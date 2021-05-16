Среди животных тоже есть лидеры общественного мнения, они задают тренды, которым все подражают. Иногда это может быть новый навык для охоты или защиты, а иногда просто стильная травинка в ухе

До середины ХХ века считалось, что культура присуща только людям, а животные полагаются исключительно на инстинкты. «Если определять культуру как набор моделей поведения, которые передаются между группами с помощью социального обучения, то окажется, что она широко распространена в животном мире», — говорит Эндрю Уайтен, психолог и нейробиолог из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии. В своей недавней статье он собрал передовые исследования, которые доказывают, что наследование различных моделей поведения присуще и животным. Причем не только близким к людям приматам, но и китам, птицам и даже насекомым.

Исследователи считают, что культура — это еще один механизм наследования, как и гены. Но у культуры есть явные преимущества перед ДНК, когда речь идет о темпах и направлении распространения информации. Генетическая информация может перемещаться только вертикально — от родителей к потомкам, а культурная — и вертикально, и горизонтально: от старых к молодым, от молодых к старым, между сверстниками.

Восемнадцатилетняя Джулия стала законодателем моды среди шимпанзе в заповеднике дикой природы Чимфунши в Замбии. Она покорила сородичей тем, что начала вставлять длинные жесткие травинки в одно или оба уха. Очень скоро у нее появились подражатели: сначала ее сын, затем две ближайшие подруги, а потом и приятель-самец. В итоге восемь из десяти шимпанзе под руководством ментора Джулии стали учиться правильно вставлять травинку в ухо.

«За этим было довольно забавно наблюдать. Они пробовали снова и снова, дрожа всем телом, но безуспешно», — говорит Эдвин ван Левен из Университета Антверпена, автор исследования о культуре животных. Ученый сам попробовал и понял, что это не так-то просто сделать. Ведь приходится побороть неприятное ощущение, когда вставляешь травинку в ухо достаточно глубоко, чтобы она не выпала.

Со временем шимпанзе овладели этой техникой. Для них это стало почти ритуалом и поводом пощеголять перед сородичами. Джулия умерла более двух лет назад, но ее возникшая спонтанно привычка вставлять травинку в ухо живет до сих пор и стала, по сути, трендом или мемом среди шимпанзе.

Помощник ветеринара Криспин Махамба с шимпанзе бонобо в заповеднике в Киншасе, 21 мая 2000 года.

Интересная особенность есть у шимпанзе бонобо в Конго. Лиран Самуни из Гарвардского университета вместе с коллегами наблюдали за двумя соседними группами бонобо. Они часто пересекались, ухаживали друг за другом, вместе путешествовали и собирали фрукты для пищи.

Но между ними было одно существенное различие. Один или два раза в месяц бонобо дополняли свой вегетарианский рацион мясом. В такие моменты две группы разделялись: одни охотились на шипохвостых белок, немного похожих на белок-летяг, другие — на карликовых антилоп дукеров. Причем эти предпочтения сохранялись, даже если перед этим группы объединялись. Лиран Самуни предполагает, что такая специализация на одном виде добычи уменьшает конкуренцию между соседями и укрепляет чувство командной идентичности. «Нам всем нравится ощущать себя частью одной команды, и у этого чувства древние корни», — говорит исследовательница.

В 1980 году ученые, наблюдавшие за горбатыми китами в североамериканском заливе Мэн, впервые заметили необычную методику охоты. Кит сильно бил хвостом по поверхности воды — так он оглушал мелкую рыбу, на которую охотился. Такой охотничий прием назвали «лобтейлингом». Эта техника быстро распространилась среди китов по всему миру, как если бы ее репостили в соцсетях в тематических группах для китов.

Горбатый кит охотится с помощью лобтейлинга, 16 июня 2014 года.

Киты также использовали что-то вроде краудсорсинга, чтобы перехитрить людей, которые на них охотились. Об этом пишет в новом исследовании китобойного промысла XIX века Хэл Уайтхед из канадского Университета Дэлхаузи, изучающий культуру китов. Изначально китобои пользовались наивностью китов в северной части Тихого океана и собирали богатую добычу.

Однако через пять лет успешнось охоты снизилась примерно на 60 процентов. Все потому, что киты совместными усилиями разработали новую стратегию защиты. Хэл Уайтхед описывает ее основные пункты:

совет № 1: люди с гарпунами не похожи на вашего традиционного врага, косаток, поэтому забудьте о старой стратегии защиты — сплоченный круг из взрослых особей с детенышами в середине;

совет № 2: быстро плывите против ветра — люди ненавидят грести против ветра в океане, поэтому они быстро откажутся от погони;

совет № 3: если ситуация экстренная, пробудите своего внутреннего Моби Дика — нырните глубоко, затем резко поднимитесь и протараньте китобойное судно.

Питер Ричерсон из Калифорнийского университета в Дэйвисе, изучающий коэволюцию генов и культуры у людей, признает, что когда-то он и слышать не хотел о культуре животных. С тех пор он изменил свое мнение и считает, что «сегодня наступил золотой век изучения культуры животных». Особенно Ричерсона впечатлили недавние исследования о миграциях животных. В них доказывается, что миграции, которые долгое время связывали с инстинктами, на самом деле определяются культурой.

Снежный баран, попавший в незнакомые места, изначально был оседлым. Но за несколько десятилетий все изменилось, и культура весенней миграции на высокогорные пастбища стала передаваться из поколения в поколение.

Пустынные снежные бараны, 1976 год. Они приспособились к жизни в пустынях Северной Америки.

Американские журавли-кликуны мигрируют на дальние расстояния. Но когда их численность стала стремительно сокращаться, то не осталось взрослых птиц, которые могли бы показывать молодым привычные маршруты. Тогда в дело вмешались защитники природы. В специальных костюмах на сверхлегких самолетах они стали «наставниками» для молодого поколения журавлей. Попытки научить птиц мигрировать по определенным маршрутам увенчались успехом и с гусями.

Молодой американский журавль летит за сверхлегким самолетом, принимая его за вожака, 29 сентября 2001 года.

Даже одомашненные животные могут быть кладезем культурной мудрости. Например, старшее поколение коров в стаде помогает молодежи и новичкам осваивать пастбище — «объясняет», где водопой, а в какие места лучше не соваться. «В голове коровы происходит гораздо больше, чем вы думаете», — говорит Питер Ричерсон.

Культурное распространение техник и навыков характерно и для насекомых. К такому выводу пришли исследователи из Лондонского университета королевы Марии.

Пчелы летают на пасеке, построенной на рапсовом поле, 9 апреля 2008 года.

Исследователи пытались пошагово обучить пчел дергать за ниточку, чтобы получить доступ к еде. Поначалу все шло очень медленно. Но как только первые несколько пчел освоили эту технику, они очень быстро обучили остальных. Этот навык передавался через несколько поколений и даже распространился на соседние колонии. Вывод ученых таков: мозг пчелы размером с зернышко, но этого вполне достаточно «для культурного распространения необычных навыков».

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