Президент провел экстренные переговоры с главами 4 государств и главой Евросовета

Владимир Зеленский провел переговоры с главами США, Германии, Польши, Великобритании и Европейского совета. Президент призвал их ввести немедленные санкции против России, а также предоставить Украине оборонную и финансовую поддержку.

Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«Поговорил с Джозефом Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Срочные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства. Мир должен вынудить Россию к миру», — отметил президент.