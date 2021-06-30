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Бывшая солистка филармонии Людмила Уракова поехала выступать в китайских барах, попала в тюрьму и вышла замуж за китайца. Зарабатывать песнями и танцами уехали тысячи украинцев, у них получалось, а вот у вас уже не выйдет

Автор:
Антон Семиженко
Редактор:
Дмитрий Раевский
Дата:
Бывшая солистка филармонии Людмила Уракова поехала выступать в китайских барах, попала в тюрьму и вышла замуж за китайца. Зарабатывать песнями и танцами уехали тысячи украинцев, у них получалось, а вот у вас уже не выйдет

Пять лет назад Людмила Уракова пела в Запорожской филармонии и на карьеру не жаловалась. Сейчас у нее за плечами — 28 суток в китайской тюрьме, выступления в небольшом баре на холодном севере Китая и привычка есть острое. С начала 2010-х в Китай отправились на заработки тысячи украинских певцов, музыкантов, танцоров и диджеев. Часто не такие опытные и профессиональные, как Людмила, они все же прилично зарабатывали уже благодаря тому, что имели «западную» внешность. Корреспондент «Бабеля» Антон Семиженко пообщался с артистами, которые работали или сейчас работают в Китае, и узнал, как они учат китайские песни, сколько с этого имеют и почему сейчас ехать за легким хлебом в Китай уже немного поздно.

Это должна была быть простая мелкая подработка. Халтура на вечер — несколько часов попеть в баре и забрать свои пару сотен долларов. На основной работе в парке развлечений в китайском городе Гуанчжоу Людмиле Ураковой платили неплохо, но копейка лишней не бывает, особенно если учесть, что скоро рейс в Украину. Группа Людмилы быстро провела саундчек и начала шоу-программу.

Вдруг посреди выступления — полиция. «Есть разрешение на концерт? Откуда родом? Нелегально поете?» На Людмилу и других музыкантов надели наручники, увезли в полицейский участок, сфотографировали у стенки — как в фильмах фотографируют особо опасных преступников.

— Каждого из нас оштрафовали на 10 000 юаней, тогда столько зарабатывали в месяц, — рассказывает Людмила «Бабелю». — И еще пришлось отсидеть 28 суток в китайской тюрьме.

Людмилу Уракову в родном Запорожье знают как солистку местной филармонии. Карьера ее устраивала, хотя для нормальных заработков приходилось вести корпоративы и петь в джаз-бэнде. Поездка в Гуанчжоу в 2015 году была просто авантюрой, и получить еще и тюремный опыт для Ураковой было уже слишком.

— Уезжая оттуда, я сожгла все мосты. Говорила, что больше в Китай ни ногой! — вспоминает она. — Восстановилась в филармонии... А через три месяца начала искать способы вернуться.

Таких украинцев, как Людмила, на заработках в Китае тогда были тысячи. Далеко не все пели на таком же уровне, у некоторых вообще не был поставлен голос. Это никого не сдерживало: главная черта, которая привлекала владельцев местных клубов, баров, ресторанов и парков развлечений, у украинцев и так была. Причем с рождения.

Людмила Уракова выступает в парке развлечений в Гуанчжоу. Фото из ее личного архива.

Людмила Уракова выступает в парке развлечений в Гуанчжоу. Фото из ее личного архива.

Что такое чабудо?

— Почему китайцам так нравится европейская внешность? Видимо, отчасти из-стандарты красоты: здесь издавна ходили под зонтиками, пытаясь сохранить свою кожу как можно белее. А у нас она и так белая, — рассказывает киевский барабанщик Николай Куранда. Он зарабатывал в Китае игрой в кавер-группе три месяца. — Возможно, дело и в росте, который у нас обычно выше, чем у китайцев. И еще, наверное, повлияли старые голливудские фильмы, где положительный герой — белый человек.

— Когда мы с женой учили китайский в местном университете, названия цветов нам объясняли на примере кожи студентов. Преподавательница говорила: «Белый цвет — это как у Михаила и Ярославы. Черный — как у той девушки за третьей партой. Желтый — это как у меня». Спокойно, без какого-либо негатива или позитива говорила, — рассказывает «Бабелю» Михаил Гайдейчук, который сейчас играет на гитаре в китайском городе Лючжоу.

