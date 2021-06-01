Президенту Зеленскому, возможно, придется выбирать: санкции для Беларуси или «Большое строительство». Почему? Украина покупает у Беларуси битум

Программа «Большое строительство» стартовала в 2020 году. Одно из ее главных направдений — строительство дорог. За прошлый год по этой программе построили и отремонтировали более четырех тысяч километров дорог госзначения и около двух с половиной тысяч километров — местного. В основном дороги строят из асфальтобетона. Одна из его составляющих — битум, продукт переработки нефти.

Как рассказал «Бабелю» куратор программы «Большое строительство» Юрий Голик, это работает так: в рамках программы Службы автомобильных дорог тендер на ремонт дороги размещают на платформе ProZorro. Компания-победитель получает заказ на необходимые для укладки асфальта материалы, в том числе на битум.

Больше всего битума украинским компаниям поставляет Беларусь. В 2020 году — около 540 тысяч тонн. На втором месте Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — он поставил около 335 тысяч тонн. На третьем месте Польша — 125 тысяч тонн. Еще 150 тонн в Украину привезли танкерами по морю из Греции, Турции, Испании и Италии.

По данным директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, в целом тенденция идет к уменьшению закупок у Беларуси. Если в 2018 году покупали 56 процентов битума, то сейчас это 49 процентов от необходимого Украине объема.

Есть три главных поставщика битума из Беларуси.

Первый — это Мозырский НПЗ. Почти 42,76 процента его акций принадлежит государству, 42,58 — российскому ОАО «Славнефть». Завод расположен недалеко от границы с Украиной и переориентировал свое производство, чтобы делать битум для нее.

Второй ― Нефтебитумный завод. На него приходится около 10 процентов поставок битума из Беларуси. С начала «Большого строительства» завод вдвое увеличил объем поставок. Его контролирует близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей. Издание «Схемы» со ссылкой на источники писало, что этот завод хотели внести в санкционный список, но этого так и не случилось. Журналисты описали, как Воробей сотрудничает с депутатами ОПзЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, а последние иногда используют его самолет. Медведчук утверждает, что они дружат, но совместного бизнеса у них нет.

Третий — завод «Нафтан». Это Новополоцкий нафтеперерабатывающий завод, 99,83 процента акций принадлежит государству, остальные — сотрудникам предприятия. В 2006 году «Нафтан» попал под американские санкции «за подрыв демократического процесса». В октябре 2015-го санкции частично сняли. Но с 3 июня 2021 года США их возобновляют. В Украину его продукцию поставляет «Беларусская нефтяная компания».

Можно ли поменять поставщиков?

По словам Голика, в этом году Украине понадобится еще больше битума ― до 1,8 миллиона тонн. Этот объем хотят увеличить за счет морских поставок — до 400—500 тысяч тонн (в 2020 году было 150 тысяч тонн). Но прогнозировать, где именно предприятия-победители тендеров будут закупать битум, сложно. «Если вы посмотрите на 2020 год и планы на 2021-й, то увидите, что доля беларусского битума падает. И этот процесс будет продолжаться в дальнейшем. Это рынок, он ищет новые каналы поставок, развивается», — считает Голик.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, привезти такой объем битума, как поставляет Украине Беларусь, неоткуда. Можно частично перекрыть его морскими поставками, но не полностью. Куюн в комментарии «Бабелю» предположил, что если запретят покупать битум в Беларуси, бизнес может начать закупать его в России. Еще можно увеличить собственную переработку — в Украине это делает предприятие «Укртатнафта», но оно не может обеспечить весь необходимый объем. Еще один вариант, по мнению Куюна, — строить меньше асфальтобетонных дорог, а деньги направить на цементные, тогда битум не понадобится.

Бывшая госупополномоченная Антимонопольного комитета и основательница «Лиги антитраста» Агия Загребельская отмечает, что цементные дороги значительно дороже и в таком случае придется столкнуться с монополией на рынке цемента. Если спрос на цемент увеличится, то и его цена вырастет. «И это все ляжет на плечи государственного бюджета», — говорит Загребельская.

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