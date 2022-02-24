Офис президента: От обстрелов российской армии погибли более 40 украинских военных

В результате атаки российской армии погибли по меньшей мере 40 украинских военных.

Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, подавляющее большинство потерь — среди пограничников, которые первыми приняли на себя удар. Военные погибли в результате ракетных ударов.

Арестович добавил, что информация обобщается, но в целом, по его словам, российская армия ожидала больших потерь. Среди гражданского населения потери — «до десятки» человек, объяснил Арестович.