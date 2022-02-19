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Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз призвал мир помочь Украине на фоне российской угрозы

Автор:
София Телишевская
Дата:
Миллиардер Ричард Брэнсон во второй раз призвал мир помочь Украине на фоне российской угрозы

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Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон написал вторую статью, посвященную ситуации безопасности вокруг Украины. Он подчеркнул, что момент острого кризиса — это плохая новость не только для Украины, но для каждой нации, стремящейся защитить свой суверенитет.

Свою позицию и призыв он изложил в статье «Защита верховенства права».

«Мир должен поддержать Украину. Мы не должны оставлять в беде страну, которая добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения той же страны, которая убедила ее сделать это», — подчеркнул Бренсон, имея в виду Будапештский меморандум.

Он пишет, что аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума, а новое вторжение на территорию Украины полностью разорвет меморандум и будет иметь катастрофические последствия. Миллиардер отмечает, что без обязательных соглашений и их выполнения в мире не может быть мира.

Бренсон отмечает, что наличие у Украины ядерного оружия могло бы предотвратить аннексию Крыма, и теперь, когда это произошло и эскалация продолжает расти, сложно убедить другие страны отказываться от такого оружия.

«Несомненно, продолжение агрессии России против Украины демотивирует тех, кто раньше хотел сокращать запасы оружия, поскольку это говорит о том, что любое соглашение можно разорвать самовольно и в одностороннем порядке. Если говорить более фундаментально, то односторонний выход и вопиющее пренебрежение международными договорами также указывают на настоящий кризис многосторонности. Многосторонние институты, давно созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения. Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму», — подчеркнул миллиардер.

По его убеждению, такое положение вещей создает реальную угрозу для верховенства права.

«Угрозу, которую мир не видел со времен, когда произошла Вторая мировая война», — добавил Брэнсон.

Что такое Будапештский меморандум

В декабре 1994 года, подписав Будапештский меморандум, Украина добровольно избавилась от третьего в мире ядерного потенциала и стала безъядерным государством.

Со своей стороны, США, РФ и Великобритания обязались:

  • уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
  • воздерживаться от угрозы применить силу против территориальной целостности / политической независимости Украины;
  • не использовать никакое свое оружие против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом в соответствии с Уставом ООН;
  • воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и получить какие-либо преимущества;
  • добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия;
  • не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них самих, их и подопечные территории, вооруженные силы, их союзников;
  • проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Киев неоднократно заявлял, что Россия нарушила это международное соглашение. В Украине возмущаются, что подписанты не выполняют условия договора, однако представители США и Великобритании заявляли, что свою часть меморандума выполняют.

Невыполнение Будапештского меморандума подрывает устои общей европейской безопасности, а также главный принцип международного права — pacta sund servant (договоры должны выполняться).