DW: Евросоюз готовит санкции против Беларуси на случай ее участия в российском вторжении в Украину

Европейский Союз готовит санкции против Беларуси на случай участия в российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам чиновника из руководящих структур Евросоюза, блок сейчас работает над новыми санкцииями в отношении Беларуси, которые будут включать экономические ограничительные меры. При этом он уточнил, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 февраля решение о новых санкциях против режима Александра Лукашенко не ожидается.

Он напомнил, что в 2020 году Евросоюз ввел санкции против Лукашенко за сфальсифицированные выборы президента и внутренние репрессии. В 2021 году ЕС ввел санкции также за принудительную посадку самолета Ryanair и использование мигрантов для давления на Европу.

«Теперь мы на третьей главе этой эпопеи. А именно, что Лукашенко предоставляет России территорию своей страны, которой он нелегитимно правит, для потенциальной агрессии против Украины», — добавил чиновник.