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82 года назад Советский Союз напал на Финляндию. В СССР рассчитывали на быструю и легкую победу, а в итоге потеряли больше ста тысяч солдат за три месяца. Вспоминаем о Зимней войне в архивных фото (архивный материал)

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
82 года назад Советский Союз напал на Финляндию. В СССР рассчитывали на быструю и легкую победу, а в итоге потеряли больше ста тысяч солдат за три месяца. Вспоминаем о Зимней войне в архивных фото (архивный материал)

На фото слева: финские солдаты в расположении в пригороде Хельсинки за месяц до начала Зимней войны. На фото справа: советские военнопленные во время Зимней войны.

«Бабель»

Тридцатого ноября 1939 года советские войска вторглись в Финляндию, так началась Зимняя война. Советская армия многократно превосходила финскую по количеству солдат и техники. Поэтому командование СССР рассчитывало на быструю победу в течение нескольких недель. Но этот план провалился из-за недооценки финской обороны, характера местности и плохой организации. Советские войска увязли в финских лесах и болотах. А финские солдаты разработали успешную партизанскую тактику, что позволило им уничтожить большое количество личного состава и техники противника. К марту 1940 года советская армия перегруппировалась, усилилась и прорвала оборону финнов, вынудив их согласиться на невыгодный мирный договор. В итоге СССР потерял примерно в сто раз больше солдат, а Финляндия — примерно десятую часть своей территории. «Бабель» вспоминает причины, основные события и итоги советско-финской Зимней войны в архивных фото.

Финский лыжный патруль после боя, 1 февраля 1940 года.
Финский патруль разбирает сбитый советский самолет, 7 января 1940 года.
Финские пулеметчики во время Зимней войны, 21 февраля 1940 года.

Финский лыжный патруль после боя, 1 февраля 1940 года. Финский патруль разбирает сбитый советский самолет, 7 января 1940 года. Финские пулеметчики во время Зимней войны, 21 февраля 1940 года.

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В 1930-х Финляндия минимально расходовала средства на военные нужды, сторонилась конфликтов и ориентировалась на внутреннее развитие. В 1932 году она заключила договор о ненападении с Советским Союзом и одновременно достраивала и укрепляла «линию Маннергейма». Уже в 1938 году Москва несколько раз пыталась навязать Хельсинки новый договор. Сначала от финнов требовали разместить у себя советские военные базы, затем — уступить несколько приграничных островов в Балтийском море. Все эти предложения финские дипломаты отклоняли.

За неделю до начала Второй мировой войны, в августе 1939 года, Германия и СССР подписали пакт Молотова — Риббентропа. По его секретным протоколам в советскую зону влияния попадала Финляндия вместе с тремя странами Балтии. К началу ноября 1939-го Эстония, Латвия и Литва под давлением подписали с Советским Союзом договоры «о дружбе и взаимопомощи».

Бункер SK16 «линии Маннергейма», 19 сентября 2009 года.
Развлекательный тур для военных на Карельском перешейке, 1 ноября 1939 года.
Вячеслав Молотов (слева) и Иоахим фон Риббентроп (справа) во время встречи в Москве, 28 сентября 1939 года.

Бункер SK16 «линии Маннергейма», 19 сентября 2009 года. Развлекательный тур для военных на Карельском перешейке, 1 ноября 1939 года. Вячеслав Молотов (слева) и Иоахим фон Риббентроп (справа) во время встречи в Москве, 28 сентября 1939 года.

Wikimedia

К подобному соглашению СССР пытался склонить и Финляндию. Но теперь к предыдущим требованиям добавилось новое — отодвинуть границу на 90 километров на запад от Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург). «Мы ничего не можем поделать с географией… Поскольку Ленинград передвинуть нельзя, придется отодвинуть от него подальше границу», — говорил на переговорах Иосиф Сталин. Финские дипломаты не согласились на такие условия, переговоры зашли в тупик. Напоследок глава советского МИДа Вячеслав Молотов заявил финской делегации: «Мы, гражданские, не достигли никакого прогресса. Теперь слово за солдатами».

К возможной войне против Финляндии Советский Союз начал готовиться еще весной 1939 года. Чтобы получить формальный повод к вторжению советские войска 26 ноября 1939 года обстреляли из артиллерии свои же позиции около приграничного села Майнила, обвинив этом Финляндию и отказавшись совместно расследовать инцидент. Тридцатого ноября 1939 года четыре советских армии вторглись в Финляндию на разных участках границы от Карельского перешейка до Заполярья. В тот же день авиация стала бомбить финскую столицу Хельсинки. Армия СССР многократно превосходила финскую по количеству личного состава и техники. Поэтому советская верхушка во главе с наркомом обороны Климентом Ворошиловым рассчитывала на быструю и легкую победу минимум за 10-12 дней, а максимум — к 60-летию Сталина 21 декабря 1939 года.

Советский Союз даже официально не объявил Финляндии войну. На следующий день после вторжения, 1 декабря 1939 года, в занятом советской армией приграничном городке Терийоки (сейчас российский Зеленогорск) создали марионеточную Финляндскую Демократическую Республику с «народным правительством» из финских эмигрантов-коммунистов. Москва тут же подписала с ФДР «договор о взаимопомощи и дружбе», а вторжение объявили «освободительной войной».

