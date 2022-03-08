Украина за один день Паралимпийских игр выиграла 9 медалей и находится на втором месте

Украина за четвертый день Паралимпийских игр, которые проходят в Пекине, получила девять наград. Все они в разных классах биатлонных гонок на 10 км.
Украинцы завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы. Всего у Украины уже есть 17 медалей: 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.
- На Олимпиаде Украина получила лишь одну медаль — серебро завоевал мастер фристайла Александр Абраменко — и заняла 25 место в медальном зачете.
- Победительницей Олимпиады в Пекине стала сборная Норвегии. Она завоевала 37 медалей, из которых 16 золотых. На втором месте Германия (27 медалей, 12 золотых), а на третьем — Китай (15 медалей, 9 золотых). Также в первую пятерку вошли США (25 медалей, 8 золотых) и Швеция (18 медалей, 8 золотых).