историческим записям и наблюдениям. «Реконструкция показала, что колебания глобальной среднегодовой температуры не превышали полградуса. Вплоть до резкого скачка в середине ХІХ века, с начала индустриальной эры».

Влияние выбросов углекислого газа и деятельности человека на изменение климата ученые в принципе не ставят под сомнение. В отчете МГЭИК влияние промышленности на потепление — факт, а не гипотеза. Несмотря на то что множество климатических скептиков считают потепление сугубо природным процессом. Последние десять лет глобальная температура на планете в среднем была на 1,09 градуса по Цельсию выше, чем во второй половине ХІХ века. Согласно отчету, естественное потепление из-за солнечной и вулканической активности — это 0,02 градуса, а еще 1,07 градуса — последствия деятельности человека.

Climate Change 2021: The Physical Science Basis / IPCC

К началу 2019 года люди выбросили в атмосферу до 2 400 миллиардов тонн углекислого газа. Если выбросят еще 500 миллиардов тонн, то порог потепления повысится с 1,09 °С до 1,5 °С. С учетом современных промышленных мощностей это может произойти уже через 15 лет. И, скорее всего, произойдет — мировая экономика просто не успеет перестроиться и снизить уровень выбросов, даже если начнет делать это прямо сегодня.

Светлана Краковская говорит, что в отчете есть пять сценариев климатических изменений до 2100 года — от самого оптимистичного, до того, который она называет «настоящим адом». Какой из этих сценариев случится — зависит от сокращения выбросов парниковых газов. Но даже в самом оптимистичном, если мы остановим антропогенные выбросы, температура все равно будет расти. «У климатической системы высокая инерционность — океаны нагрелись очень сильно, и они будут долго отдавать это тепло, их уровень будет расти, льды будут таять. Но все-таки, если выбросы остановить, то постепенно ситуация будет выравниваться».

Парижское соглашение 2015 года установило критическую отметку в пороге потепления — 2 °С. За ним начнутся необратимые климатические изменения, которые угрожают экосистеме Земли. Отметка, на которой нужно удержать потепление — 1,5°С. Для этого сокращать выбросы углекислого газа, метана и других парниковых газов нужно уже сейчас. Как именно это можно сделать — ученые расскажут в третьей части отчета.

Николай Шлапак работает над одной из глав этой части отчета. Он объяснил, что там будут общие разделы о влиянии выбросов парниковых газов на климат, и секторальные главы, в каждой из которых будет рассматриваться отдельно влияние транспорта, строительства, энергетики, промышленности, городов и сельского хозяйства. В каждой главе будут ответы об уровне выбросов, от чего они зависят, как их сократить, какие есть технологии, и сколько все это стоит. Отдельная тема отчета — связь между сокращениями выбросов и адаптацией к тем климатическим изменениям, которые уже есть. «Будет и глава, которой в предыдущих отчетах не было — о социально-поведенческих факторах. Как изменения в спросе на продукты и услуги, в поведении потребителей, их бытовых привычках могут повлиять на сокращение выбросов».

Последствия глобального потепления — это не только само потепление, но и наводнения, пожары и засухи. Согласно прогнозу ученых, периоды экстремальной жары в разных регионах (как, например, в этом году в Канаде) будут случаться в среднем в семь раз чаще в ближайшие 30 лет.

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Кроме простого повышения температуры климатологи за последние несколько лет столкнулись с явлением, которое еще не наблюдали, — когда в одном регионе несколько экстремальных погодных событий происходят почти одновременно.

Краковская объясняет: «Нет никакого противоречия в том, что одновременно становится и больше засух, и больше дождей. С увеличением температуры атмосферы, ее способность удерживать влагу растет. Недавно видела хороший пример. В аквапарках есть такой аттракцион, когда вода набирается в ведро до определенного уровня, и оно перекидывается на вас. Когда ведро маленькое, оно быстрее набирается и чаще сбрасывает воду. Большое ведро дольше набирается, зато когда перекидывается, то выливает сразу много воды. Так работает и атмосфера».

Повышение уровня мирового океана и таяние льдов Арктики — еще одно последствие потепления. По данным доклада, скорость повышения уровня океана сейчас самая большая за последние три тысячи лет. А площадь льдов Арктики — самая маленькая за тысячу лет.

Краковская уточняет, что морские льды защищают нас от потепления, потому что увеличивают отражательную способность планеты. Поэтому их площадь — важный фактор. И чем меньше льдов, тем сильнее будет повышаться температура.

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В новом отчете впервые появился интерактивный атлас, на котором можно посмотреть, как именно менялся климат отдельных регионов планеты раньше и какие прогнозы есть до 2100 года. Карта мира разбита на 46 макрорегионов для суши и 12 — для океанов. Украина в этом атласе относится к региону WCE — Западная и Центральная Европа. Светлана Краковская была в команде ученых, которые работали над этим атласом, но детальных данных о том, как будет меняться климат именно в Украине, пока нет.

«Мы готовим и уже заканчиваем основные сценарии климатических изменений конкретно для Украины. Готовим и более детальный атлас, где можно будет посмотреть данные по регионам Украины. Но уже из этого большого атласа, который есть, можно узнать кое-какие данные точечно, если вы высчитаете координаты», — говорит Краковская.