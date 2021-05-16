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Среди животных тоже есть лидеры общественного мнения, они задают тренды, которым все подражают. Иногда это может быть новый навык для охоты или защиты, а иногда просто стильная травинка в ухе

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
Среди животных тоже есть лидеры общественного мнения, они задают тренды, которым все подражают. Иногда это может быть новый навык для охоты или защиты, а иногда просто стильная травинка в ухе

Самец снежного барана в Скалистых горах, Северная Америка, 1990-е годы. Эти животные передают из поколения в поколение информацию о маршрутах миграции на высокогорные пастбища, которую когда-то «подсмотрели» у местных овец.

Долгое время в научном мире считалось, что культура наследования и подражания присуща только людям, а животные руководствуются исключительно инстинктами. Однако последние исследования показывают, что это не так. У животных тоже есть свои лидеры мнения, они задают модели поведения, которые затем копируют остальные. В основном это полезные навыки — приемы для охоты у китов и краудсорсинговая стратегия защиты от китобоев, передача маршрутов миграции из поколения в поколение у птиц, новая техника добычи пищи у пчел. Но иногда у животных появляется своя «модная субкультура». Так было с группой шимпанзе в Замбии, у которых появилась своя фишка — вставлять травинку в ухо. «Бабель» рассказывает о последних исследованиях культурных форм наследования в животном мире.

До середины ХХ века считалось, что культура присуща только людям, а животные полагаются исключительно на инстинкты. «Если определять культуру как набор моделей поведения, которые передаются между группами с помощью социального обучения, то окажется, что она широко распространена в животном мире», — говорит Эндрю Уайтен, психолог и нейробиолог из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. В своей недавней статье он собрал передовые исследования, которые доказывают, что наследование различных моделей поведения присуще и животным. Причем не только близким к людям приматам, но и китам, птицам и даже насекомым.

Исследователи считают, что культура — это еще один механизм наследования, как и гены. Но у культуры есть явные преимущества перед ДНК, когда речь идет о темпах и направлении распространения информации. Генетическая информация может перемещаться только вертикально — от родителей к потомкам, а культурная — и вертикально, и горизонтально: от старых к молодым, от молодых к старым, между сверстниками.

Восемнадцатилетняя Джулия стала законодателем моды среди шимпанзе в заповеднике дикой природы Чимфунши в Замбии. Она покорила сородичей тем, что начала вставлять длинные жесткие травинки в одно или оба уха. Очень скоро у нее появились подражатели: сначала ее сын, затем две ближайшие подруги, а потом и приятель-самец. В итоге восемь из десяти шимпанзе под руководством ментора Джулии стали учиться правильно вставлять травинку в ухо.

«За этим было довольно забавно наблюдать. Они пробовали снова и снова, дрожа всем телом, но безуспешно», — говорит Эдвин ван Левен из Университета Антверпена, автор исследования о культуре животных. Ученый сам попробовал и понял, что это не так-то просто сделать. Ведь приходится побороть неприятное ощущение, когда вставляешь травинку в ухо достаточно глубоко, чтобы она не выпала.

Со временем шимпанзе овладели этой техникой. Для них это стало почти ритуалом и поводом пощеголять перед сородичами. Джулия умерла более двух лет назад, но ее возникшая спонтанно привычка вставлять травинку в ухо живет до сих пор и стала, по сути, трендом или мемом среди шимпанзе.

Помощник ветеринара Криспин Махамба с шимпанзе бонобо в заповеднике в Киншасе, 21 мая 2000 года.

Помощник ветеринара Криспин Махамба с шимпанзе бонобо в заповеднике в Киншасе, 21 мая 2000 года.

Интересная особенность есть у шимпанзе бонобо в Конго. Лиран Самуни из Гарвардского университета вместе с коллегами наблюдали за двумя соседними группами бонобо. Они часто пересекались, ухаживали друг за другом, вместе путешествовали и собирали фрукты для пищи.

Но между ними было одно существенное различие. Один или два раза в месяц бонобо дополняли свой вегетарианский рацион мясом. В такие моменты две группы разделялись: одни охотились на шипохвостых белок, немного похожих на белок-летяг, другие — на карликовых антилоп дукеров. Причем эти предпочтения сохранялись, даже если перед этим группы объединялись. Лиран Самуни предполагает, что такая специализация на одном виде добычи уменьшает конкуренцию между соседями и укрепляет чувство командной идентичности. «Нам всем нравится ощущать себя частью одной команды, и у этого чувства древние корни», — говорит исследовательница.

