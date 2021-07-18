67 лет назад в СССР вернули совместное обучение мальчиков и девочек. Их разделили с подачи Сталина, но эксперимент провалился. Как это было — в архивных фото из киевских школ

Во времена Российской империи обучение мальчиков и девочек почти во всех учебных заведениях было раздельным. Да и образование в стране, где большинство населения составляли крестьяне, было доступно далеко не для всех. В конце XIX — начале ХХ века Российская империя по уровню грамотности населения занимала одно из последних мест в Европе.

Качество образования зависело и от пола. Мальчики получали гораздо больший объем знаний. Все потому, что в то время в большинстве европейских стран именно мужчина получал ведущую роль во всех сферах государственной и общественной жизни.

Женщина же должна была посвятить себя в основном семье, поэтому считалось, что девушкам совершенно не нужны академические научные знания. Обычно в женских гимназиях и пансионах изучали словесность, танцы, домоводство, занятия рукоделием и этикет. Иностранные языки часто входили в обучение за отдельную плату по желанию родителей.

Урок физкультуры в частной женской гимназии Екатерины Евсеевой на улице Александровской (сейчас улица Петра Сагайдачного) на Подоле в Киеве, до 1913 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Урок «Закона божьего» в Первой Императорской Александровской мужской гимназии на Бибиковском бульваре (сейчас бульвар Тараса Шевченко) в Киеве, 1910-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Урок физкультуры в частной женской гимназии Екатерины Евсеевой на улице Александровской (сейчас улица Петра Сагайдачного) на Подоле в Киеве, до 1913 года. Урок «Закона божьего» в Первой Императорской Александровской мужской гимназии на Бибиковском бульваре (сейчас бульвар Тараса Шевченко) в Киеве, 1910-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Захватив власть в 1917 году, большевики взяли курс на борьбу с «тяжелым наследием царского режима» практически во всех сферах жизни. Это касалось и школ. «Во всех учебных заведениях вводится совместное обучение учащихся обоего пола. В наименовании всех учебных заведений опускаются слова «мужская» и «женская». Все учебные заведения принимают на свои вакансии учащихся обоего пола на равных основаниях», — гласило постановление Народного комиссариата просвещения от 31 мая 1918 года. Теперь мальчики и девочки занимались вместе даже на физкультуре, раздельными оставались только уроки труда.

Кроме задекларированного равноправия, у совместного обучения были и чисто практические плюсы. Такая система позволяла сэкономить на зданиях школ и на количестве учителей. Кроме того, в том же 1918 году большевики отменили школьную форму. У новой власти просто не было на нее денег, поэтому униформу учеников объявили «символом несвободы и пережитком прошлого».

Преподаватели и выпускники Киевской семилетней трудовой школы № 50, 1925 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1930-х большевики окончательно укрепились у власти и стали постепенно возвращать некоторые атрибуты «старого режима». Например, в армию вернули погоны, ордена, офицерские и генеральские звания.

В это же время в верхушке руководства стали поговаривать о возврате к раздельному обучению мальчиков и девочек. Одним из главных сторонников этой идеи был сам Сталин, которому казалось, что мальчики растут слишком «женоподобными». Страна готовилась к большой войне. На это переориентировали тяжелую промышленность, а в школах делали упор на военно-патриотическое воспитание. К этому времени в школы уже вернули форму, причем у мальчиков она была военного образца — фуражка, гимнастерка и поясной ремень солдатского типа.

Ученики средней школы при заводе «Арсенал» на занятиях по военной подготовке, 1938 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Изначально вернуть раздельное обучение мальчиков и девочек планировали в 1941 году, но помешало нападение Германии на СССР. К этому вернулись в мае 1943 года, когда ситуация стала складываться уже в пользу союзников по антигитлеровской коалиции. В итоге советские чиновники объявили, что «равноправие полов по части доступности образования уже достигнуто», и решили вернуть раздельное обучение под предлогом того, что оно «будет содействовать укреплению дисциплины и устранит не всегда здоровые взаимоотношения между противоположными полами».

Первый урок в 1-А классе Киевской женской средней школы № 33, 1 сентября 1949 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Поначалу раздельное обучение вводили только в крупных городах — Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, областных и крупных промышленных центрах. Ведь, согласно инструкции, у каждой школы — и мужской, и женской — должно быть отдельное здание, а также все необходимые учебные принадлежности. В городах Украины, Беларуси и Балтии такую практику вводили по мере того, как их освобождали от немецких войск.

