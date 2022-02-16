В Раде зарегистрировали законопроект о запрете выезда чиновников за границу. Что он предполагает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете выезда за границу определенных групп людей. Такие ограничения на них будут наложены в случае введения в Украине военного положения.
Соответствующий документ на сайте парламента указан под № 7055.
Авторами законопроекта стали глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, спикер парламента Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и еще десятки нардепов, преимущественно из «Слуги народа».
Документ вносит изменения в законы «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины» и «О правовом режиме военного положения».
Предполагается, что в период военного положения выезд из Украины запретят:
- членам правительства и их заместителям;
- нардепам;
- руководителям местных госадминистраций и их заместителям;
- государственным служащим в должностях категории «А»;
- руководителям центральных органов исполнительной власти;
- военнослужащим ВСУ и других воинских формирований;
- рядовому и руководящему составу правоохранительных органов;
- руководителям предприятий и учреждений, имеющих стратегическое значение;
- руководителям предприятий и учреждений, осуществляющих деятельность, связанную с критической инфраструктурой.
Однако документ предусматривает возможность для вышеперечисленных людей выезда за границу. Разрешение на выезд должен выдать президент.
- Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 14 февраля пообещал привлечь к ответственности чиновников, покинувших Украину из-за угрозы российского вторжения.