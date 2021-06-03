Компартия Китая разрешила заводить трех детей, но теперь многие китайцы не хотят даже одного. Мужчины выбирают вазэктомию, а женщины боятся, что их уволят из-за беременности

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Политика «одного ребенка» в Китае за почти 40 лет изменила мировоззрение людей

Первую кампанию по планированию рождаемости китайские власти начали еще в середине 1950-х. За дело взялась государственная пропаганда, которая продвигала лозунг «поздно, редко, мало» — поздние браки, большие промежутки между рождением детей, сокращение состава семьи. Но ожидаемого эффекта кампания не принесла.

Тогда Компартия перешла от убеждений к запрету. В 1979 году, чтобы замедлить рост населения в период быстрого экономического роста, запустили политику «Одна семья — один ребенок». Парам официально запретили заводить больше одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты. А в 1982 году положение о государственной политике контроля рождаемости даже внесли в новую Конституцию КНР.

В итоге нация постепенно начала стареть — молодежи стало значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Особенно пострадали те регионы, власти которых ревностно внедряли партийную политику «одного ребенка». Одним из них была провинция Цзянсу. Теперь здесь из 880 тысяч населения более 40 процентов — это люди в возрасте 60 лет и старше. А в провинции Хэйлунцзян дети младше 14 лет составляют всего 10 процентов населения. Школы не могут набрать новых учеников, зато растет спрос на дома престарелых.

Негативные последствия политики «одного ребенка» власти осознали только к 2016 году и разрешили китайцам заводить двух детей. Это немного повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать. В 2019 году в Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю страны, а недавно обнародованные данные переписи населения Китая за последние 10 лет показали, что 13,5 процента жителей страны — это люди старше 65 лет.

После последней переписи населения Компартия разрешила семьям заводить и третьего ребенка. Но китайские демографы говорят, что уже слишком поздно. Жесткая политика «одного ребенка» за почти 40 лет изменила мировоззрение людей. Семьи с одним ребенком стали нормой, несмотря на ослабление ограничений в последние годы. Те, кто десятилетиями безуспешно добивался от властей разрешения завести еще хотя бы одного ребенка, уже смирились. А молодежь все больше делает упор на карьере и предпочитает вообще не иметь детей.

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Женщины не хотят рожать из-за дискриминации на работе

Дискриминация из-за беременности широко распространена в корпоративной культуре Китая. Женщин часто увольняют или понижают в должности после того, как они сообщают, что ждут ребенка. Некоторых даже заставляют подписывать контракты с обещанием не забеременеть в течение определенного периода на новой работе. Все это явно не делает перспективу рожать хотя бы одного ребенка привлекательной для женщин.

Власти давно обещают с этим бороться. Но единственным реальным сдвигом за последние пять лет стал закон, который увеличил оплачиваемый отпуск по беременности примерно до 160 дней. В 2019 году правительство пыталось запретить работодателям спрашивать женщин об их семейном положении и планах насчет детей. Но на практике это не сработало.

В понедельник, 31 мая, правительство разрешило заводить третьего ребенка и в очередной раз пообещало «защитить законные права и интересы женщин в сфере занятости». В этот же день менеджера среднего звена технологической компании в Пекине, 35-летнюю Ли Ли вызвал начальник. На днях он узнал, что Ли беременна вторым ребенком, и теперь хотел уточнить, сколько она планирует пробыть в декретном отпуске. Она быстро заверила, что ее не будет всего три месяца и что она может потом поработать дополнительно, если потребуется.

Ли считает такое отношение несправедливым, но с пониманием относится к опасениям своего начальника. Ведь она тоже собеседует потенциальных кандидатов и сама часто задается вопросом, не уйдет ли вскоре новый сотрудник в декретный отпуск. Что же касается новых послаблений насчет рождаемости, то Ли не собирается заводить третьего ребенка, даже если власти предложат дополнительные пособия.

«Выйти замуж и завести детей — уже давно не единственный путь для женщин», — говорит 38-летняя Луо Дань из Пекина. У них с парнем есть несколько кошек, а детей они не планируют.

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Все больше мужчин хотят сделать вазэктомию, но теперь это не так просто

Большинство китайцев слышали о стерилизации в контексте ранней государственной политики планирования семьи. Тогда чаще принудительно стерилизовали женщин, но иногда и мужчин отправляли на вазэктомию.

Сегодня же все больше китайцев до 30 лет хотят сделать вазэктомию. Но теперь это не так просто. Двадцатидевятилетний Цзянь пытался сделать вазэктомию примерно в шести больницах, но во всех ему отказали. Все потому, что он не смог предоставить «справку о планировании семьи» — официальный документ, в котором указывается семейное положение человека и количество детей. Врачи говорили ему примерно следующее: «Поскольку вы не женаты и у вас нет детей, вы открыто идете против политики страны в отношении рождаемости». В конце концов Цзяню все же удалось сделать операцию в одной из провинциальных клиник.

Кроме того, добровольная стерилизация, особенно для молодого неженатого мужчины, все еще считается культурным табу в патриархальном обществе Китая. Поэтому многие скрывают, что сделали ее, от своих родственников и друзей.

По этому поводу в обществе до сих пор существуют различные заблуждения. Цзянь разместил подробный отчет о своей процедуре на форуме в популярной китайской поисковой системе Baidu. Он говорит, что хочет изменить мнение людей о том, что вазэктомия — это то же самое, что кастрация. А в ответ он часто получает комментарии вроде: «Я восхищаюсь вами, не каждый мужчина решится приставить нож к собственному пенису».

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Китайская молодежь предпочитает жить по принципу «двойной доход, без детей»

Термин для жизненной позиции Double Income, No Kids (Двойной доход, без детей) появился в США еще в 1980-х. Его суть такова: бездетная пара, в которой оба партнера имеют доход, тратит весь заработок на себя.

В Китае это стало популярным относительно недавно, особенно среди молодежи. Главные причины: рост расходов на фоне экономических проблем, нехватка и дороговизна жилья, дорогое образование. Кроме того, в Китае слабо развита сфера услуг по уходу за детьми, что вынуждает многие молодые пары полагаться в этом плане на своих родителей.

На китайских форумах DINK нередко можно встретить комментарии, вроде: «Я очень не люблю детей, я даже могу сказать, что ненавижу их. Я знаю, как их сложно вырастить! Усилия не пропорциональны прибыли!» Хвань, 24-летний аспирант по вычислительной технике из города Уси, познакомился со своей девушкой на одном из таких форумов.

Хвань рассказал, как попытался подсчитать, сколько времени ребенок сможет его обеспечивать после затрат на воспитание и образование. Получилось около 10 лет — Хвань решил, что оно того не стоит. Он уже сделал вазэктомию, а на старости лет они с девушкой планируют уехать из Китая в страну с более развитой системой социальной защиты населения — например, в Исландию или Новую Зеландию.

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