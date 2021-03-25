22 года назад погиб лидер национально-освободительного движения Вячеслав Чорновил. «Бабель» вспоминает самые яркие цитаты политика — о тюрьме, коррупции и российском империализме

О себе

«Я политик всей Украины. Может, это немного громко и о себе так не говорят... Но у меня восточный менталитет и при этом я в чем-то галичанин».

О власти

«Я не хочу какой-то большой власти, я самодостаточный человек. Если бы я не был председателем Руха, то, возможно, создал бы какой-то газетно-журнальный синдикат, потому что это то, что я люблю, или работал бы где-то в [органах] исполнительной власти, чтобы реализовать свои идеи».

Что надо знать про Вячеслава Чорновила? Вячеслав Чорновил родился в поселке Ерки Черкасской области. Окончил местную школу, затем — поступил на факультет журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Во время учебы у него сформировались «антиимперские, антикоммунистические убеждения». В 1965 году Чорновил выступил против арестов украинской интеллигенции на премьере фильма «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, а уже в 1967 опубликовал сборник «Горе от ума», где рассказал об арестованных. После этого Чорновил попал в тюрьму и провел там три года. Затем его арестовывали еще трижды. В 1988 году Чорновил основал Украинский Хельсинский союз, в 1989 году — Народный рух Украины. После провозглашения независимости соперничал с Леонидом Кравчуком за пост президента и занял второе место. В марте 1999 года Чорновил, по официальной версии, погиб в автокатастрофе. Расследование дела трижды возобновляли, однако пока эту версию так и не опровергли. Семья и соратники политика считают, что Чорновил мог стать жертвой политического убийства.

О заключении

«Перебирая в памяти тюремные годы, помню, как было трудно в первые дни после первого ареста. Меня бросили в камеру к смертникам. Хотели сразу сломать. Но меня нельзя было сломать, ведь я уже тогда написал свои книги «Правосудие или рецидив террора» и «Горе от ума» — о том, как кто-то сломался, а кто-то выстоял. Эти мои книги воспринимались как своеобразная инструкция, как вести себя на следствии. Уже позже тюремщики не раз говорили заключенным: «“Что? Научились у Черновола?”».

Об Украине

«Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня — когда у нас она есть, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв. Наступило время большого выбора: или единство и победа и путь к свету, или поражение, позор и снова длинная дорога к свободе».

О единстве

«На вопрос, откуда вы родом, отвечал — я человек всей Украины. Всегда считал Украину одним целостным государством».

«Не понимаю самого содержания [понятий] «запад» — «восток». Мы — единое государство, единый народ с общей судьбой. Думать надо о государстве, а не высказывать друг другу претензии».

О государственном языке

«Допустить два государственных языка, или один государственный, а один официальный — значит, разрушить государство. Я всегда привожу в пример евреев, которые возродили уже мертвый язык и объединились вокруг него».

Wikipedia / Пошта України, художник А. Калмиков

Об украинизации

«Мы всегда были противниками насильственной русификации. Мы всегда будем выступать против насильственной украинизации. Но нам нужна такая национальная политика, которая помогла бы каждому гражданину республики самому [...] ощутить органическую потребность выучить государственный язык и гордиться знанием этого языка».

О России

«Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма, который только и ждет окончательного коллапса общества, чтобы запустить хищные когти в живое тело нашего народа».

О российском империализме

«Когда нам говорят, что российский народ в этом не виноват, я согласен, но не совсем. Он был вынужденным носителем этой имперской идеи. Ему вносили это в гены. Чувство имперскости вносилось в гены простого человека. Чернышевский об этом когда-то очень хорошо сказал, что когда начинаются какие-то внутренние проблемы, тогда необходимо позвать с печи российского мужика, вызвать у него патриотические чувства и искать где-то турка внешнего, чтобы он не видел турка внутреннего».

О коррупции

«Коррупция существует везде. Воры, наркодельцы, сутенеры и другие отбросы всегда заинтересованы иметь покровителей во властных структурах. Поэтому они не жалеют денег, чтобы подкупить полицейского или судью. [...] Однако чем выше во властные структуры проникает эта зараза — тем меньше ренегатов удается найти. Поэтому коррупция на Западе подобна пирамиде, где внизу много негодяев, а наверху — все меньше предателей. В Украине все наоборот. [...] На одного имеющего возможность дать взятку, приходятся десятки и сотни тех, кто хочет ее получить».