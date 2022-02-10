В Украину прибыли более 40 тысяч флаконов «Ремдесивира» для лечения коронавируса

В Украину в четверг, 10 февраля, прибыло 43 711 флаконов «Ремдесивира» для лечения пациентов с коронавирусом, который входят в группы риска. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Препарат в ближайшее время отправят в регионы.

«Ремдесивир» уже показал свою пользу в лечении тяжелых состояний во время коронавируса. Хотя течение болезни, вызванной штаммом «Омикрон», не так сложно, как было раньше, этот препарат все равно очень нужен», — сообщил Александр Комарида, заместитель министра здравоохранения.

В конце 2021 года Украина закупила более 60 тысяч флаконов «Ремдесивир», 20 тысяч из этих флаконов еще в январе развезли в регионы.