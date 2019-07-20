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50 лет первой высадке на Луну. Автографы вместо страховки, спасительная ручка и угроза космических вирусов — вспоминаем интересные факты о миссии «Аполлон-11»

Автор:
Serhii Pyvovarov
Дата:
50 лет первой высадке на Луну. Автографы вместо страховки, спасительная ручка и угроза космических вирусов — вспоминаем интересные факты о миссии «Аполлон-11»

Project Apollo Archive

Пятьдесят лет назад, 20 июля 1969 года, американский астронавт Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны. Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз были участниками миссии «Аполлон-11. theБабель собрал десять интересных и малоизвестных фактов об этой космической миссии: как астронавты «застраховали» свои жизни перед полетом, как они запускали двигатель лунного модуля с помощью ручки, почему после возвращения три недели их продержали на карантине в изолированной камере и что показывали по телевизору в СССР вместо трансляции высадки на Луну.

1.

Миссия «Аполлон-11» была очень рискованной, поэтому полис страхования жизней Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза стоил космических денег. Тогда астронавты решили отправить родственникам около сотни конвертов со своими автографами, проставив на них даты: 16 июля — день запуска ракеты, и 20 июля — день посадки на Луну. «Если бы они не вернулись, то их семьи могли бы продать эти конверты и обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь», — говорит историк и коллекционер Роберт Перлман. Даже сейчас такие конверты на аукционах стоят около 30 тысяч долларов.

Конверт с автографами Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза.

Конверт с автографами Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза.

Heritage Auction Archives

2.

Возвращаясь с поверхности Луны в космический модуль, Базз Олдрин случайно задел своим рюкзаком жизнеобеспечения выключатель, который запускает двигатель, и сломал его. Армстронг вспоминал, что «в скафандре и со всем этим снаряжением ты чувствуешь себя неповоротливым Франкенштейном, и он [Олдрин] задел выключатель двигателя, который должен был вернуть нас на орбиту». Тогда Олдрин придумал замкнуть контакт выключателя с помощью ручки и запустил двигатель.

Базз Олдрин на ступенях лунного модуля.

Базз Олдрин на ступенях лунного модуля.

Project Apollo Archive

3.

После возвращения астронавтов появился миф о том, что на борту «Аполлона-11» были таблетки с цианидом на случай, если не удастся взлететь с поверхности Луны. Но сами астронавты и сотрудники NASA это отрицали.

4.

Миссия по высадке Армстронга и Олдрина на Луну длилась более 20 часов. Все это время в командном модуле на окололунной орбите их ждал третий астронавт — Майкл Коллинз. Он не смотрел трансляцию высадки и не слышал первых слов Армстронга на Луне. Коллинз вспоминает, что у него были «прекрасные маленькие уютные владения и даже теплый кофе. Я думал о суточных: сколько долларов за милю нам заплатят за это путешествие». У него было 18 планов на случай разных непредвиденных обстоятельств при возвращении Армстронга и Олдрина с Луны. Но если бы им не удалось вернуться, то Коллинз «должен был лететь обратно на Землю один, и они это знали».

Майкл Коллинз на борту командного модуля на окололунной орбите.

Майкл Коллинз на борту командного модуля на окололунной орбите.

Project Apollo Archive

5.

Прямую трансляцию высадки на Луну смотрели более полумиллиарда человек по всему миру. В Китае центральное телевидение в это время показывало патриотический фильм, а в СССР, как вспоминает в своей книге журналист Ярослав Голованов, шла кинокомедия «Свинарка и пастух». Только на следующий день о высадке американцев объявили по радио, а еще через день в газете «Правда» появилась статья «Земляне на Луне».

6.

Бывший генсек ЦК КПСС Никита Хрущев, при котором начиналась советская космическая программа, узнал о высадке американцев на Луну рано утром 21 июля. Его сын Сергей рассказал, что в тот день они «путешествовали на машине и остановились в Чернобыле на берегу реки. У одного из наших друзей был небольшой телескоп. Мы говорили о том, как мы хвастались, что будем первыми на Луне. Но, как и все люди в мире, теперь мы гордились человечеством. Мы смотрели на Луну через телескоп и ничего не видели».

7.

После того как астронавты вернулись на Землю, их три недели продержали на карантине в изолированной камере. Тогда ученые всерьез опасались «космических микробов». Этому поспособствовал и научно-фантастический роман Майкла Крайтона «Штамм «Андромеда». Книгу о смертоносном внеземном микроорганизме опубликовали в 1969 году, незадолго до старта миссии «Аполлон-11».

Жены Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза перед камерой, где их мужья проходят карантин после возвращения из космоса.

Жены Нила Армстронга, Базза Олдрина и Майкла Коллинза перед камерой, где их мужья проходят карантин после возвращения из космоса.

NASA Photograph Collection

8.

Контракт на изготовление скафандров для миссии «Аполлон-11» выиграла фирма Playtex — производитель бюстгальтеров и латексных корсетов. С тех пор ее промышленное подразделение ILC Dover разрабатывает каждый скафандр NASA.

9.

«Лунные камни», которые привезли астронавты, переправляли в США на двух разных самолетах — на случай, если один из них потерпит крушение. А по прибытии на них оформили таможенную декларацию в аэропорту Гонолулу, на Гавайях.

«Лунные камни», который привезли астронавты миссии «Аполлон-11».

«Лунные камни», который привезли астронавты миссии «Аполлон-11».

NASA

10.

К 50-й годовщине высадки на Луну, в субботу 20 июля, аукционный дом Sothebyʼs устраивает торги. Среди лотов — компьютерные панели Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, шлемы астронавтов, фрагменты командного модуля миссии «Аполлон-11».

Бобины с видеопленкой трансляции первой высадки на Луну.

Бобины с видеопленкой трансляции первой высадки на Луну.

Sotheby’s

Но самый дорогой лот — три пленки с первыми оригинальными записями трансляции высадки на Луну. Их купил стажер NASA в 1976 году за 217 долларов. Сейчас их стартовая цена составляет около двух миллионов долларов.