В Наркомате просвещения сразу же решили, что мужские школы должны финансироваться лучше, чем женские. Ведь для мальчиков планировали увеличить количество лабораторных и практических занятий по физике, химии, биологии, потому что «страна нуждалась в инженерах, ученых и строителях».

Преподаватель физики Киевской средней школы № 147 проводит опыты вместе с учениками 7-Б класса, 8 февраля 1949 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Кадры перераспределили так, чтобы с мальчиками работали более опытные и квалифицированные педагоги. Появились даже мужские школы с иностранным языком обучения, где преподаватели получали на 50 процентов больше обычной ставки. Отдельные средства выделяли на то, чтобы создавать в мужских школах дополнительные спортивные секции, ведь «мальчики в силу своих природных особенностей более подвижны, им нужно реализовывать избыток энергии». У мужских школ был приоритет и в подборе зданий.

Ученики играют в баскетбол на спортплощадке Киевской средней школы № 131, 1949 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Официально познакомиться и пообщаться мальчики и девочки могли на совместных школьных мероприятиях, которые устраивали несколько раз в год на различные праздники. Особенно популярными стали совместные новогодние балы-маскарады. Главное было — успеть добыть «хорошие» костюмы, которые выдавали напрокат на специальных складах.

Новогодний бал в Киевской женской школе № 57, январь 1947 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

На деле воплотить такую реформу образования оказалось непросто. В первую очередь, не хватало зданий, особенно в разрушенных войной городах. Иногда мальчикам и девочкам приходилось учиться в одной школе в две-три смены. Либо заниматься на разных этажах, или на одном этаже, разделенном деревянной перегородкой.

Педагогических кадров тоже не хватало. По инструкции, директорами мужских школ должны быть мужчины, а женских — женщины, но мужчин-директоров было мало. В мужских школах была большая текучесть кадров, потому что учителям зачастую было сложно поддерживать дисциплину в классе. Вот как вспоминает этот период одна из преподавательниц: «У нас на лестнице ребята сквернословят, курят. Один так ударил на улице другого ученика, что сломал ему переносицу. Ученик 7 класса выбросил из окна 20 чернильниц, а затем парту. Последняя попала на балкон и чуть не убила уборщицу».

Учительница Киевской средней школы № 155 объясняет ученице 11 класса, как лучше составить конспект для проведения урока в младших классах, 7 марта 1949 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Еще один провал реформы касался гендерного равенства. У мальчиков быстро появилось презрительное отношение даже к тем девочкам, с которыми они еще недавно сидели за одной партой. Девочек обвиняли в том, что они оценивали мальчиков только по тому, насколько умело они танцевали на школьных балах. А женские школы пренебрежительно называли «бабскими», в которых толком ничему не учат.

Члены кружка юннатов Киевской средней школы № 74 мастерят скворечники, 10 марта 1948 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного «Весенний танец» в исполнении участниц балетного кружка Киевской женской средней школы № 89, 1949 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Члены кружка юннатов Киевской средней школы № 74 мастерят скворечники, 10 марта 1948 года. «Весенний танец» в исполнении участниц балетного кружка Киевской женской средней школы № 89, 1949 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Дошло до того, что в прессе развернулась целая общественная дискуссия по поводу того, какое образование лучше — совместное или раздельное. Центром дискуссии стала «Литературная газета» — орган Союза писателей СССР. Помимо адекватных аргументов вроде проблем полноценной коммуникации и социализации детей, не обходилось и без идеологии. Противники раздельной системы обучения называли ее «перепевами теорий буржуазных идеологов об интеллектуальной неполноценности женщин», из-за чего у девочек появляются «признаки потребительства и мещанства». А сторонники говорили, что это «очень прогрессивный подход, поскольку позволяет улучшить результаты обучения, а также сконцентрироваться на воспитании настоящих мужчин», а девочки — «будущие матери, и воспитывать их нужно соответственно».

Первый урок в одном из классов Киевской средней школы № 117, 1 сентября 1955 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Редакторы «Литературной газеты» отправляли копии сотен таких писем верхушке ЦК КПСС. Там уже понимали, что все пошло не так, но пока Сталин был жив, реформу никто не собирался отменять. Только на следующий год после его смерти постановлением Совета Министров СССР от 18 июля 1954 года вернули совместное обучение мальчиков и девочек в школах. Причем официальная мотивация была та же, что и в 1943 году, когда вводили раздельное обучение, — «стремление улучшить дисциплину учеников». Так через 11 лет мальчики и девочки снова оказались за одной партой, и только уроки труда как были, так и остались раздельными.

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