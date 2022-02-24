В Украине ввели военное положение

В связи с вторжением России в Украину Верховная Рада ввела военное положение.

За это проголосовали 300 нардепов.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в связи с военным положением с сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме. Балансодержателям поручили обеспечить доступ населения к объектам укрытия.

«Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома и будьте готовы проследовать в укрытие в случае включения сирен», — отметил мэр.