Tap to Pay. Apple представила сервис платежного терминала в iPhone

Компания Apple представила сервис Tap to Pay, который позволит использовать iPhone, например, продавцам, как платежный терминал.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сначала сервис запустят в США. Он будет работать на моделях iPhone XS и выше, используя технологию NFC, как и Apple Pay. Терминал будет принимать платежи бесконтактной картой, Apple Pay или другим платежным сервисом.

Apple

Tap to Pay будет поддерживать American Express, Discover, Mastercard и Visa.

Позднее Apple запустит приложение для разработчиков, чтобы и они могли принимать платежи через Tap to Pay. Его интегрируют в мобильные приложения.

Сервис появится в новой бета-версии iOS.