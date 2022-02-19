В США начали расследование из-за внезапного торможения электрокаров Tesla в режиме автопилота

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование касательно 416 тысяч автомобилей Tesla после жалоб о незапланированном срабатывании тормозов при использовании системы автопилота.

Об этом пишет Reuters.

Речь идет о моделях Tesla Model 3 и Model Y 2021—2022 годов. За последние девять месяцев агентство получило 354 жалобы по этой проблеме. Согласно сообщению администрации, автопилот способен автоматически тормозить и управлять транспортным средством в пределах полос движения. Заявители жаловались, что автомобили без предупреждения начинали быстро замедляться во время движения, это происходило спонтанно и многократно в течение одного цикла движения.

Владельцы также отметили, что компания Tesla отклонила их жалобы, заявив, что торможение — это нормально.