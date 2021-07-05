В Украине внедряют цифровой паспорт вакцинации. Как его получить? Сколько времени он действует? Поможет ли попасть в ЕС?

Как мне получить ковид-сертификат?

Через приложение «Дія». Функцию еще разрабатывают, но те, кто завершил вакцинацию, уже могут принять участие в бета-тестировании. Зарегистрироваться можно здесь. Для этого нужно указать свое имя, фамилию и контактную информацию. Примерно через двое суток можно будет сформировать сертификат. Вот как это сделать:

открыть раздел «Услуги»,

выбрать пункт «COVID-сертификат»,

нажать «Сгенерировать сертификаты»,

подписать согласие на обработку медицинских данных.

После формирования сертификата в приложении «Дія» можно будет получить и его бумажную версию — у семейного врача. В обоих сертификатах есть QR-код и они будут абсолютно равноценными.

Слышал, что будет два варианта сертификатов. Почему? Какие именно?

Украина будет выдавать два вида паспорта вакцинации — внешний и внутренний. Внутренние будут действовать исключительно на территории Украины. Если будет новый локдаун, владельцы таких паспортов смогут не соблюдать некоторые ограничительные меры и, например, ходить в спортзал, бассейн, салоны красоты. Внешние паспорта будут нужны для поездок за границу.

Они чем-то отличаются?

Внутренний сертификат будет содержать имя и фото владельца, а также индивидуальный номер. «Таким образом, например, охранник, который будет проверять ваш сертификат, не сможет узнать, где и когда вы вакцинировались или болели», — говорят в Минцифры.

В международном будет больше данных: номер сертификата, имя, фамилия и дата рождения владельца, название страны, выдавшей документ, подробная информация о прививках (препарат, количество доз) и о том, болел ли человек коронавирусом в прошлом, результаты ПЦР-тестов.

В других странах такие есть?

Да. Одной из первых внутренние паспорта вакцинации ввела Исландия, которая еще в январе 2021 начала выдавать сертификаты всем, кто получил вторую дозу вакцины. Затем то же самое сделали Израиль, Дания, Греция, Германия, Болгария и ряд других стран. Такие паспорта позволяли частично или полностью избежать карантинных ограничений.

Внешние сертификаты тоже есть. Разные страны массово приобщаются к программе стандартизированных Европейских цифровых ковид-сертификатов, которые начали действовать с 1 июля, — EU Digital COVID Certificate. Эта программа должна упростить путешествия по Европе.

Европейские сертификаты содержат информацию о прививках, наличии иммунитета после болезни или отрицательном результате теста на коронавирус. Если страна входит в программу EU Digital COVID Certificate, она не должна предъявлять никаких дополнительных требований для въезда — паспорта достаточно.

Все сертификаты двуязычные — на английском и на языке страны, выдавшей документ. А еще — содержат QR-код, который можно показать на смартфоне или в распечатанном виде, и утвержденную EU Gateway цифровую подпись. Сейчас их уже признают 27 стран-членов ЕС, а также Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

Если я получу украинский внешний сертификат, то смогу поехать в Европу?

Скорее всего — да, но не сейчас. Украина специально разработала свои сертификаты по европейскому образцу. Но, прежде чем украинские туристы смогут попасть в ЕС, эти паспорта вакцинации должна признать Еврокомиссия. Украинская власть начала договариваться с ЕС об этом еще в апреле 2021 года, но пока результатов нет.

Понятно. А можно как-то получить Европейский сертификат?

Пока нет, но теоретически можно будет в будущем. В ЕС пока разрабатывают процедуру выдачи сертификата гражданам других стран. Однако здесь есть нюанс. Большинство стран Европы пока признают только вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. А в Украине прививки также делают препаратами Covishield (индийский аналог AstraZeneca) и китайским CoronaVac, которые ЕС еще не одобрил.