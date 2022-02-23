ЕС принял новые рекомендации по въезду — призывает страны впускать всех вакцинированных международно признанными препаратами

Европейский Союз принял новые рекомендации по въезду туристов из других стран в ЕС. Эти правила будут работать с 1 марта 2022 года.

Об этом пишет пресс-служба Совета ЕС.

В ведомстве призывают все страны-члены упразднить ограничения на туристические поездки в ЕС для тех, кто вакцинирован сертифицированным в ЕС или ВОЗ препаратом. Единственное условие – последняя доза вакцины должна быть сделана не менее чем за 14 дней или не более 270 дней от даты въезда.

Также странам рекомендуют разрешить въезд тем, кто выздоровел от коронавируса за последние 180 дней. В то же время для вакцинированных признанным ВОЗ препаратом страны-члены ЕС могут устанавливать дополнительные правила. Например, требование сдать тест перед въездом или сидеть на карантине или изоляции. Аналогичные требования могут быть введены и к выздоровевшим.

Детям старше 6 лет и младше 18 лет, которые отвечают таким же требованиям, как и взрослым, тоже должен быть разрешен въезд. Невакцинированным детям также рекомендуют разрешить въезд, но при наличии отрицательного теста. Дети до 6 лет должны путешествовать без ограничений.

Также в ЕС планируют отказаться от перечня «безопасных» стран. Эта рекомендация будет рассмотрена в апреле, чтобы дать время другим странам мира вакцинировать большее количество населения.