После первых недель войны стало понятно, что быстрой победы у СССР не получится. Сказалась недооценка оборонительных укреплений противника и географии театра военных действий. А разные виды войск действовали сами по себе: артиллерия не поддерживала пехоту, пехота не поспевала за танками, ПВО стреляла по своим самолетам, авиация бомбила свои же позиции. Советское командование, рассчитывая на быструю операцию, не позаботилось о снабжении личного состава теплыми вещами. Из-за этого тысячи солдат в легких шинелях умерли от обморожения, когда температура опустилась чуть ниже десяти градусов.

Советские солдаты, погибшие на подступах к поселку Суомуссалми в северо-восточной Финляндии, 1 декабря 1939 года. Это одно из самых крупных поражений советской армии во время Зимней войны.
Замерзший советский солдат среди остатков уничтоженной колонны, 14 января 1940 года.
Офицеры 18-й стрелковой дивизии, пытавшиеся вырваться из окружения в районе Ладожского озера, 2 февраля 1940 года. В итоге почти вся дивизия была уничтожена.

Советские солдаты, погибшие на подступах к поселку Суомуссалми в северо-восточной Финляндии, 1 декабря 1939 года. Это одно из самых крупных поражений советской армии во время Зимней войны. Замерзший советский солдат среди остатков уничтоженной колонны, 14 января 1940 года. Офицеры 18-й стрелковой дивизии, пытавшиеся вырваться из окружения в районе Ладожского озера, 2 февраля 1940 года. В итоге почти вся дивизия была уничтожена.

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В итоге успехов добилась только заполярная армия. На Карельском перешейке войска уперлись в «линию Маннергейма», оказавшись абсолютно неподготовленными для уничтожения дотов и дзотов. При этом даже финский главнокомандующий Карл Густав Маннергейм признавал, что из-за недостатка средств получилось построить далеко не совершенную линию обороны. «Оборонительная линия, конечно, была, ... но ее прочность стала результатом стойкости и мужества наших солдат, а не крепости сооружений».

Не лучше были дела и у двух советских армий на центральных участках фронта — у Ладожского озера и в Северной Карелии. Здесь финны в полной мере использовали свою партизанскую тактику «мотти». Ее суть состояла в следующем: обнаружить, разделить, а затем уничтожить противника. Для этой задачи прекрасно подходили мобильные лыжные отряды. Они не ввязывались в прямые боевые столкновения с превосходящими советскими силами. Вместо этого действовали в тылу, устраивали засады, отступая к заранее подготовленным в лесах базам.

Во время Зимней войны финские партизанские отряды часто использовали оленей для быстроты передвижения.
Обмундирование финского солдата из лыжного патруля во время Зимней войны.

Во время Зимней войны финские партизанские отряды часто использовали оленей для быстроты передвижения. Обмундирование финского солдата из лыжного патруля во время Зимней войны.

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Финские партизаны выработали свою тактику нападения на механизированные колонны, которые растягивались по узким дорогам через заснеженные леса и болота на десятки километров. На труднопроходимом участке дороги минами или пулеметами выводили из строя головную и замыкающую машины в колонне. Затем практически незаметные в белых маскхалатах снайперы старались уничтожить водителей, связистов и особенно командиров — все они хорошо выделялись в своей темной форме среди заснеженного леса. Таким образом финны дробили дивизии на мелкие группы, обездвиживали их и уничтожали из засад. Нередко партизаны просто следили за тем, чтобы никто не мог вырваться из окружения или подойти с подкреплением. А оставшиеся в колонне солдаты постепенно умирали от морозов и нехватки провизии.

Финский лыжный патруль, 1 марта 1940 года.

Финский лыжный патруль, 1 марта 1940 года.

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Благодаря тактике «мотти» финская группа примерно в 11 тысяч солдат разбила в пять раз превосходящие силы противника. Несколько советских дивизий были уничтожены полностью, а отдельные отряды оставались в окружении до конца войны. Позже подобную тактику использовали в Афганистане еще против советских, а затем в Чечне — уже против российских войск.

В начале войны финнам не хватало оружия и техники. Часть танков была еще времен Первой мировой войны и большинство из них годилось лишь в качестве неподвижных огневых точек. Финские партизаны использовали самодельную взрывчатку и гранаты. Главной инновацией и эффективным противотанковым оружием стали бутылки с зажигательной смесью. Изначально их прозвали «коктейлями для Молотова» в честь главного рупора тогдашней советской пропаганды Вячеслава Молотова. Выступая по радио, он заявлял, что советская авиация сбрасывала на Хельсинки не бомбы, а «хлеб для голодных финских рабочих». «Коктейли Молотова» до сих пор используются в различных конфликтах по всему миру.

Самодельная взрывчатка и «коктейли Молотова» на вооружении у финских солдат, ноябрь 1939 — март 1940 года.
Хельсинки после первой бомбардировки советской авиации, 30 ноября 1939 года.
Жители Хельсинки спускаются в бомбоубежище во время налета советской авиации, 30 ноября 1939 года.

