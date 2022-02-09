Королева Дании и король Испании заболели коронавирусом

Королева Дании, 81-летняя Маргрете II, получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом Королевский двор сообщил в среду, 9 февраля.

У королевы проявляются только легкие симптомы, она находится на самоизоляции во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Она планировала провести зимние каникулы в Норвегии, но из-за коронавируса их отменила. Королева получила три прививки от коронавируса, последнюю — в конце ноября 2021 года.

Позже стало известно, что коронавирус выявили и у короля Испании 54-летнего Филиппа. У него ночью появились симптомы, утром 9 февраля тест дал положительный результат. Король находится на недельной самоизоляции в своей резиденции. Остальные члены королевской семьи симптомов коронавируса не имеют.