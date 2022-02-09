Оккупанты отказались открывать КПВВ на Донбассе. Требуют прямых контактов санитарных врачей

Представители оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей отказались открыть контрольные пункты въезда-выезда. Боевики требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины для «решения проблемы коронавирусных ограничений».
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
По его словам, такой повод странный, поскольку еще в конце 2021 года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с коронавирусом, и не требует от въезжающих с территории ОРДЛО граждан справок о вакцинации.
«Поэтому непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтобы ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны», — отметил Гармаш.
Кроме того, в ОРДЛО продолжают создавать препятствия для освобождения удерживаемых лиц. Следующее заседание ТКГ намечено на 2 марта.
- С начала пандемии боевики блокируют работу КПВВ на Донбассе. Фактически работает только один пункт — в Станице Луганской. Но там просто так пропускают только людей, имеющих прописку на оккупированной территории Луганской области. В Донецкой области работает только КПВВ «Новотроицкое». Однако пройти и проехать на оккупированную территорию через него можно дважды в неделю — в понедельник и пятницу (в эти дни боевики открывают свой зеркальный блокпост «Еленовка»). В Донецкой области есть еще пункты пропуска «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка», однако они остаются без движения. Украинские пограничники открывают их каждый день, но боевики не открывают смежные блокпосты.