Двадцать четвертого августа 1992 года Киево-Могилянская академия набрала студентов после 175-летнего перерыва. Мы публикуем снимки церемонии и вспоминаем, как возрождался вуз (архивный материал)

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — старейший вуз Украины и один из старейших в Восточной Европе. Он считается преемником Киевской братской школы, основанной на Подоле осенью 1615 года, которая сначала переросла в коллегиум, а затем получила статус университета. В начале ХІХ века московские власти закрыли академию, а на ее месте открыли духовную семинарию. С 20-х годов прошлого века в помещениях академии действовало Киевское высшее военно-морское политическое училище, где готовили политруков для флота СССР.

Официальное возрождение Киево-Могилянской академии как современного университета началось после провозглашения Украиной независимости в 1991 году. Уже 19 сентября тогдашний глава Верховной Рады Леонид Кравчук распорядился возобновить деятельность академии «на ее исторической территории как независимого высшего учебного заведения».

Инициатором возрождения стал Вячеслав Брюховецкий, на тот момент заведующий отделом критики Института литературы имени Т. Г. Шевченко. Он стал первым ректором возрожденной Киево-Могилянской академии, с 2007 года — почетным президентом университета. К декабрю 1991 года он собрал команду из восьми человек, которые стали первыми сотрудниками вуза.

Первый проректор по науке Киево-Могилянской академии, академик, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович (справа) среди преподавателей и студентов, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

Если бы меня сегодня с моим опытом вернули назад и сказали: «На, возроди Киево-Могилянскую академию!» — я бы сказал: «Нет, это невозможно!» Потому что я теперь знаю, что это невозможно, а тогда не знал. И порой незнание лучше, чем знание.

Они столкнулись со множеством трудностей: экономический кризис, борьба за помещения с военным училищем, дефицит кадров и главное — нехватка управленческого опыта. Как вспоминает первый финдиректор и бывший вице-президент Могилянки Евгения Онищенко, «разваливается СССР, запрещена Компартия, большинство министерских структур реорганизуются или совсем ликвидируются, их сотрудники не знают, как они будут жить завтра, где будут работать, смогут ли зарабатывать себе на жизнь. А нам нужно было решать с этими растерянными и практически деморализованными людьми наши непростые вопросы».

Летом 1992 года Могилянка объявила первый набор студентов. В приемную комиссию подали 529 заявлений. По итогам тестирования в университет зачислили 229 абитуриентов на три созданных на тот момент факультета. Приказом ректора минимальная стипендия составляла больше двух тысяч карбованцев. Средняя зарплата по Украине на тот момент была около шести тысяч.

2300 карбованцевстипендия первокурсников Могилянки в 1992 году.

2580 карбованцевстипендия для тех, кто учится на «хорошо» и «отлично».

2880 карбованцевстипендия для отличников.

Первые студенты Киево-Могилянской академии на Контрактовой площади на Подоле в Киеве, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

Церемония открытия Киево-Могилянской академии состоялась 24 августа 1992 года — в первую годовщину провозглашения независимости Украины. Сначала преподаватели и студенты, одетые в мантии, собрались на Софийской площади Киева. Затем прошествовали по Андреевскому спуску на Контрактовую площадь. Здесь устроили стилизованное театральное представление, которое отображало основные исторические вехи Могилянки. Кульминацией стала церемония «посвящения в спудеи» первокурсников.