— Все так, — добавляет жена Гайдейчука Ярослава Танько. — Только перечислив все цвета, преподаватель добавила: «Но больше всего мы в Китае любим белый».

Что это означает для украинцев? Что здесь они — «люди с Запада», точно такие же, как американцы или немцы. И как только страна разбогатела достаточно, чтобы «позволить» себе иностранцев, китайские заведения начали платить уже просто за то, чтобы такие люди к ним зашли — ведь это существенно поднимает престиж места. Этим подрабатывала украинка Анна Бровченко, которая в 2017 году работала в Китае моделью.

— Хоть без макияжа, хоть просто в джинсах заходишь в бар или клуб на три-четыре часа — и неважно, что ты там делаешь, хоть в телефоне сиди. Затем просто подходишь к менеджеру и берешь свои деньги: 250 юаней, если ты девушка, 200 — если парень, — рассказывает она.

В середине 2010-х люди с западной внешностью могли без проблем устроиться преподавателями английского — даже если знали его очень приблизительно. Среди местных украинцев ходит байка о «преподавателе», который хотел зарплату в 14 000 юаней в месяц, но во время разговора с клиентом вспомнил только, как на английском будет «двенадцать». Пришлось получать эквивалент 48 тысяч гривен вместо 56.

Есть байка и о музыкантах. Была, говорят, группа, в которой шнур от электрогитары включали не в усилитель, а в другую электрогитару. Ни единого звука — но фонограмме все равно, а местным зашло.

— Есть такое слово у китайцев — «чабудо». Это значит «и так сойдет», «почти как договаривались», «приблизительно», — улыбается Гайдейчук. — Например, ушла жена недавно красить волосы. Хотела русый цвет, даже краску нужную им принесла. А покрасили ее в черный, такой прямо китайский черный. Ярослава чуть не плачет: «Ну как так?» Они ей: «А как же чабудо?» Так и с артистами. Нас иногда просили выучить новую песню за пару дней. И когда я говорил, что для этого нужна неделя, отвечали: «Да нам не надо прямо очень хорошо, пусть будет приблизительно!»

Михаил Гайдейчук (слева) и Ярослава Танько (на переднем плане) во время выступления в китайском городе Наньнин. Жизнь в Киеве их вполне устраивала: Михаил работал менеджером в отеле Hyatt, Ярослава пела в кавер-группе Donʼt Touch Band, заработки пары были выше среднего. По словам Михаила, он был на Майдане в 2014 году, но разочаровался избранием на пост президента Петра Порошенко. И решил какое-то время пожить в другой стране. Так появилась идея поехать в Китай. Фото из личного архива Гайдейчука.

Михаил Гайдейчук (слева) и Ярослава Танько (на переднем плане) во время выступления в китайском городе Наньнин. Жизнь в Киеве их вполне устраивала: Михаил работал менеджером в отеле Hyatt, Ярослава пела в кавер-группе Donʼt Touch Band, заработки пары были выше среднего. По словам Михаила, он был на Майдане в 2014 году, но разочаровался избранием на пост президента Петра Порошенко. И решил какое-то время пожить в другой стране. Так появилась идея поехать в Китай. Фото из личного архива Гайдейчука.

Холод, перец, карантин

Что же привлекло на этом непритязательном рынке академическую певицу Людмилу Уракову?

— Знаете, как в Украине: видишь иностранца и думаешь: о, фирмач пошел! А в Китае мы все фирмачи, — смеется она. — И когда говоришь, что ты из Украины, они восторженно восклицают: «Там же все красавицы, все красавчики!» Сразу твой номер телефона хотят. Это подкупает. Ну, а еще... В Запорожье меня уже немного подзабыли, все казалось вялым, рутинным. Это уже был не тот кайф. А работа в Китае — как наркотик: ежедневная занятость и нормальный заработок.

Вскоре Людмила нашла новый контракт и отправилась на работу в китайский город Яньчэн. Еще не зная, что там, на севере Китая, все немного сложнее. Яньчэн — приморский курорт. А север Китая — это серьезные холода.

— Местные привыкли, они просто в фуфайках спят. А мы как только не заклеивали окна, как только не включали кондиционер на обогрев — не помогало. Все равно постоянно холодно было, — рассказывает Людмила.

