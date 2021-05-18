Мой ребенок постоянно сидит в смартфоне, это нормально? Вполне, вам бы тоже не помешало. «Бабель» рассказывает, какие digital-навыки необходимы людям всех поколений в современном мире

Медиаграмотность и критическое мышление

Современный человек находится под постоянной информационной атакой из множества источников. В этих потоках информации много фейков и манипуляций. Поколениям, привыкшим к классическим газетным и телевизионным форматам медиа может быть трудно отличить фейк от правды. Исследования показывают, что до 59 процентов ссылок в Twitter пользователи распространяют, не прочитав, а просто доверяя заголовку. Чаще это делают люди старшего возраста, а молодые люди, которые буквально выросли со смартфоном в кармане, осмотрительнее относятся к информации и ее распространению.

Медиа одинаково влияют на людей всех возрастов и поколений и формируют реальность для всех. Поэтому основные правила медиаграмотности и информационной гигиены надо соблюдать и родителям, и детям.

Базовые правила медиаграмотности:

Проверяйте первоисточники (всего и всегда). Не ленитесь пройтись по ссылкам в тексте и узнать, откуда взялась информация.

Не спешите распространять информацию, всегда читайте дальше заголовка.

Обращайте внимание на время публикации. Возможно, информация уже не актуальна.

Обращайте внимание на язык и тональность публикации. Если в ней много оценочных суждений, то, скорее всего, вас пытаются склонить к одной точке зрения.

Не ведитесь на регалии спикера или название организации, даже если они кажутся солидными.

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Искусство самопрезентации и диалога

Коммуницируя с другими людьми в соцсетях, можно быстрее преодолевать комплексы и сомнения, учиться формулировать мысли и точки зрения. Отзывы и лайки от френдов и подписчиков дают человеку понять, что его слушают, а его мысли воспринимают серьезно. Увеличивается социальный капитал, что приводит к осознанию своей значимости и повышает самооценку.

Общение в соцсетях может быть стимулом к саморазвитию. Подросток постепенно понимает, что знания делают его мнение экспертным. Американские психологи назвали это «гик-образованием» — пользование соцсетями для обсуждения общественных или научных тем в среднем повышает баллы школьников и студентов, учит их конструктивно спорить, доказывать свою точку зрения и быть инициативными.

Основные правила самопрезентации:

Приучите себя к мысли, что вы что-то знаете и умеете. Не лучше всех, не на высоком экспертном уровне, но все же определенные знания по нужной теме у вас есть. Более того, осознание объема того, что вы знаете, даст и понимание границ, за которыми ваша компетенция заканчивается.

Составьте список своих достижений, знаний и умений, если сомневаетесь в себе. Не стесняйтесь записать туда даже самые простые вещи.

Перед тем, как подробно изложить свое мнение по какой-то теме устно или письменно, напишите основные тезисы один за другим, в виде плана.

Перед публичным выступлением лучше порепетировать. Например, перед зеркалом, а еще лучше — записать выступление на видео дома. Так вы сможете увидеть, где в вашем выступлении есть слабые места.

Просто будьте собой.

Финансовая грамотность

Времена, когда бумажные деньги складывали в коробку и вели их учет карандашом в блокноте, прошли. Цифровая экономика требует работы с мобильным банкингом и приложениями, которые помогают вести учет личных и семейных денег. В очередях на оплату коммунальных услуг трудно встретить молодых людей — они давно все это делают в смартфоне.

Но общая финансовая грамотность украинцев остается низкой. Согласно исследованиям 2019 года 52 процента украинцев продолжают накапливать наличные деньги дома. У молодежи до 24 лет плохие финансовые привычки, они почти не откладывают деньги, а пожилым людям не хватает технических навыков.

Основы финансовой грамотности:

Записывайте свои доходы и расходы. Лучше всего — в специальных мобильных приложениях, но можно и просто на бумаге. Вы будете удивлены, когда увидите, как и на что тратите деньги в течение месяца.

Выделите фиксированную сумму на спонтанные покупки. Такие покупки делают все, но лучше заранее определить рамки.

Старайтесь тратить меньше, чем зарабатываете. Во-первых, это главный способ экономить и формировать «подушку безопасности». Во-вторых, так вы скорректируете стиль жизни, чтобы он соответствовал уровню дохода.

В первую очередь делайте обязательные платежи и удовлетворяйте базовые потребности. Коммуналка, еда, бытовые нужды — сначала. Поездки, вечеринки, развлечения — потом.

Не забывайте о безопасности своих финансов. Внимательно изучайте правила финансовых операций и функции онлайн-банкинга, держите часть денег наличными, ставьте надежные пароли на карты и счета.

Креативность и рабочая этика

Современные тренды рекрутинга свидетельствуют о том, что молодые люди гораздо больше ценят собственный комфорт, чем работу и высокий доход. Зумера трудно заманить на работу только зарплатой. Если он чувствует дискомфорт или выгорание — быстро увольняется с работы. Технологический уровень компании тоже важен. Удаленная работа, таск-трекеры, кибербезопасность в компании — все это потенциальный работник будет оценивать, пока рекрутер будет оценивать его. Если компания отстает от цифровых трендов, то собрать команду ей будет трудно.

Согласно исследованию, около трети молодых американцев планируют уволиться после пандемии коронавируса — из-за того, что их работодатели не смогли организовать удаленную работу и настроить комфортный для всех процесс. Компаниям рекрутеры советуют диджитализироваться, отказываясь от длинных личных собеседований, постоянных скучных совещаний и кабинетной работы. А молодежь отблагодарит работодателей креативностью и нестандартными подходами к решению рабочих задач.

Как создать комфортную и креативную атмосферу в компании:

Ставьте перед командой понятны цели с прозрачными промежуточными этапами.

Оставляйте команде право на ошибки и разные точки зрения. Ошибка — это шанс получить урок, а многообразие точек зрения — начало конструктивной дискуссии.

Следите за уровнем стресса в команде, не давайте работникам выгорать.

Дайте понять, что ответственность за результат работы команды всегда общая. Успехи — не только заслуга лидеров, провалы — не только вина наименее опытных.

Сформируйте атмосферу доверия вместо постоянного контроля и микроменеджмента.

Помните, что критика всегда должна быть конструктивной.

Психология взаимоотношений

Исследования показали, что зумеры внимательно относятся к своему психологическому здоровью и чаще обращаются к врачам с ментальными проблемами. И вообще знают о психологии гораздо больше своих родителей, получая базовые знания из соцсетей, тематических блогов на YouTube и других платформ. Старшие поколения все еще относятся к психологии настороженно и пренебрегают профессиональной помощью.

Разобраться в разнице между поколениями и их психологией поможет диджитал-проект «Синергия» на платформе Impactum. Это — совместный проект фонда Klitschko Foundation и компании Winner. Кроме психологии, различные модули программы помогут развить навыки, о которых мы сегодня вспоминали — от финансовой и медиаграмотности до креативности, проектного менеджмента, ораторского искусства и диалога. Развить свои умения и освоить новые с помощью «Синергии» смогут не только молодые люди и их родители, но и учителя и общественные активисты — для разных поколений и аудиторий предусмотрены различные потоки проекта. Полная программа проекта здесь, а зарегистрироваться можно вот здесь.