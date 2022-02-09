Оккупанты отказались открывать КПВВ на Донбассе. Требуют прямых контактов санитарных врачей

Представители оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей отказались открыть контрольные пункты въезда-выезда. Боевики требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины для «решения проблемы коронавирусных ограничений».

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

По его словам, такой повод странный, поскольку еще в конце 2021 года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с коронавирусом, и не требует от въезжающих с территории ОРДЛО граждан справок о вакцинации.

«Поэтому непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтобы ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны», — отметил Гармаш.

Кроме того, в ОРДЛО продолжают создавать препятствия для освобождения удерживаемых лиц. Следующее заседание ТКГ намечено на 2 марта.