Надеемся, Россия не попытается захватить Украину. А если большое вторжение все-таки будет? Вот советы специалистов из разных стран, как подготовить к войне себя и свое жилье

В соцсетях, с телеэкранов, на улицах столько разной информации. Как сориентироваться?

Одна из главных целей врага — запугать и деморализовать противника, как военных, так и гражданское население. Точно будут (как уже случались) случаи дезинформации со стороны России. Отдельные СМИ или блогеры будут сеять панику, в обществе будут активно распространять слухи, чтобы повлиять на наше поведение. Например, чтобы увеличить количество жертв, чтобы страна хуже защищалась или согласилась на невыгодное перемирие.

Украина — не первая жертва информационных манипуляций и не первая страна, которая пытается им противодействовать. В шведском правительственном пособии для населения «Если наступит кризис или война» адекватному анализу информации посвящен отдельный раздел.

Каждое новое важное сообщение в этом пособии советуют проверить такими вопросами:

Это факт или чье-то субъективное мнение?

Какова цель распространения этой информации?

Ее источнику можно доверять?

Это сообщение доступно где-нибудь еще?

Эта информация новая или старая? Почему она появилась именно сейчас?

«Помните, что лучшая защита от лжи и вражеской пропаганды — критическое отношение к источникам информации. Не верьте слухам, всегда опирайтесь как минимум на один авторитетный источник. И если информация не выглядит правдоподобно — точно не передавайте ее дальше», — напоминают шведы.

В украинских реалиях заслуживающие доверия источники информации о военной ситуации — это органы власти, общественный вещатель и СМИ с репутацией надежных. Блогеры, знакомые знакомых или случайные информационные площадки таковыми не являются.

Предположим, Россия действительно начала наступление. Что делать мне лично?

Вот что советует украинская Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС):

Узнайте, где недалеко от ваших дома и работы находятся укрытия. Например, вот карты их размещения в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. Во многих городах на них указывают специальные надписи на стенах домов. Если бомбоубежище далеко — узнайте, открыт ли доступ к подвалу вашего или соседнего дома.

Ограничьте свои перемещения: без необходимости не стоит уходить далеко от жилья или места работы. Ни в коем случае не выходите на улицу без удостоверения личности. К которому желательно добавить информацию о своей группе крови и о возможных проблемах со здоровьем — например, об аллергии на какие-то медицинские препараты.

Если еще не умеете — научитесь оказывать первую медицинскую помощь. В больших городах этому учат на специальных курсах, также есть немало пособий в интернете: как текстовых, так и в видеоформате.

Не сообщайте о своих планах незнакомцам или людям, которым не доверяете.

Если узнали что-то о перемещении украинских войск — не распространяйте эту информацию.

Не следите за перестрелкой из окна. Вообще не приближайтесь к окнам во время активных боевых действий.

Избегайте общения с вооруженными людьми. И точно не спорьте и не ссорьтесь с ними.

Не носите армейскую форму или камуфлированную одежду. Лучше одеваться в темное и незаметное без какой-либо символики.

Все говорят, что нужно подготовить медицинскую аптечку. А что в ней должно быть?

Из медикаментов — активированный уголь, парацетамол, пенталгин, супрастин, имодиум, фталазол, альбуцид и лекарства, которые вы сами регулярно принимаете. Если покупали их давно — убедитесь, что у них не истек срок годности. Также храните в аптечке рецепты на лекарства и контактные данные своих врачей. Это советы ГСЧС.

Кроме лекарств, Министерство здравоохранения Украины советует иметь в аптечке следующее:

сухой и медицинский спирт;

две пары резиновых перчаток;

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

пластыри разных размеров;

атравматические ножницы для разрезания на пострадавшем человеке одежды;

большой кусок ткани, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;

антисептические средства — дезинфектор для рук, спиртовые салфетки;

шприцы.

Что на случай чрезвычайной ситуации нужно иметь в доме?

Этот длинный список можно разделить на четыре группы: еда, вода, тепло и коммуникации. Вот что советуют в шведской Службе по противодействию гражданским угрозам:

Пища должна быть питательной, длительного хранения и не требующей для приготовления много воды. Это различные консервы, соусы, соки, макароны быстрого приготовления, растворимое картофельное пюре, рис и крупы. Обратите внимание на сырные намазки и сыры в тюбиках. На растительное молоко — соевое, овсяное — и также на сухое. На хлеб длительного хранения: хлебцы, крекеры, лаваш или тортильи. Пригодятся чай, кофе, шоколад, энергетические батончики, орехи. Из овощей — картофель, капуста и морковь.

Водой нужно запастись из расчета три литра на человека в сутки. Если не уверены в ее чистоте, должна быть возможность ее перекипятить. Воду следует хранить в пластиковых бутылках и ведрах с крышками. Можно заморозить воду — только прежде чем поставить ее в морозильник оставьте в емкости до 20% свободного места: замороженная вода увеличивается в объеме. Минеральная вода — тоже достойный внимания вариант.