Самодельная взрывчатка и «коктейли Молотова» на вооружении у финских солдат, ноябрь 1939 — март 1940 года. Хельсинки после первой бомбардировки советской авиации, 30 ноября 1939 года. Жители Хельсинки спускаются в бомбоубежище во время налета советской авиации, 30 ноября 1939 года.

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Благодаря успешной партизанской тактике только за первый месяц войны удалось захватить много советского оружия, техники и других трофеев. Финнам досталось около 40 танков, почти 100 различных артиллерийских орудий, около 20 бронемашин, 350 пулеметов, несколько тысяч винтовок, боевые знамена и военные карты.

Финские военные аналитики изучают захваченные советские трофеи, 3 января 1940 года.
Советский танк, захваченный финнами на Карельском перешейке, декабрь 1939 года.

Финские военные аналитики изучают захваченные советские трофеи, 3 января 1940 года. Советский танк, захваченный финнами на Карельском перешейке, декабрь 1939 года.

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К концу декабря 1939-го советское руководство поняло, что попытки продолжить наступление приведут только к новым потерям. На фронте наступило затишье. Новый командующий Семен Тимошенко учел прошлые ошибки. Январь и начало февраля 1940 года он потратил на сбор актуальных разведданных, усиление, перегруппировку и обучение войск, а также организацию снабжения. Главной задачей стал штурм «линии Маннергейма».

Рождественский вечер в штабе финской армии, 25 декабря 1939 года.

Рождественский вечер в штабе финской армии, 25 декабря 1939 года.

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Командование Финляндии понимало, что несмотря на успехи в первый месяц войны, они все равно не смогут в одиночку выстоять против Советского Союза. Великобритания и Франция с декабря 1939-го поставляли финнам вооружение. Но финской армии не хватало кадровых резервов. А чуть более десяти тысяч добровольцев из Швеции, Норвегии и других стран мало что могли противопоставить раздутой до более чем 760 тысяч человек советской группировке.

Лондон и Париж все никак не могли скоординироваться, чтобы отправить в Финляндию совместный десант и авиацию. Очередное совещание назначили на 12 марта 1940 года. Но было уже поздно. Советские войска с тяжелыми потерями прорвали «линию Маннергейма». Под угрозой полной оккупации страны правительство Финляндии запросило Москву о переговорах.

Шведские добровольцы, воюющие на стороне Финляндии, тянут за собой на санках минометы, отправляясь на боевое задание, 8 января 1940 года.

Шведские добровольцы, воюющие на стороне Финляндии, тянут за собой на санках минометы, отправляясь на боевое задание, 8 января 1940 года.

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С полудня 13 марта 1940 года боевые действия прекратились и вступил в силу новый мирный договор между СССР и Финляндией. По его условиям финны потеряли примерно десятую часть своих территорий — около 40 тысяч квадратных километров. Границу от Ленинграда отодвинули на 150 километров. В состав СССР перешел второй по величине город Финляндии Виипури, который переименовали в Выборг. Около 430 тысяч финских жителей переданных Советскому Союзу территорий вынуждены были оставить свои дома и переселиться вглубь страны.

Советский солдат с защитным щитом во время штурма города Виипури (Выборга) в марте 1940 года.
Финские войска отступают из города Виипури (Выборга) после заключения мирного договора 13 марта 1940 года.

Советский солдат с защитным щитом во время штурма города Виипури (Выборга) в марте 1940 года. Финские войска отступают из города Виипури (Выборга) после заключения мирного договора 13 марта 1940 года.

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СССР исключили из Лиги Наций как страну-агрессор. Финляндская Демократическая Республика исчезла так же быстро, как и появилась. Тимошенко стал новым наркомом обороны вместо Ворошилова, которого больше не привлекали для участия в серьезных военных операциях. Советский лидер Никита Хрущев позже вспоминал: «Все мы, и в первую очередь Сталин, чувствовали в нашей победе поражение от финнов. Это было опасное поражение, поскольку оно поощряло наших врагов и укрепляло их в убеждении, что Советский Союз — это колосс на глиняных ногах». И он оказался прав. Немецкое командование, наблюдая за ходом советско-финской войны, пришло к выводу, что СССР не устоит против их армии. В следующем, 1941-м, году к нацистскому вторжению в СССР присоединилась и Финляндия.

Кафедральный собор Виипури (Выборга) после бомбежки, 5 февраля 1940 года.

Кафедральный собор Виипури (Выборга) после бомбежки, 5 февраля 1940 года.

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Источники:

Никита Хрущев. Время. Люди. Власть. (Воспоминания). В 4 книгах. Москва, 1999.

Карл Густав Маннергейм. Мемуары. Москва, 1999.

Зимняя война 1939—1940 гг. в рассекреченных документах Центрального архива ФСБ России и архивов Финляндии. [Христофоров В. С. и др.]. Москва, 2009.

Tomas Ries. Cold Will: The Defense of Finland. Brassey's Inc, 1988.

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Теги:
Вторая мировая война
СССР
Финляндия
история

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