Бар, в котором пришлось выступать в этот раз, был небольшим — их тех, где помнят имена большинства гостей и где артистам нужно с ними выпивать.

— Это не было принудительным, но китайцы любят, когда ты в качестве респекта уделяешь им внимание, — говорит женщина.

Людмила Уракова во время одного из выступлений. Фото из ее личного архива.

Людмила Уракова во время одного из выступлений. Фото из ее личного архива.

Еще одной сложностью было то, что в баре ждали исполнения не только западных, но и китайских песен. Уракова же тогда по-китайски могла сказать только «Добрый день», «Сколько стоит?» и «Я не понимаю».

— Но как когда-то мы, не зная английского, учили «Эври найт ин май дримз ай си ю» из «Титаника» — так и здесь. Все на слух, — улыбается певица.

Впрочем, когда представилась возможность переехать в город Чунцин — побольше и в центральной части Китая, Людмила с решением не медлила. Хотя и знала, что это один из самых «острых» в кулинарном плане регионов страны.

Со временем Людмила справилась и с этой проблемой. Нашла несколько кафе со славянской кухней, привыкла ездить в гипермаркет на другой конец города за сыром и заказывать в онлайн-маркетплейсе TaoBao свеклу. Но ей пришлось столкнуться с другим вызовом. Точнее — с тремя.

Когда в Китае началась эпидемия коронавируса, в стране закрыли все заведения. Так Людмиле пришлось несколько месяцев пожить без работы — соответственно, и без зарплаты.

— Работодатели по-разному выходили из ситуации. Кто-то просто закрывался. Где платили людям по 50—100 юаней в день — исключительно на еду. Где-то оставляли половину оговоренной в контракте суммы. Но никто не знал, когда и чем закончится этот период. Поэтому многие украинцы поехали домой, — рассказывает Уракова.

Когда же заболеваемость в Китае пошла на спад, а в остальном мире, наоборот, росла в геометрической прогрессии, местные начали видеть в иностранцах угрозу — мол, они разносят вирусы. Это было психологически тяжело, как-то Людмилу даже не впустили в подъезд ее дома — те же консьержи, которые видели ее каждый день.

Прошло и это. Вот только те украинцы, которые выехали из Китая и рассчитывали скоро вернуться, сделать этого до сих пор не смогли. Из санитарных соображений официальный Пекин долгое время не пускал в страну вообще никого, потом — только иностранцев, у которых в Китае есть семья. До работников сферы развлечений, предполагает Уракова, очередь в этом году может и не дойти.

Сама она осталась в Китае и уже два года не видела своих украинских родственников. А группа, с которой Людмила выступала до пандемии, потеряла половину участников. Пришлось собирать новую — из таких же обломков других коллективов.

В конце концов все более или менее вернулось в норму — и даже конкуренция снизилась. Вот только гонорары не росли и вряд ли уже вырастут. Золотая эпоха западных лиц в Китае подходит к концу. Начало конца даже имеет точную дату — 1 октября 2019 года.

Как (можно было) стать певцом в Китае

  • Зарегистрируйтесь в WeChat. Это китайское приложение объединяет функционал чата соцсети, платежной системы, медицинской карточки и еще много чего, а главное — там есть группы, где артисты «с Запада» общаются с китайскими агентами. Также в WeChat есть автоматический переводчик, который позволяет найти общий язык с китайцами без знания языка. Сейчас для регистрации в системе нужно немало документов — подобно украинскому приложении «Дія».

  • Соберите группу. В основном певцы или танцоры ездят в Китай группами из трех-пяти человек. Присоединиться к коллективу можно в том же WeChat.

  • Создайте бренд проекта. Так легче получить хороший контракт, даже если образ придуман «на коленке». Например, Дана Волошина, в 2015-м еще студентка Киевского национального университета культуры и искусств, решила поехать в Китай с двумя подружками. Название группы составили из первых букв своих имен — DiViNe Girls, «Божественные девушки». Все получилось, группа ездила на заработки в Китай уже несколько раз.

  • Учтите, что агенты могут обмануть. «Контракт слабого не защитит, а сильного не остановит», — говорит Михаил Гайдейчук. Новичкам не везет чаще: задержки зарплат или скверные жилищные условия — обычная история. Поэтому как минимум внимательно читайте договоры с китайской стороной.

