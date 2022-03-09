Украина получила еще две медали на Паралимпийских играх

На пятый день Паралимпийских игр Украина получила еще две медали – в разных классах лыжных гонок в спринте вольным стилем.
Серебро получила Оксана Шишкова (с нарушением зрения, ее сопровождал Андрей Марченко), а бронзу — Григорий Вовчинский (поражение опорно-двигательного аппарата, соревновался стоя).
В целом у Украины есть 19 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых и находится страна на третьем месте в общем зачете (перед ней идет Китай и Канада).
- На зимней Олимпиаде Украина получила лишь одну медаль — серебро завоевал мастер фристайла Александр Абраменко — и заняла 25 место в медальном зачете.
- Победительницей Олимпиады в Пекине стала сборная Норвегии. Она завоевала 37 медалей, из которых 16 золотых. На втором месте Германия (27 медалей, 12 золотых), а на третьем — Китай (15 медалей, 9 золотых). Также в первую пятерку вошли США (25 медалей, 8 золотых) и Швеция (18 медалей, 8 золотых).