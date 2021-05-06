111 лет назад умер Борис Гринченко. Вспоминаем самые яркие цитаты «первого профессионального писателя» Украины — о творчестве, галицкой поэзии и отношениях с Россией

О детстве

«Я родился в 1863 г. в Харьковщине в дворянской семье и с детства всегда говорил по-московски, поскольку иначе у нас, в семье, не говорили и даже не позволяли говорить... Шевченко тотчас же сделал из меня украинского национала, а его поэзия была мне не шуткой, а его «Кобзарь» стал Евангелием».

О первой работе

«С семнадцати лет уже вынужден был зарабатывать на хлеб в канцелярии, с восемнадцати был народным учителем [...]».

«Учить приходилось весь день, поскольку школьники не помещались в избе одновременно. Часть ходила [в школу] до обеда, вторая — после обеда, а я обедал вечером тем, что сам сварю, потому что вся эта штука оплачивалась 10 рублями в месяц».

Что известно о Борисе Гринченко? Борис Гринченко родился 9 декабря 1863 на хуторе Ольховый Яр в Харьковской губернии. Он был родом из обедневшей дворянской семьи. Борис учился дома, затем — в Харьковском реальном училище. Во время учебы на несколько месяцев попал в тюрьму за распространение запрещенных царским правительством изданий. Выйдя на свободу, Гринченко стал народным учителем. Он работал в школах Харьковской, Сумской и Екатеринославской губерний. В свободное время писал художественные, публицистические произведения и поэзию. Гринченко отстаивал идею украинской независимости и настаивал на том, что украинские писатели должны писать на украинском языке. Он написал десять томов произведений. А еще — составил первый словарь украинского языка.

О начале творчества

«До 11 лет я был совсем одиноким на своем новом пути и только в восемнадцать лет, не стерпев своего одиночества... обратился с письмом к Ивану Левицкому-Нечую, послав ему образцы нескольких своих стихов... Он отослал некоторые мои стихи в «Світ», и там в 1881 и 1882 годах [...] они были напечатаны под псевдонимом «Иван Перекатиполе».

О просветительской деятельности

«Не может человек с неудовлетворенными физическими потребностями развивать потребности духовные, и потому заботиться о народном просвещении без заботы о народном благосостоянии — это значит строить здания на песке».

О единстве

«Еще с давних времен украинское общество плохо знало, что значит идти вместе. Рядом с И. Выговским стоит Пушкарь, рядом с Дорошенко стоят Многогришный и Ханенко, не говоря уже о Брюховецких, Адамовичах, Лисовских. И каждый из упомянутых ведет за собой какую-то часть Украины, и все вместе, волей или неволей, заливают Украину кровью, окутывают ее огнем [...]. Прошлое не проходит даром для настоящего. Оно оставляет последствия навеки. И мы видим, что и теперь, как и тогда, мы не знаем, что это значит — идти вместе...»

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Об отношениях с Россией

«Говорят [...]: украинское племя всегда проявляло склонность к объединению с Москвой, а потому и должно было объединиться. Пусть и проявляло, но только не всегда, а тогда и до той поры, когда и покуда надеялось [добиться] от брата москаля признания своей автономии, своих национальных прав».

О русскоязычной литературе (в адрес Христины Алчевской )

«Я считаю, что украинцы должны служить Украине и украинскому, а не московскому образованию. Уважая московское образование на московской земле, я не могу иначе, чем отрицательно, отнестись к московскому образованию на украинской земле».

О театре (в письме к Марку Кропивницкому )

«... вы говорите, что актерам «хочется и хорошо есть, и пить, и в хоромы ходить». [...] Боже! Разве я когда-то говорил, что актеры не имеют права на то, чтобы хорошо есть и пить и в хоромы ходить? Но всего этого нужно добиваться не потакая низкому и грубому вкусу худшей части публики, а такими произведениями, что и людей привлекали бы и светом идейным были бы озарены. Ведь если иначе, то зачем же и театр?»

О галицкой поэзии

«Украинское ухо режет в них и их язык с москализмами, полонизмами и едва ли не с германизмами, и ударения, метры и рифмы. Поэтому нет ничего странного в том, что Украинец из России не будет читать тех стихов, он не может иx читать».

О памяти

«Как именно будет жить наше я после того, как исчезнет тело — не ведаю. Но знаю точно, что на этой земле можно и после этого жить только одним: сделанным во имя правды и света делом. И потому вся жизнь человека, достойного называться человеком, должна уйти на то, чтобы это дело сделать — насколько это возможно».



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