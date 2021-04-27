У меня много вещей и все равно нечего надеть. Что делать? Подобрать капсульный гардероб! Спойлер: много одежды для этого не нужно

У меня много вещей, но опять нечего носить. Почему так происходит? Что с этим делать?

Причин может быть много. Скорее всего, вы просто покупаете одежду, не соответствующую вашему образу жизни, или слишком разные по стилю вещи, которые сложно комбинировать. Если это действительно так, лучше изменить подход и подобрать минималистичный капсульный гардероб.

Что это такое?

Капсульный гардероб состоит из отдельных модулей — «капсул». В каждую из них входит до 15 вещей, объединенных общим стилем. Чаще всего капсулы распределяют по сезонам: весенняя, летняя, осенняя и зимняя. Однако тем, у кого строгий дресс-код на работе, можно создать несколько отдельных капсул в разных стилях — например, с офисной одеждой и для формальных мероприятий.

Подождите. Сколько вещей для этого нужно?

Не более сорока. Основательница Project 333 Кортни Карвер говорит, что для формирования гардероба достаточно 33 вещей (не считая нижнего белья, пижам, спортивной одежды и вечерних нарядов). Из них можно создать более двух тысяч различных комбинаций. Автор блога о капсульном гардеробе unfancy Кэролайн Джой утверждает, что в год нужно не более 37 вещей. Это две-три капсулы.

И как все это поможет?

Капсульный гардероб экономит время, которое человек тратит, чтобы куда-то собраться, защищает от спонтанных расходов и от того, что в шкафу появятся вещи, которые не с чем носить — все новые покупки должны сочетаться с другими составляющими капсул. А еще — он помогает уменьшить количество вещей до минимума. Такой гардероб более экологичный. Вместо того чтобы каждый год обновлять одежду и поддерживать «быструю» моду, можно покупать всего несколько трендовых вещей.

Звучит хорошо. Но как подобрать такой гардероб?

Шаг 1. Проанализируйте, что вы носите в течение 30 дней. Можно записывать это в блокнот или делать заметки в телефоне.

Проанализируйте, что вы носите в течение 30 дней. Можно записывать это в блокнот или делать заметки в телефоне. Шаг 2. Наведите порядок в шкафу. Оставьте то, что носите постоянно, и избавьтесь от хлама. Как это сделать — мы уже писали.

Наведите порядок в шкафу. Оставьте то, что носите постоянно, и избавьтесь от хлама. Как это сделать — мы уже писали. Шаг 3. Решите, по какому принципу формировать капсулы. Проще всего создавать сезонные — так в шкафу будет порядок.

Решите, по какому принципу формировать капсулы. Проще всего создавать сезонные — так в шкафу будет порядок. Шаг 4. Определитесь с цветовой гаммой ваших капсул. Она станет ориентиром для всех будущих покупок. Старайтесь не использовать в одной капсуле много цветов — четырех будет вполне достаточно.

Важно! Помните, что капсула не обязательно должна состоять только из базовых вещей. Добавьте в нее акцентные элементы, подчеркивающие ваш стиль.

Определитесь с цветовой гаммой ваших капсул. Она станет ориентиром для всех будущих покупок. Старайтесь не использовать в одной капсуле много цветов — четырех будет вполне достаточно. Помните, что капсула не обязательно должна состоять только из базовых вещей. Добавьте в нее акцентные элементы, подчеркивающие ваш стиль. Шаг 5. Составьте список того, что у вас уже есть и чего не хватает. Докупите необходимое.

А есть какой-то перечень обязательных вещей?

Да. Международная ассоциация консультантов по имиджу советует создавать комплекты по следующей формуле:

2 низа (штаны/юбки)

1—2 платья

3 верха (рубашки/футболки)

1 жакет

1—2 пары обуви

1 предмет верхней одежды

1 сумка

аксессуары (ремень, шарф, шляпа, перчатки и прочее)

украшения

В моем шкафу нет ничего подходящего. Что покупать в первую очередь?

Проще всего начать снизу и сначала купить джинсы и брюки. Затем женщинам стоит выбрать платья, юбки. Мужчинам — сразу покупать рубашки и свитера. Верхнюю одежду следует выбирать в самом конце. Старайтесь покупать качественные вещи. Помните, что одежда от экологически дружественных брендов часто стоит дороже. Они производят меньшие объемы одежды, из-за чего вынуждены ставить более высокие цены.

А что с обувью и аксессуарами?

Их подбирают уже после того, как капсулы собраны — это гарантирует, что они будут хорошо сочетаться со всеми вещами в комплекте.

Но сейчас во многих городах локдаун. Где покупать одежду, когда магазины закрыты?

Онлайн. Так можно купить практически все. Вещи большинства украинских брендов можно найти в онлайн-магазине Всі. Свої. Если выбрать опцию «Доставка курьером», одежду можно померить дома и сразу вернуть, если не подойдет.

Вещи иностранных брендов можно легко купить в официальных интернет-магазинах. Правда, одежду фирм, у которых нет украинской версии сайта, придется заказывать из-за границы. Прямая доставка в Украину есть не везде. Но привезти покупки могут и компании по доставке товаров.

Если вам слишком лень выбирать одежду самому, можно воспользоваться услугами стилиста. В Украине существует сервис Kapsula, при помощи которого можно подобрать индивидуальный капсульный гардероб. Чтобы им воспользоваться, нужно заполнить анкету на сайте и указать, что вам нравится и не нравится. Стилист подберет одежду, аксессуары и обувь для вашей капсулы, затем все можно будет примерить в шоуруме.