«Рейтинг»: Более 60% украинцев уверены, что ВСУ смогут отбить нападение России

Только 19% опрошенных украинцев оценивают возможность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. Еще 33% считают уровень угрозы средним, а 20% — низким. В то же время 25% опрошенных в принципе не видят угрозы.

Соответствующий опрос провела социологическая группа «Рейтинг» 16—17 февраля.

При этом большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отбить нападение, если Россия все-таки вторгнется. Треть респондентов в этом не уверены.

Примечательно, что по сравнению с январем текущего года у украинцев растет вера в готовность ВСУ дать отпор врагу.

Опрос проводился среди 1 722 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2,4%. Сроки проведения: 16—17 февраля 2022 года.