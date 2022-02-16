Полиция вручила подозрения трем мужчинам за нападение на журналистов «Украинской правды» в Днепре

Полиция Днепропетровской области сообщила о подозрении трем мужчинам из-за нападения на журналистов издания «Украинская правда».

Об этом Национальная полиция сообщила вечером в среду, 16 февраля.

Трем мужчинам сообщили о подозрениях по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. Двум из них также сообщили о подозрении в ограблении водителя съемочной группы.

Полицейские уже допросили потерпевших, свидетелей и полицейских, которые были на месте инцидента. Также к материалам уголовных дел приобщили видео с бодикамер полицейских и видео журналистов.

Напомним, что нападение на журналистов произошло 13 февраля недалеко от аэропорта города Днепр. Тогда неизвестные вооруженные люди напали на съемочную группу издания «Украинская правда»: они угрожали оператору ножом и заставили удалить видео. По словам журналистов, около трех часов дня к видеооператору подошли неизвестные и начали просить удалить видео. Когда тот отказался, ему начали угрожать ножом и потребовали назвать пароль от телефона, с которого потом удалили все видео. Еще один нападавший в этот момент заламывал руки водителю съемочной группы.

Мэр Днепра Борис Филатов пообещал передать журналистам видео с камер видеонаблюдения. По его словам, съемки журналистов могли быть связаны с тем, что 13 февраля день рождения отмечал Игорь Коломойский и к нему на празднование «летели гости разными частными самолетами».