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Президенту Зеленскому, возможно, придется выбирать: санкции для Беларуси или «Большое строительство». Почему? Украина покупает у Беларуси битум

Автор:
Оксана Коваленко
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
Президенту Зеленскому, возможно, придется выбирать: санкции для Беларуси или «Большое строительство». Почему? Украина покупает у Беларуси битум

Каролина Ускакович / «Бабель»

В конце прошлой недели самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посадил в Минске самолет авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. После посадки спецслужбы Беларуси задержали бывшего главного редактора беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Live Романа Протасевича. Европейские страны осудили режим Лукашенко и потребовали освободить Протасевича. Некоторые страны запретили своим самолетам летать над Беларусью и предложили ввести против нее санкции. Украина тоже отказалась от авиасообщения с Беларусью и от ее электроэнергии. Но ради президентской программы «Большое строительство» Украина продолжает покупать беларусский битум. По информации издания «Схемы», после того как стартовала эта программа, импорт битума вырос на 85 процентов — это рекордный показатель за всю историю независимой Украины. Его покупают в основном у трех предприятий, два из которых — государственные, а одно контролирует близкий к Александр Лукашенко олигарх Николай Воробей. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко разбиралась, может ли Украина перестать спонсировать режим Лукашенко и отказаться от беларусского битума, — вместе с бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Агией Загребельской, директором «Консалтинговой группы А-95» Сергеем Куюном и координатором национальной программы «Большое строительство» Юрием Голиком.

Программа «Большое строительство» стартовала в 2020 году. Одно из ее главных направдений — строительство дорог. За прошлый год по этой программе построили и отремонтировали более четырех тысяч километров дорог госзначения и около двух с половиной тысяч километров — местного. В основном дороги строят из асфальтобетона. Одна из его составляющих — битум, продукт переработки нефти.

Как рассказал «Бабелю» куратор программы «Большое строительство» Юрий Голик, это работает так: в рамках программы Службы автомобильных дорог тендер на ремонт дороги размещают на платформе ProZorro. Компания-победитель получает заказ на необходимые для укладки асфальта материалы, в том числе на битум.

Больше всего битума украинским компаниям поставляет Беларусь. В 2020 году — около 540 тысяч тонн. На втором месте Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — он поставил около 335 тысяч тонн. На третьем месте Польша — 125 тысяч тонн. Еще 150 тонн в Украину привезли танкерами по морю из Греции, Турции, Испании и Италии.

По данным директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, в целом тенденция идет к уменьшению закупок у Беларуси. Если в 2018 году покупали 56 процентов битума, то сейчас это 49 процентов от необходимого Украине объема.

Есть три главных поставщика битума из Беларуси.

Первый это Мозырский НПЗ. Почти 42,76 процента его акций принадлежит государству, 42,58 — российскому ОАО «Славнефть». Завод расположен недалеко от границы с Украиной и переориентировал свое производство, чтобы делать битум для нее.

Второй ― Нефтебитумный завод. На него приходится около 10 процентов поставок битума из Беларуси. С начала «Большого строительства» завод вдвое увеличил объем поставок. Его контролирует близкий к Лукашенко олигарх Николай Воробей. Издание «Схемы» со ссылкой на источники писало, что этот завод хотели внести в санкционный список, но этого так и не случилось. Журналисты описали, как Воробей сотрудничает с депутатами ОПзЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, а последние иногда используют его самолет. Медведчук утверждает, что они дружат, но совместного бизнеса у них нет.

Третий — завод «Нафтан». Это Новополоцкий нафтеперерабатывающий завод, 99,83 процента акций принадлежит государству, остальные — сотрудникам предприятия. В 2006 году «Нафтан» попал под американские санкции «за подрыв демократического процесса». В октябре 2015-го санкции частично сняли. Но с 3 июня 2021 года США их возобновляют. В Украину его продукцию поставляет «Беларусская нефтяная компания».

Можно ли поменять поставщиков?

По словам Голика, в этом году Украине понадобится еще больше битума ― до 1,8 миллиона тонн. Этот объем хотят увеличить за счет морских поставок — до 400—500 тысяч тонн (в 2020 году было 150 тысяч тонн). Но прогнозировать, где именно предприятия-победители тендеров будут закупать битум, сложно. «Если вы посмотрите на 2020 год и планы на 2021-й, то увидите, что доля беларусского битума падает. И этот процесс будет продолжаться в дальнейшем. Это рынок, он ищет новые каналы поставок, развивается», — считает Голик.

По мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, привезти такой объем битума, как поставляет Украине Беларусь, неоткуда. Можно частично перекрыть его морскими поставками, но не полностью. Куюн в комментарии «Бабелю» предположил, что если запретят покупать битум в Беларуси, бизнес может начать закупать его в России. Еще можно увеличить собственную переработку — в Украине это делает предприятие «Укртатнафта», но оно не может обеспечить весь необходимый объем. Еще один вариант, по мнению Куюна, — строить меньше асфальтобетонных дорог, а деньги направить на цементные, тогда битум не понадобится.

Бывшая госупополномоченная Антимонопольного комитета и основательница «Лиги антитраста» Агия Загребельская отмечает, что цементные дороги значительно дороже и в таком случае придется столкнуться с монополией на рынке цемента. Если спрос на цемент увеличится, то и его цена вырастет. «И это все ляжет на плечи государственного бюджета», — говорит Загребельская.

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