Американец Томми Эдисон — кинокритик и видеоблогер с миллионами просмотров на YouTube. Еще он слепой от рождения. Рассказываем его историю (конечно, с обзорами фильмов!)

Томми Эдисон родился в городе Бриджпорт неподалеку от Нью-Йорка и от рождения ничего не видел: его оптические нервы оказались редуцированными. Впрочем, мать мальчика изначально относилась к нему так же, как и к его зрячим старшим сестрам. Эдисон пошел не в специальную школу, а в общий класс. «Томми понимает все так же хорошо, как и другие дети — просто так вышло, что он слепой», — говорила тогда она.

Эдисон с детства увлекался радио и попросил руководство местной радиостанции взять его на работу. Те согласились, и сначала он был диджеем, потом начитывал прогнозы погоды, а с 1994 по 2013 годы рассказывал слушателям о ситуации на дорогах. Информацию он собирал, слушая разговоры дорожных полицейских и звонки слушателей.

Эдисон живет вполне самостоятельно: готовит себе пищу, одевается, пьет пиво в барах и слушает фильмы в кинотеатрах, после чего с юмором рассказывает о впечатлениях друзьям. Один из них, оператор Бен Черчилль, в 2011 году предложил Томми вести видеоблог о кино и о том, как его воспринимают слепые. Тот согласился. Первый выпуск из-за волнения записывали всю ночь. Уже скоро блог Эдисона заметили соцсети и журналисты, он часто фигурировал в местных и национальных новостях.

«Я воспринимаю фильмы иначе, чем те, кто видит. Меня не отвлекают волшебные пейзажи или привлекательные люди. Я обращаю внимание на сценарий и актерскую игру, — говорит он. — То, что я слепой, не может лишить меня удовольствия от фильма. История должна быть хорошей, реплики информативными. Десятки лет так и было: фильмы рассказывали историю. Только сейчас появилось немало цифровых образов, и приходится чаще подключать воображение, чтобы догадаться, о чем идет речь».

В комментариях к видео Эдисона часто спрашивали о его жизни: например, как он представляет цвета, как праздновал в детстве праздники, как ориентируется во времени. Он сначала делал спецвыпуски шоу, где отвечал на вопросы, а потом завел отдельный канал «Опыт Томми Эдисона» на YouTube, который, в конце концов, оказался в разы популярнее канала о кино. По состоянию на 4 июня там 699 тысяч подписчиков, а еще проект есть в Instagram, TikТok, Twitter. На этих видео Эдисон рассказывает, в частности, вот о чем:

В детстве он праздновал Рождество и Хэллоуин: мать делала для него специальные костюмы, где основными были не цвета, а рельеф или то, как они шелестели.

Женщины привлекательны для незрячих мужчин благодаря запахам, нежности кожи, хрупким чертам лица. «Мужчины, как правило — это только тело и одежда. У женщин это и аксессуары, и губная помада — они в этом плане гораздо выразительнее», — говорит он.

Он ничего не видит во сне, зато активны четыре других чувства. Во снах Эдисон может слышать звуки, чувствовать запахи, прикосновения, вкусы — и это очень выразительные сны.

Существуют специальные кубики Рубика для незрячих — с рельефными обозначениями вместо цветов. А еще — часы с рельефным циферблатом и множество других предметов.

Эдисон очень плохо рисует, и причина не только в том, что он не видит. «Дело в том, что мир существует для меня только в трехмерном режиме, — объясняет он. — Все, чего я касаюсь — объемное. Перенести это на плоский лист бумаги — это для меня лишено смысла».

Одно из преимуществ того, что Эдисон незрячий, по его мнению, в том, что он никогда не увидит, как его знакомые стареют.

Несколько лет назад Эдисон с оператором переехали в Лос-Анджелес. Там они развивают другой этап его карьеры — как лектора и защитника прав незрячих. В частности, права на работу и активную вовлеченность в жизнь общества.

«Если есть страсть, ничто не помешает тебе делать то, что ты хочешь, — говорит по этому поводу он. — Я знаю незрячих юристов, учителей, психологов, музыкантов, писателей, веб-девелоперов. У меня есть слепой друг, который работает в продажах. Бухгалтеры, секретари... Собственно, я знаю мало незрячих, которые живут на пособие от государства. Все работают, иначе это слишком скучная жизнь. Работать — классно. Мало что приятнее, чем быть занятым и давать что-то другим».

Пять киноотзывов Томми Эдисона

«Крепкий орешек», 1998

«Персонаж Брюса Уиллиса замечательный потому, что все делает искренне. Он действительно любит свою жену, отчаянно сражается с врагами, он искренен даже тогда, когда говорит по рации с коллегой... Главный отрицательный герой Алан Рикман — тоже совсем не двумерный персонаж: он играет роль не «плохого парня», а того, кто просто должен выполнить задачу, сделать свою работу».

«Начало», 2010

«Были в этом фильме эпизоды, когда я по 20 минут не мог догадаться, что происходит. Но, думаю, зрячие зрители тоже не могли. К счастью, все становится понятным в конце... Есть длинные эпизоды, когда просто происходят всякие кровавые штуки. Я это слышу как смесь выстрелов, криков, звуков гонки на автомобилях. К счастью, после каждой такой сцены благодаря репликам становится понятно, к чему это все было».

«Бойцовский клуб», 1999

«Хорошо играет главная героиня Хелена Бонэм Картер — не надо ее видеть, чтобы понять, что она сумасшедшая и до чертиков сексуальная. Интересный выбор музыки: временами она прохладная и «металлическая» — но это то, что помогает создать атмосферу. Я даже не думаю, что визуальная часть главная в этом фильме. Пожалуй, единственное, что мне хотелось бы увидеть — это собственно драки».

«Большой Лебовски», 1998

«Чувак и Уолтер — классная пара. Уолтер как раз достаточно стремный, чтобы хотелось его успокоить, но еще не хотелось бежать. С рассказчиком тоже хорошо придумали, у него классный тембр. Замечательный подбор музыки: когда персонажи не говорят, песни как бы рассказывают, что происходит в фильме».

«Секреты домашних животных», 2016

«Я ни разу не ошибся, определяя, какой голос какому животному принадлежит — настолько хорошо здесь выстроены характеры... Для меня мультфильмы мало отличаются от художественных фильмов. Я слышу голоса известных актеров, шумы и музыка часто такие же, что и во время фильма».