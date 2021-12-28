Как визуально увеличить квартиру, все правильно в ней обустроить и жить уютно, — объясняют «Бабель» и LG

Хорошо, какие правила обустройства квартиры можно назвать базовыми?

Темные тона — это роскошь. Темно-зеленые или синие стены, темно-коричневая или черная мебель — это все может быть очень стильно, но визуально темные тона сужают пространство, поэтому если вы хотите сделать комнату просторной, лучше выбрать светлые. Речь не только о стенах, но они должны задать базовый цвет. Мебель, отделка, текстильные вещи должны этот цвет подчеркивать. Можно пробовать разные оттенки, но от выбранного стиля стен отступать не стоит.

Лучше воздержаться от экспериментов с яркими цветами. Исключение — пол. Большой ковер с ярким дизайном или разноцветная плитка могут визуально «раздвинуть» стены и создать впечатление, что в комнате много свободного места.

Вся мебель — на ножках. Диван или двуспальная кровать, которые полностью лежат на полу, «съедят» у вас большую часть комнаты. А вот мебель на ножках, пусть и таких же габаритов, помогает визуально увеличить свободное пространство. Откажитесь от больших пуфов, кресел-мешков и массивных журнальных столиков с полками. Чем выше ножки у мебели, тем больше свободного пространства зафиксирует глаз.

Все, что может висеть на стене, должно быть там. Подумайте, какие предметы можно просто повесить на стену, чтобы они не занимали место на полу. Например, телевизор. Возможно, окажется, что тумбочка под него вовсе не нужна и его можно повесить на кронштейн. Вместо громоздкого стеллажа можно повесить полки для книг и других вещей. Пожертвуйте постером или картиной, если нужно свободное место на стене. Напольное зеркало — не ваш вариант.

Более того, старайтесь выбирать мебель, которая крепится к стене. Такие модели шкафов, стеллажей и тумб всегда тоньше тех, устойчивость которых зависит только от пола. К тому же они безопаснее для детей и домашних животных.

То же самое касается и ванной комнаты. Подвесной шкафчик под раковиной, подвесной унитаз и душевое заграждение вместо ванны — это ваш выбор, если нужно экономить пространство.

Все, что может быть открытым, должно быть открытым. Большой платяной шкаф с дверцами кажется солиднее и вместительнее, но его дверцы, особенно раздвижные, на самом деле «съедают» ценное пространство. Сделайте выбор в пользу открытых систем хранения для книг, одежды и прочего. Если есть возможность, можно поставить большой открытый стеллаж с квадратными ячейками от пола до потолка, почти во всю стену. Это создаст ощущение дополнительного пространства, а займет не так уж много места. Бояться открытых шкафов для одежды тоже не стоит. Если такой шкаф можно поставить в нишу — еще лучше.

И самое главное — заранее продумайте, что где будет стоять и храниться, еще на этапе ремонта. В идеале вы еще до первого мазка краски или ленты обоев на стене должны понимать, где будут диваны и кресла, где будут храниться книги, а где — одежда. Одно лишнее кресло или незапланированный лежак для домашнего животного может смазать все визуальные эффекты, которые вы с таким трудом создавали.

Важно! Не забывайте о порядке и чистоте. Захламленная квартира остается захламленной и превращается в склад, даже если все остальные правила соблюдены и вы нашли удачные визуальные решения.

Кстати, о чистоте. А куда девать пылесосы, швабры и прочий инвентарь для уборки? Кладовой у меня нет!

Аккумуляторные пылесосы A9ESSENTIAL и A9-LITE от LG очень удачно вписываются в концепцию «расширения» пространства квартиры. Они не занимают много места, их можно хранить тремя способами. Их высота всего 1,12 метра, так что они могут просто стоять на полу в углу и не привлекать внимания. Такой пылесос можно повесить на стену. А вы помните: все, что может висеть на стене, должно там висеть. И, наконец, их можно складывать горизонтально, тогда они станут не больше неприметной коробочки. В таком виде их несложно положить под диван или шкаф, которые у вас все будут на ножках.

С пылесосами все совсем просто. Чтобы массивный пылесос не валялся под ногами, а его труба неожиданно не падала на голову, выбирайте аккумуляторную вертикальную модель. Современные технологии позволяют им быть такими же мощными, как и проводные.

Швабры тоже бывают складными, поищите именно такую, причем в комплекте с ведром. Самые удобные комплекты займут совсем немного места в углу ванной или кухни.

А что делать с прихожей? Там постоянно горы обуви.