Возможность сохранять тепло важна в холодное время года: если в вашем доме отключат электричество и отопление, каждый градус будет иметь значение. Шведы советуют запастись шерстяной одеждой, теплыми куртками и брюками, шапками, шарфами, рукавицами, одеялами, спальными мешками, свечами, спичками или зажигалками, батарейками и парафиновыми или газовыми нагревателями. Если в помещении станет холодно, стоит завесить одеялами окна, собраться всем в одной комнате, застелить одеялами или коврами пол в ней. Можно завесить одеялами стол и собраться под столом. Только не забывайте проветривать помещение и тушить на ночь свечи и обогреватели, чтобы избежать пожара.

Связь важна, чтобы получать сообщения о ситуации вокруг и общаться с родными. Поэтому подготовьте радио на батарейках, пауэрбанки, мобильные зарядники, которые могут работать от автомобильной розетки. Запишите на листе бумаги важные телефонные номера.

Также не забудьте о фонариках, наличных деньгах мелких номиналов, влажных салфетках, подгузниках для детей, гигиенических прокладках для женщин. Важно иметь достаточно топлива для автомобиля.

Для удобства — вот чеклист необходимых в доме вещей. Сохраните его себе и перешлите знакомым:

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Что еще важно сделать в доме?

Универсальный совет служб защиты гражданского населения в разных странах — наклейте на окна защитные полосы из скотча. Это сделает их более устойчивыми к взрывным волнам: обломков стекла будет меньше, они не будут разлетаться по комнатам.

Если живете в частном доме на земельном участке — оборудуйте укрытие на таком расстоянии от дома, которое больше его высоты. Так больше шансов остаться невредимыми, если здание будет разрушено взрывом. Если ваш дом многоквартирный, или это плотная частная застройка — по возможности оборудуйте укрытие в подвале. Можете защитить его мешками с песком.

Купите средства для тушения пожара.

На случай, если придется покидать дом, советуют брать с собой «тревожный чемоданчик». Что туда класть?

Сначала о том, каким он вообще должен быть. В идеале это крепкий и удобный рюкзак объемом от 25 литров. В него нужно вместить все необходимое для жизни в течение нескольких дней.

Подробное описание того, что должно быть в «тревожном рюкзаке». Серия видео «Знать, чтобы выжить», снятая черкасскими журналистами, содержит еще немало полезной информации.

Вот что советует положить туда украинская ГСЧС:

копии важных документов — паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость и автомобиль. Можно положить также фотографии родных и близких, все упаковать в полиэтилен;

кредитные карты и наличные деньги;

дубликаты ключей от дома и машины;

карту местности, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи;

небольшой радиоприемник и батарейки к нему;

фонарик (а лучше несколько), запасные элементы питания к нему, спички, зажигалку, свечи;

компас, часы (лучше водонепроницаемые);

мультитул, нож, топор, сигнальные средства вроде свистка;

несколько пакетов для мусора объемом 120 литров. Если их разрезать, из них можно сделать палатку или тент;

рулон широкого скотча;

пачку презервативов. В них можно надежно хранить спички или зажигалки, удобно закупоривать емкости от насекомых и песка. В презервативах можно переносить воду. Также их используют в качестве жгута для остановки кровотечения;

около 20 метров синтетического шнура 4—5 мм толщиной;

блокнот и карандаш;

нитки и иглы;

одежду: два комплекта нижнего белья, две пары хлопчатобумажных носков, шерстяные носки, штаны, рубашку или кофту, плащ-дождевик, шапку, перчатки, шарф и удобную обувь;

палатку, полиуретановый коврик, спальный мешок (если позволяет место);

средства гигиены: зубную щетку и пасту, небольшой кусок мыла, полотенце (бывают прессованные походные), туалетную бумагу, несколько пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор;

при необходимости — детские принадлежности;

металлические котелок, флягу, ложку, кружку;

запас пищи на несколько дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенку, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы. Если позволяет место — крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты;

запас питьевой воды на 1—2 дня, по возможности ее нужно периодически обновлять.

Общий вес рюкзака не должен превышать 50 килограммов — чтобы человек мог быстро с ним передвигаться.

Слышу стрельбу из винтовок и автоматов. Как себя вести?

Здесь и в двух последующих пунктах — советы украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Если стрельба застала вас на открытой местности — нужно упасть на землю и закрыть голову руками. Любой выступ — стена, бетонная мусорная урна, даже тротуар или канава — является дополнительной защитой. За машинами или киосками прятаться не советуют: они нередко становятся мишенями.

Если стрельба застала вас в помещении, переместитесь в наиболее защищенную его часть. К примеру, в ванную комнату или даже в саму ванну. Если это невозможно — ложитесь на пол, прикрывшись предметами, способными защитить от обломков и пуль.

Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикройте голову руками и откройте рот, чтобы близкий взрыв не повредил барабанные перепонки. Не поднимайтесь сразу после окончания стрельбы: подождите, когда выстрелов не будет хотя бы пять минут.

Если в районе вашего жилья такая стрельба случается регулярно — прикройте окна массивной мебелью или мешками с песком.

Советы армии Израиля, как найти самое безопасное место в здании при обстрелах из средне- и крупнокалиберного оружия.

Стреляют из танков и минометов. Атакуют самолеты. Что делать?

Подъезды, арки и лестничные клетки в таких случаях не спасут. Избегайте стен из легких конструкций: от взрыва они не защитят, а травмировать могут. Лучшая тактика — быстро добраться до специально оборудованного укрытия.

Если же огонь артиллерии или минометный обстрел застали вас в пути — немедленно лягте на землю. В идеале — туда, где есть выступ или хотя бы небольшое углубление. Переждите нападение, закрыв ладонями уши и открыв рот: это убережет вас от контузии.

После окончания обстрела не разбирайте завалы самостоятельно: ждите специалистов по разминированию и спасателей.

А если стреляют из «Градов»?

Обстрелы из реактивных установок залпового огня хорошо видны: ночью благодаря вспышкам в месте их запуска, днем из-за дымовых следов ракет. Следует организовать дежурство, следя за окружающей территорией.

Постоянно держите в поле зрения здания, которые можно использовать в качестве укрытия. После сигнала наблюдателя о залпе — бегите туда.

Прятаться стоит в подвале или другом углубленном помещении. Лучше всего выбрать место в углу между несущими стенами. И недалеко от окон и дверей: так, если снаряд попадет в здание, будет возможность быстро покинуть укрытие.

После завершения обстрела не выходите из укрытия сразу: подождите еще 10 минут. Возможна корректировка противником огня.

Налет застал в наземном транспорте. Как поступить?

Советы армии Израиля:

Если можете — съезжайте на обочину, выйдите из автомобиля и прячьтесь в поле, лесу или зоне застройки. Если вокруг открытое пространство — отойдите от машины, лягте и накройте голову руками. Если вы не можете выйти — наклонитесь ниже уровня окон. Это хоть отчасти защитит вас от выстрелов и обломков стекла, если оно разобьется. Те же правила применяются, если вы едете в автобусе или поезде.

Вижу человека в шоковом состоянии. Что делать?

«Подойдите, возьмите его за руку. Физический контакт — базовая, очень важная вещь», — говорит израильский психолог Александр Гершанов. Он работает с гражданским населением во время боевых действий на территории Израиля, проводит тренинги и для украинских специалистов. По его словам, важно «вернуть» человека в реальность, отвлечь от стресса.

«После физического контакта мы можем перейти на то, что человек видит вокруг себя. Я в таких случаях спрашиваю его: «Ты видишь меня?» — «Да». «Я в очках?» Глупый вопрос, но человек переключается: «Ну, да, в очках», — рассказывает Гершанов.

Если стресс долго не проходит, можно посмотреть старые фотографии, вспомнить истории. Важно, насколько это возможно, вернуть ощущение нормальности жизни, показать ее непрерывность. Чтобы человек не жил только стрессом. Психологическую травматизацию можно и предупредить — если каждый будет наперед знать, что именно ему делать в чрезвычайной ситуации. Тогда тревожность сменится ощущением дела, которое нужно сделать.

«Например, мне попалась одна семья со старенькой бабушкой. Во время обстрелов она не успевала выбежать из квартиры, поэтому просто переходила в ее самое безопасное место. И у нее была задача: ответственность за кошку. Она звала ее, искала, следила, чтобы та не выбежала в коридор. И это правильно», — рассказывает Гершанов.

А как самому справиться со всем этим?

Вот перечень советов от Александра Гершанова:

Изучите, что именно будете делать во внештатной ситуации. Понимание алгоритма действий — лучшая защита от паники.

Не переставайте заниматься обычными делами: чистить зубы, работать, убирать в доме. Для удобства можно даже написать на листе бумаги список дел, которые вам нужно сделать утром или вечером.

Не сидите перед новостными лентами: это только нагоняет стресс. Заходить на информационные ресурсы следует не чаще раза в час: быстрее ситуация обычно не меняется.

Не отказывайте себе в удовольствиях даже во время войны. Наслаждение от жизни не должно вызывать чувства вины — наоборот, это придает вам силы.

Если хотите присоединиться к защите страны, но воевать не умеете — помогите армии. Хотя бы отправьте сообщение знакомому военному.

В Швеции также советуют познакомиться с соседями и действовать сообща. Это может помочь психологически. Также высоки шансы, что вы оптимальнее используете имеющиеся у всех вас ресурсы.

Спокойствие, подготовленность и продуманность действий гражданского населения — это уже эффективное сопротивление врагу. «Бабель» поможет с качественной и проверенной информацией в любой ситуации. Поддержать нас можно здесь.