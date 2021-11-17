Пишут, что с «Картой киевлянина» проезд в транспорте будет дешевле. Как ее получить? Это только для льготников? — Нет, не только. Объясняем максимально коротко

Что это вообще за карта?

«Карта киевлянина» — это совместный проект Киевского городского совета и Ощадбанка. Человек, у которого есть такая карта, может пользоваться льготами и скидками — дешевле ездить в городском транспорте Киева, со скидкой покупать товары в супермаркетах и некоторые лекарства в коммунальных аптеках «Фармация», посещать музеи. Полный перечень льгот можно найти здесь. Хотя некоторые скидки, например, в сетях супермаркетов, могут изменяться, поэтому лучше уточнять информацию непосредственно в торговой сети.

«Карту киевлянина» можно пополнять как электронный билет и платить с нее в валидаторах метро и наземного транспорта. Пополнить можно в терминалах, кассах метро, на сайте ГИВЦ или EasyPay. В приложении «Киев Цифровой» такой функции еще нет. При этом карта остается и банковской картой Ощадбанка.

Кто имеет право на льготы: ветераны войны;

ликвидаторы и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;

дети войны;

ветераны труда;

пенсионеры, люди с инвалидностью;

реабилитированные жертвы советского режима и нацистских преследований;

ветераны военной службы и органов внутренних дел;

многодетные родители;

неработающие трудоспособные граждане, ухаживающие за ребенком с инвалидностью и получающие государственную социальную помощь или социальную пенсию;

неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за человеком с инвалидностью I группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста, и получают компенсационную выплату;

участники АТО.

А кто может ее получить? Это не только для льготников?

Нет, карту могут получить не только льготники. Такое же право имеют:

все, у кого есть киевская прописка;

все школьники и студенты учебных заведений Киева;

родители и опекуны киевских школьников;

все, кто официально работает в Киеве;

вынужденные переселенцы из зоны АТО и оккупированного Крыма.

Но для льготников карта будет бесплатной. Все остальные заплатят за нее по тарифам Ощадбанка — 120 гривен в год.

Ладно, а как мне ее получить?

В любом киевском отделении Ощадбанка. Для этого с собой нужно взять документы:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие право на получение карты (ученический или студенческий билет, справка с места работы);

цветное фото 3х4.

Если вы льготник или вынужденный переселенец, то система другая. Кроме паспорта и идентификационного кода, нужно взять льготное удостоверение и, если нужно, справку переселенца. А после Ощадбанка с теми же документами нужно обратиться в районное управление труда и соцзащиты населения, где вам уже активируют карточку.

Все детали можно узнать в Ощадбанке по телефону или на сайте. Там же можно оставить предварительную заявку, чтобы менеджер перезвонил и все объяснил.

Я могу передать карточку другу или родственнику?

Нет, карточка персональная и привязана к вам лично. Если ею будет расплачиваться кто-нибудь другой, то ее могут изъять и аннулировать. В случае, если пользователь карты — недееспособный человек или у него есть инвалидность, можно оформить доверенность на опекуна или представителя. Но такая доверенность не дает права на бесплатный проезд в транспорте.

А если я потеряю или сломаю карточку?

Надо сразу сообщить в Ощадбанк, чтобы ее заблокировали. После этого даже если старая карточка вдруг нашлась, разблокировать ее уже не получится, надо оформлять новую. За это нужно будет заплатить по тарифам банка, даже если первый раз карта оформлялась бесплатно.



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