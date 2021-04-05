Во время локдауна решил завести комнатные растения. Какие выбрать? Что нужно знать об уходе? Как поливать замиокулькас? А орхидею?

Решили завести комнатные растения. С чего начать?

Нужно понять, какие растения лучше подойдут именно для вашего дома. Для этого следует учесть не только интерьер, но и другие нюансы — например, как много света в комнате, куда вы хотите их поставить, какая температура помещения и влажность воздуха, какое отопление зимой, на каком этаже квартира.

Что вы имеете в виду?

Разным растениям нужны разные условия. Многие комнатные растения являются «выходцами» из тропических или субтропических стран. Они любят солнечный свет, и если окна помещения выходят на север, с ними может быть непросто.

Тропические растения хорошо переносят весеннюю или летнюю температуру, однако часто не приспособлены к зимней. Если зимой у вас дома плохое отопление или сквозняки, они могут плохо на это отреагировать и погибнуть. Некоторым видам нужно много влаги. При сильном отоплении воздух для таких растений может быть слишком сухим, и его придется увлажнять.

Хорошо. На что еще обратить внимание?

На токсичность растений — особенно, если у вас есть домашние животные. Коты и собаки часто любят жевать листья. С собаками проще — можно просто поставить растение в недоступное для животного место. С котами так не получится — они умеют высоко прыгать, поэтому стоит проверить, не могут ли комнатные растения вызвать серьезное отравление. Токсичных растений довольно много. Среди них — азалия, цикламен, монстера.

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Что сколько стоит?

Мелкие и не экзотические растения довольно дешевые. В онлайн-магазинах цена на хлорофитум колеблется в пределах 150—200 гривен. Большинство бегоний можно купить за 40—50 гривен. Стоимость высоких растений вроде комнатных пальм или оливкового дерева может достигать нескольких тысяч.

Как выбрать вазон в магазине?

Проверьте общее состояние растения. Проследите, чтобы на нем не было пыли и налета. Осмотрите листья с обеих сторон, чтобы понять, нет ли на них вредителей. У здорового растения не должно быть желтых, коричневых листьев или странных пятен. А также сухих побегов или признаков, что их срезали. Если покупаете цветущее растение, осмотрите количество бутонов и качество уже распустившихся цветов. Проверьте, не «выпадает» ли растение из горшка и не вылезают ли из дренажного отверстия корни. Потрогайте почву — она не должна быть сухой, слишком влажной, содержать следы солей и насекомых.

Важно! Спросите у продавца, где росло растение. Комнатные цветы из склада или подвала могут быть больными.

Понятно. Что нужно знать об уходе?

Все растения нужно время от времени поливать. Если этого не делать — они засохнут и погибнут. Однако стоит помнить, что разным видам требуется разное количество воды. Некоторые, вроде аглаонемы, нужно поливать через день. Замиокулькас — раз в несколько недель.

Важно! Следует помнить, что даже растения одного вида надо поливать по-разному, в зависимости от качества почвы, климата, освещения, влажности воздуха и многих других факторов. Обычно растение само подскажет вам, когда его полить, и хватает ли ему вообще воды.

Время от времени нужно протирать растение от пыли и отрезать мертвые листочки — это поможет ему выглядеть здоровым. Помните, что все растения получают полезные элементы из почвы. Со временем она истощается, и тогда ее нужно подкормить удобрениями.

Если комнатное растение стало слишком большим, а корням тесно в горшке — пора пересаживать в новый контейнер. Иногда крупные растения надо подрезать. Правила очень индивидуальны для каждого вида, поэтому лучше не делать это по своему усмотрению, а поискать советы и инструкции садоводов.

С какими растениями проще всего?

Монстера. Это тропическое растение хорошо адаптируется практически к любым условиям, однако лучше всего растет в тени — из-за прямых солнечных лучей на листьях могут появиться ожоги. Поливать монстеру в идеальных условиях нужно довольно редко — раз в две недели весной и раз в три недели — зимой. Если у монстеры появились сухие листья или листья с коричневыми пятнами — это значит, что ей много солнца или мало влаги. Иногда монстеру атакуют вредители — чаще всего щитовки или паутинный клещ. Тогда листья растения бледнеют и опадают. В случае с клещом — появляется характерная паутина. Стоимость монстеры зависит от размера — небольшой горшок можно купить за 200—400 гривен. Цена больших монстер, которые росли уже несколько лет — от 800 гривен. Помните, что монстера — лиана, поэтому со временем ей предстоит обвиваться вокруг опоры.