В 1980 году ученые, наблюдавшие за горбатыми китами в североамериканском заливе Мэн, впервые заметили необычную методику охоты. Кит сильно бил хвостом по поверхности воды — так он оглушал мелкую рыбу, на которую охотился. Такой охотничий прием назвали «лобтейлингом». Эта техника быстро распространилась среди китов по всему миру, как если бы ее репостили в соцсетях в тематических группах для китов.

Горбатый кит охотится с помощью лобтейлинга, 16 июня 2014 года.

Горбатый кит охотится с помощью лобтейлинга, 16 июня 2014 года.

Киты также использовали что-то вроде краудсорсинга, чтобы перехитрить людей, которые на них охотились. Об этом пишет в новом исследовании китобойного промысла XIX века Хэл Уайтхед из канадского Университета Дэлхаузи, изучающий культуру китов. Изначально китобои пользовались наивностью китов в северной части Тихого океана и собирали богатую добычу.

Однако через пять лет успешнось охоты снизилась примерно на 60 процентов. Все потому, что киты совместными усилиями разработали новую стратегию защиты. Хэл Уайтхед описывает ее основные пункты:

  • совет № 1: люди с гарпунами не похожи на вашего традиционного врага, косаток, поэтому забудьте о старой стратегии защиты — сплоченный круг из взрослых особей с детенышами в середине;
  • совет № 2: быстро плывите против ветра — люди ненавидят грести против ветра в океане, поэтому они быстро откажутся от погони;
  • совет № 3: если ситуация экстренная, пробудите своего внутреннего Моби Дика — нырните глубоко, затем резко поднимитесь и протараньте китобойное судно.

Питер Ричерсон из Калифорнийского университета в Дэйвисе, изучающий коэволюцию генов и культуры у людей, признает, что когда-то он и слышать не хотел о культуре животных. С тех пор он изменил свое мнение и считает, что «сегодня наступил золотой век изучения культуры животных». Особенно Ричерсона впечатлили недавние исследования о миграциях животных. В них доказывается, что миграции, которые долгое время связывали с инстинктами, на самом деле определяются культурой.

Снежный баран, попавший в незнакомые места, изначально был оседлым. Но за несколько десятилетий все изменилось, и культура весенней миграции на высокогорные пастбища стала передаваться из поколения в поколение.

Пустынные снежные бараны, 1976 год. Они приспособились к жизни в пустынях Северной Америки.

Пустынные снежные бараны, 1976 год. Они приспособились к жизни в пустынях Северной Америки.

Американские журавли-кликуны мигрируют на дальние расстояния. Но когда их численность стала стремительно сокращаться, то не осталось взрослых птиц, которые могли бы показывать молодым привычные маршруты. Тогда в дело вмешались защитники природы. В специальных костюмах на сверхлегких самолетах они стали «наставниками» для молодого поколения журавлей. Попытки научить птиц мигрировать по определенным маршрутам увенчались успехом и с гусями.

Молодой американский журавль летит за сверхлегким самолетом, принимая его за вожака, 29 сентября 2001 года.

Молодой американский журавль летит за сверхлегким самолетом, принимая его за вожака, 29 сентября 2001 года.

Даже одомашненные животные могут быть кладезем культурной мудрости. Например, старшее поколение коров в стаде помогает молодежи и новичкам осваивать пастбище — «объясняет», где водопой, а в какие места лучше не соваться. «В голове коровы происходит гораздо больше, чем вы думаете», — говорит Питер Ричерсон.

Культурное распространение техник и навыков характерно и для насекомых. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университета королевы Марии.

Пчелы летают на пасеке, построенной на рапсовом поле, 9 апреля 2008 года.

Пчелы летают на пасеке, построенной на рапсовом поле, 9 апреля 2008 года.

Исследователи пытались пошагово обучить пчел дергать за ниточку, чтобы получить доступ к еде. Поначалу все шло очень медленно. Но как только первые несколько пчел освоили эту технику, они очень быстро обучили остальных. Этот навык передавался через несколько поколений и даже распространился на соседние колонии. Вывод ученых таков: мозг пчелы размером с зернышко, но этого вполне достаточно «для культурного распространения необычных навыков».

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