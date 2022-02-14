Посол Украины в Британии объяснил свои слова об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свои слова о том, что Украина может рассмотреть вариант отказа от намерения вступить в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Свой уточненный комментарий он дал «Радио Свобода» в понедельник, 14 февраля.

По его словам, будущее членство Украины в НАТО сейчас ее не спасет от угрозы российского вторжения, сейчас нужно искать новые форматы, которые быстро позволили бы обеспечить безопасность.

«Журналист спросил, могли бы ли мы в теории рассмотреть отказ от НАТО, если бы это позволило выйти из войны с Россией? Я сказал журналисту, что нет смысла об этом говорить, потому что это даже записано в нашей Конституции. [...] Но наша безопасность, которая предусматривается нашим будущим вступлением в НАТО, —она предполагает стратегический курс. Что еще важно понимать, что несмотря на то, что наш стратегический курс в НАТО записан в наших документах, — и мы это делаем – сегодня, завтра, когда украинцы ожидают, что Россия может напасть на нас, наше будущее членство, к сожалению, нас не спасает. Нам нужно искать прямо сейчас, в дополнение к нашему стратегическому видению, что когда-нибудь мы станем членами семьи НАТО, нам нужно искать прямо сейчас. И эти форматы мы обсуждаем сейчас. Трехсторонний формат с Британией, двусторонний формат с Соединенными Штатами, а также любые другие форматы, которые позволили бы нам прямо сейчас обеспечить нашу безопасность», — пояснил Пристайко.

Кроме того, Пристайко сказал, что Украина и так идет на много компромиссов: «Речь идет о переговорах в рамках Минска. Там очень чувствительные и неприятные компромиссы, к которым нас склонили под угрозой войны в 2014—2015 годах, и которые мы до сих пор ведем».