50 лет первой высадке на Луну. Автографы вместо страховки, спасительная ручка и угроза космических вирусов — вспоминаем интересные факты о миссии «Аполлон-11»

1.

Миссия «Аполлон-11» была очень рискованной, поэтому полис страхования жизней Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза стоил космических денег. Тогда астронавты решили отправить родственникам около сотни конвертов со своими автографами, проставив на них даты: 16 июля — день запуска ракеты, и 20 июля — день посадки на Луну. «Если бы они не вернулись, то их семьи могли бы продать эти конверты и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь», — говорит историк и коллекционер Роберт Перлман. Даже сейчас такие конверты на аукционах стоят около 30 тысяч долларов.

Конверт с автографами Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза. Heritage Auction Archives

2.

Возвращаясь с поверхности Луны в космический модуль, Базз Олдрин случайно задел своим рюкзаком жизнеобеспечения выключатель, который запускает двигатель, и сломал его. Армстронг вспоминал, что «в скафандре и со всем этим снаряжением ты чувствуешь себя неповоротливым Франкенштейном, и он [Олдрин] задел выключатель двигателя, который должен был вернуть нас на орбиту». Тогда Олдрин придумал замкнуть контакт выключателя с помощью ручки и запустил двигатель.

Базз Олдрин на ступенях лунного модуля. Project Apollo Archive

3.

После возвращения астронавтов появился миф о том, что на борту «Аполлона-11» были таблетки с цианидом на случай, если не удастся взлететь с поверхности Луны. Но сами астронавты и сотрудники NASA это отрицали.

4.

Миссия по высадке Армстронга и Олдрина на Луну длилась более 20 часов. Все это время в командном модуле на окололунной орбите их ждал третий астронавт — Майкл Коллинз. Он не смотрел трансляцию высадки и не слышал первых слов Армстронга на Луне. Коллинз вспоминает, что у него были «прекрасные маленькие уютные владения и даже теплый кофе. Я думал о суточных: сколько долларов за милю нам заплатят за это путешествие». У него было 18 планов на случай разных непредвиденных обстоятельств при возвращении Армстронга и Олдрина с Луны. Но если бы им не удалось вернуться, то Коллинз «должен был лететь обратно на Землю один, и они это знали».

Майкл Коллинз на борту командного модуля на окололунной орбите. Project Apollo Archive

5.

Прямую трансляцию высадки на Луну смотрели более полумиллиарда человек по всему миру. В Китае центральное телевидение в это время показывало патриотический фильм, а в СССР, как вспоминает в своей книге журналист Ярослав Голованов, шла кинокомедия «Свинарка и пастух». Только на следующий день о высадке американцев объявили по радио, а еще через день в газете «Правда» появилась статья «Земляне на Луне».

6.

Бывший генсек ЦК КПСС Никита Хрущев, при котором начиналась советская космическая программа, узнал о высадке американцев на Луну рано утром 21 июля. Его сын Сергей рассказал, что в тот день они «путешествовали на машине и остановились в Чернобыле на берегу реки. У одного из наших друзей был небольшой телескоп. Мы говорили о том, как мы хвастались, что будем первыми на Луне. Но, как и все люди в мире, теперь мы гордились человечеством. Мы смотрели на Луну через телескоп и ничего не видели».

7.

После того как астронавты вернулись на Землю, их три недели продержали на карантине в изолированной камере. Тогда ученые всерьез опасались «космических микробов». Этому поспособствовал и научно-фантастический роман Майкла Крайтона «Штамм «Андромеда». Книгу о смертоносном внеземном микроорганизме опубликовали в 1969 году, незадолго до старта миссии «Аполлон-11».

Жены Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза перед камерой, где их мужья проходят карантин после возвращения из космоса. NASA Photograph Collection

8.

Контракт на изготовление скафандров для миссии «Аполлон-11» выиграла фирма Playtex — производитель бюстгальтеров и латексных корсетов. С тех пор ее промышленное подразделение ILC Dover разрабатывает каждый скафандр NASA.

9.

«Лунные камни», которые привезли астронавты, переправляли в США на двух разных самолетах — на случай, если один из них потерпит крушение. А по прибытии на них оформили таможенную декларацию в аэропорту Гонолулу, на Гавайях.

«Лунные камни», который привезли астронавты миссии «Аполлон-11». NASA

10.

К 50-й годовщине высадки на Луну, в субботу 20 июля, аукционный дом Sothebyʼs устраивает торги. Среди лотов — компьютерные панели Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, шлемы астронавтов, фрагменты командного модуля миссии «Аполлон-11».

Бобины с видеопленкой трансляции первой высадки на Луну. Sotheby’s

Но самый дорогой лот — три пленки с первыми оригинальными записями трансляции высадки на Луну. Их купил стажер NASA в 1976 году за 217 долларов. Сейчас их стартовая цена составляет около двух миллионов долларов.