Благодаря технологии AEROSCIENCE™ обе модели по мощности не уступают более громоздким пылесосам. Их движок вращает 3D-турбовентилятор и вгоняет сильный поток воздуха в циклон, что обеспечивает мощное всасывание. Так работают законы аэродинамики — пылесосу необязательно быть большим, чтобы быть мощным.

Тут есть простое правило — обувь лучше хранить вертикально, а не горизонтально. То есть лучше пусть полки или шкаф будут высокими, чем занимают много места на полу. Это может быть даже небольшая лестница или стремянка. Или даже просто рейки на стене, на которые вы будете цеплять обувь за каблук или на специальные крючки. Кроме того, обувь можно хранить и в подвесных настенных шкафчиках, в которых она стоит вертикально, а не горизонтально, занимая совсем немного места. Выбор оптимального варианта зависит от планировки прихожей. Для квадратного помещения лучше подойдут подвесные шкафчики, а для узкого коридора — высокие полки.

А какие есть лайфхаки для кухни?

Посуда и другая утварь имеют тенденцию накапливаться. Поэтому на кухне придется экономить место любыми способами. Подумайте, например, о выдвижной разделочной доске, потому что на узкой столешнице места для обычной большой доски не будет.

Кроме того, тут тоже пригодится правило о том, что все, что может висеть на стене, должно висеть там. Найдите место для консольной доски, на которую можно вешать сковородки, чашки, терки, прихватки и все остальное. Такие же доски можно прикрепить на внутреннюю сторону шкафчиков, на дверцы — обычно там остается много неиспользованного пространства. С другой стороны, если вас больше беспокоит просторность кухни, а не места для хранения, то дверцы у шкафчиков должны быть стеклянные и прозрачные. А выиграть место для хранения можно, поставив мебель с вертикальными выдвижными ящиками.

Кухню нужно планировать особенно тщательно. Чтобы потом не оказалось, что на всех свободных сантиметрах столешницы постоянно копятся кастрюли и тарелки, которые больше некуда деть.

Ох, осталось найти место для рабочего стола.

Присмотритесь к подоконникам. Возможно, вы сможете сделать широкий подоконник, который будет одновременно и рабочим столом. А придвигать стул к нему и использовать для работы можно по мере необходимости. Подумайте, сколько места освободится в комнате, если убрать один ненужный стол.

Тогда придется отказаться от штор!

От них в любом случае нужно отказаться. Классические шторы, гардины и портьеры занимают неоправданно много места. Ваш выбор — римские шторы или ролеты. В общем — что угодно, что можно поднять вверх и свернуть, когда нужен свет. Они места в квартире не занимают вообще.

А какие еще есть приемы для визуального увеличения пространства?

Вам помогут зеркала. Большое зеркало в принципе визуально увеличивает помещение. Не покупайте напольные — они только займут лишнее место. Зеркало может и должно быть настенным. В спальне можно сделать большое зеркало — от пола до потолка и как можно шире. Зеркальное панно визуально отдалит стену и создаст иллюзию большого пространства.

Главное — правильно их повесить. Зеркало должно отражать солнечные лучи, поэтому лучше разместить его напротив окна или чуть сбоку — тогда в солнечный день комната будет казаться очень большой.

Не стоит бояться зеркал на потолке. Не нужно делать весь потолок зеркальным, так можно и с ума сойти. Но зеркальная полоса, которая идет от окна вглубь спальни, — хорошая идея.

Я очень люблю комнатные растения, но боюсь, им совсем не хватит места. Что делать?

Растения действительно могут занимать слишком много пространства. Они растут, и взяв в дом небольшую монстеру, через пару лет можно обнаружить, что она уже перегородила полкомнаты. Поэтому перед покупкой растения лучше проконсультироваться с ботаниками и флористами. Во-первых, вы должно точно понимать, насколько большим вырастет ваш фикус. А во-вторых, надо подобрать растения так, чтобы их можно было поставить рядом, на соседних квадратных метрах. С этим могут возникнуть проблемы, так как одним растениям нужны прямые солнечные лучи, другим — рассеянный свет. Одни могут легко пережить сквозняки, другие — сразу умереть, и так далее.

В результате может оказаться, что вам нужно найти идеальное место для каждого растения отдельно, чтобы они не поумирали, — и вот они уже стоят в самых неожиданных местах по всей квартире. А если подобрать растения с похожими потребностями, то можно купить специальный стеллаж для горшков, где они все вместе будут счастливо расти. О правилах ухода за самыми распространенными домашними растениями мы уже писали.