  • Будьте готовы к острой пище. «Для нас первой изученной китайской фразой стала «бу ла», «неострое блюдо», — вспоминает Гайдейчук. — Не всегда это помогало: иногда в блюде пять видов перца, а нам кладут три и говорят, что это уже неострое. Желудок печет, мы буквально ели и плакали. Но через несколько месяцев привыкли — даже гастрит, который мучил меня в Украине, прошел». Есть варианты питаться в «западных» сетях фастфуда или искать привычные продукты, но первое — дорого, а второе — долго.

Китайцы привыкли к западным лицам

Первого октября китайцы отмечают годовщину создания государства — Китайской Народной Республики. В 2019 году ей исполнилось 70 лет — и юбилейная церемония получилась особенно громкой. С большим парадом военной техники и знаковыми речами.

— В этих речах говорилось, что пора китайцам гордиться своей экономикой и своей армией. И если раньше они стремились стать лучшими, то сейчас уверены, что они уже лучшие. Флагов китайских теперь море везде — никогда раньше этого не было, — говорит Михаил Гайдейчук.

У китайцев растет ощущение собственной национальной гордости. Соответственно, идет на спад очарование иностранцами: в больших городах к западным лицам уже привыкли. Спрос растет разве что на учителей английского: если несколько лет назад средняя зарплата преподавателей, для которых английский не родной язык, составляла две тысячи долларов в месяц, то теперь из-за дефицита кадров она может достигать четырех тысяч. Плюс дополнительно оплачивают жилье и питание.

— А артисты... Прошли времена, когда можно было выйти на сцену неподготовленным, в джинсах и какой-то мятой футболке. Китайцы уже не наивны. Теперь ты или действительно предлагаешь какие-то свои таланты, или надолго не задерживаешься. Есть еще любители, которые здесь благодаря своим старым связям. Но в конце концов все превратится в обычный жесткий рынок без суперзаработков, — заключает Михаил.

Что делать? Есть три способа. Первый — уезжать из Китая. Второй, как со смехом говорит Гайдейчук, — «ехать по селам». То есть в те небольшие по китайским меркам миллионники, где европейцы — еще экзотика.

— Как-то у нас был контракт на выступления в баре в таком «селе», и владелец заведения возил нас по улицам в своей машине — просто чтобы похвастаться. Вскоре он продал бар: похоже, мы помогли поднять цену, — вспоминает Гайдейчук.

Третий путь удается единицам — это стать известным на национальном уровне. Так, как это получилось у Андрея Шамрая. Когда-то парень участвовал в украинских песенных конкурсах, а сейчас уже пятый год учится в Институте искусств Гуанси. Недавно Шамрай принял участие в китайском песенном телешоу CHUANG — он выступил с украинской песней «Двічі в одну річку не ввійдеш».

CHUANG стало самым популярным музыкальным телешоу сезона в Китае. И хотя до финала Андрей не дошел, для него теперь открыты многие двери. По словам собеседников «Бабеля», гонорар за одно выступление участника подобного шоу может достигать ста тысяч долларов. В Китае огромная состоятельная аудитория.

Михаил с Ярославой планируют через некоторое время покинуть Китай. Они легки на подъем: когда-то несколько лет жили в Канаде, хотят новых впечатлений. А вот Людмила Уракова планирует остаться. Сейчас она откладывает часть из каждой зарплаты на депозит, необходимый для получения в Китае вида на жительство. Этот документ, который местные называют «зеленой картой», позволит ей не продлевать постоянно визу и не переживать из-за подработок. Риск полицейских облав уйдет в прошлое. Вот только вряд ли Людмила будет зарабатывать как артистка.

— Мне уже почти 40 лет, петь еще недолго так буду. Поэтому уже изучаю дизайн, делаю 3D-визуализации. Надеюсь вскоре зарабатывать этим, — говорит она.

Причина такой любви к Китаю проста — Людмила уже замужем за местным. Они познакомились в баре, где Уракова выступала. Он стыдливо подошел к сцене и сказал: «Вы так похожи на Селин Дион. Можете спеть какую-то ее песню?» Через несколько месяцев они поженились.

Людмила Уракова с мужем. Фото из ее личного архива.

Людмила Уракова с мужем. Фото из ее личного архива.

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