Монстера Sue-Ann Thalacker / EyeEm / Getty Images

Сансевиерия. Она лучше всего растет при ярком свете, однако может жить и в условиях плохого освещения. Растение не чувствительно к перепадам температур. Если оно стоит в светлом месте, его нужно поливать не чаще, чем раз в десять дней. Зимой или если сансевиерия стоит в тени — раз в месяц. Перед тем, как поливать, проверьте почву — она должна быть полностью сухой. Следите за состоянием растения. Если у сансевиерии желтые, дряблые листья или она странно пахнет — это значит, что ей много воды. Если листья скручиваются, пятнистые или покрыты спорами — у растения инфекционное заболевание. Берегите сансевиерию от вредителей — ее может атаковать паутинный клещ. Стоимость растения 150—250 гривен.

Сансевиерия Tatiana Gorbunova / Getty Images

Замиокулькас. Замиокулькас не любит прямых солнечных лучей и лучше всего растет в условиях слабого или умеренного освещения. Благодаря этому его можно поставить как в офисе, так и в ванной. Растение любит сухую почву. Его почти невозможно «убить». Зимой или когда замиокулькас стоит в темном помещении, его достаточно поливать раз в две недели или даже раз в месяц. Если листья замиокулькаса коричневые на кончиках — вероятно, ему не хватает воды. Если желтые и опадают — вы поливаете его слишком часто, нерегулярно, или на растение напали вредители. Стоимость замиокулькаса 250—600 грн, в зависимости от размера.

Замиокулькас TatianaMagoyan / Getty Images

Хлорофитум. Этот вид любит хорошее освещение, однако вполне может жить и в темных помещениях. Самое главное — вовремя его поливать. Молодое растение стоит поливать раз в неделю. Если хлорофитуму больше года, можно реже, после того как верхние пять сантиметров почвы станут сухими. Помните — если листья хлорофитума поникли или посветлели, это означает, что ему не хватает воды. Если пожелтели или стали коричневыми — ее слишком много. Иногда на хлорофитум могут напасть вредители. Чаще всего — щитовка. Тогда листья растения желтеют и опадают. Вазон хлорофитума стоит в среднем 200 гривен.

Хлорофитум Aliza Tlenchieva / Getty Images

Мне всегда нравились орхидеи. Как иметь дело с ними?

Орхидеи — тропические цветы. Они любят много света, тепла и влаги, поэтому их лучше размещать вблизи окон, выходящих на запад или на восток. А еще — ставить на расстоянии от других растений, в месте с хорошей циркуляцией воздуха. Поливать орхидеи нужно теплой водой и очень осторожно — когда воды много, они погибают. Лучше всего поливать, когда смесь, в которой растет цветок, уже полностью высохла. Обычно для этого требуется около двух недель. Раз в один-два года цветы рекомендуется пересаживать. Для этого нужна специальная смесь из коры сосны, дуба, угля и измельченных корней папоротника. Одна орхидея обычно стоит около 300 гривен, однако цена может быть выше — в зависимости от сорта.

А можно посадить что-то на балконе?

Да. Для балкона лучше всего подходят цветы. Например, однолетние растения вроде петуний, маргариток, фуксий.

Здесь тоже важно освещение?

Конечно. Если ваш балкон выходит на южную сторону, лучше сажать цветы, которые любят много света. Например, астры, вербену, маргаритки, георгины, ипомею. Если света мало, лучше выбрать виды, которые хорошо растут в полутени. Например, лобелию и бальзамин. Петунии одинаково хорошо растут как в тени, так и на солнце.

Хорошо. Как все это сажать?

Установите на балконе специальные ящики — они должны быть глубокими и длинными. Не забудьте, что ящики должны иметь дренажные отверстия.

Подготовьте землю. Смесь для комнатных растений не подойдет. Лучший вариант — использовать специальный микс из перегноя, речного песка и торфа. Эту смесь можно сделать самостоятельно или приобрести. Не заполняйте горшок землей доверху, иначе растения будет сложно поливать.

Если выращиваете рассаду из семян, делайте это заранее. Например, рассаду петунии лучше сажать еще в феврале. Помните, что выращивать цветы из семян сложнее. Если у вас нет времени их постоянно увлажнять, они могут не взойти. Если вы не уверены в своих силах, покупайте готовую рассаду.

Высаживайте растения на расстоянии друг от друга. Фуксии, петунии и георгины лучше сажать на расстоянии 20—30 см. Бальзамин, вербену, маргаритки — 10—15 см.

Помните, что пересаживать рассаду на балкон лучше в пасмурный день.

Как поливать цветы?

Балконные цветы нужно поливать каждый день. Лучше всего — до девяти утра. Впрочем, есть и альтернативный вариант — вечером после захода солнца. Для полива нужно использовать отстоянную воду комнатной температуры.