Рада проголосовала за закон о виртуальных активах с предложениями президента

Верховная Рада проголосовала за закон № 3637 о виртуальных активах с предложениями президента Владимира Зеленского, который ранее был ветирован.

Закон дает правовой статус виртуальным активам, операциям с ними, определяет права и обязанности участников рынка, а также предусматривает сделки по продаже/обмену/переводу виртуальных активов. Закон является базовым и дает юридическую защиту пользователям и участникам рынка, что позволяет официально работать криптобиржам, а банкам — открывать счета для криптокомпаний. Также он дает право гражданам декларировать доходы в виртуальных активах.

В целом он позволяет законно распоряжаться криптовалютой, но не делает ее платежным средством.

Документ принят с учетом 21 предложения от Зеленского. Закон относит регулирование рынка активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и Нацбанка. До наложения вето закон предлагал создать новый регулятор.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что для полноценного запуска рынка виртуальных активов начата работа над изменениями в Налоговом и Гражданском кодексах.