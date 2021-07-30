В Винницкой области нашли судью Николая Чауса. Все очень серьезно, но мемы-то смешные! Срочно посмотрите их

Бывший судья Николай Чаус нашелся в Винницкой области, хотя с апреля правоохранители искали его в Молдове. Тридцатого июля он сам пришел в здание Мазуровского сельсовета и сообщил, что его якобы похитили и он голоден. После этого Служба безопасности Украины приехала в Мазуровку и забрала Чауса. Однако сотрудники НАБУ недовольны и просят СБУ передать бывшего судью им, мол, это они расследуют его дело. Пока правоохранители разбираются, чей Чаус, «Бабель» собрал мемы о внезапном появленим бывшего судьи, который ранее выносил приговоры по ряду резонансных дел, а затем исчез. Вот тут можно прочитать текст про то, кто и зачем выкрал судью Чауса, а сейчас — просто мемы.