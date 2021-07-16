30 лет назад Украина отмечала первый День Независимости. Мы публикуем уникальные фото празднований в Киеве и вспоминаем, почему эту дату перенесли (архивный материал)

К концу 1980-х в СССР усилился экономический и политический кризис. Это привело к «параду суверенитетов» в 1990 году. Декларации о независимости и суверенитете принимают балтийские, азиатские и закавказские республики, а также Молдова и Россия (на тот момент РСФСР).

В этом же году началась и новая эра украинской государственной независимости — 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР абсолютным большинством голосов (за — 355 депутатов, против — четыре) приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Документ состоял из десяти разделов, в которых детально прописывались основы государственного, политического и экономического строя, подчеркивалась самостоятельность и суверенитет.

В этот же день Верховная Рада постановила «считать день 16 июля Днем провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

Шествие на Крещатике в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Александр Клименко

Основные положения Декларации о суверенитете, принятой 16 июля 1990 года: неприкосновенность территории в существующих границах УССР;

республиканская форма государственности, единственный источник власти — народ, а от его имени может выступать только Верховная Рада;

верховенство на своей территории собственных законов и Конституции (Декларация должна была стать основой для новой Конституции); собственное гражданство;

право на владение, пользование и распоряжение национальными и природными богатствами на своей территории; собственные банковская, ценовая, финансовая, таможенная и налоговая системы, госбюджет и, при необходимости, своя денежная единица;

собственные Вооруженные силы, внутренние войска, органы госбезопасности; обязательство не распространять, не производить и не наращивать ядерное оружие;

самостоятельные международные отношения с другими государствами;

отношения с другими советскими республиками на основе договоров, заключенных на принципах равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

В первую годовщину Декларации о суверенитете — 16 июля 1991-го — в Киеве прошли массовые мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины. В отсутствие других ритуалов партийное руководство торжественно возлагало цветы к памятникам Ленину. А затем провело собрание во дворце «Украина», где тогдашний председатель Верховной Рады Леонид Кравчук говорил, что «сегодня мы собрались впервые в своей истории для празднования праздника Независимости. Шли мы по сей день трудно, шли по зову сердца, по голосу общественной совести и национального долга, с большой и святой верой в свой народ, в его право на свободу и независимость. И этот день настал».

Шествие на Крещатике в честь Дня Независимости 16 июля 1991 года. Александр Клименко

По Крещатику прошел многотысячный марш — с сине-желтыми флагами и в национальной одежде. А вечером на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) устроили концерт украинских групп и исполнителей. Его кульминацией стало выступление львовской рок-группы «Брати Гадюкіни» и праздничный салют.