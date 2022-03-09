Украина получила еще две медали на Паралимпийских играх

На пятый день Паралимпийских игр Украина получила еще две медали – в разных классах лыжных гонок в спринте вольным стилем.

Серебро получила Оксана Шишкова (с нарушением зрения, ее сопровождал Андрей Марченко), а бронзу — Григорий Вовчинский (поражение опорно-двигательного аппарата, соревновался стоя).

В целом у Украины есть 19 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых и находится страна на третьем месте в общем зачете (перед ней идет Китай и Канада).