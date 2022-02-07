Футболист Криштиану Роналду пересек отметку в 400 миллионов подписчиков в Instagram — это рекорд

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал более 400 миллионов подписчиков в Instagram.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила Книга рекордов Гиннесса в Twitter.

За последние 10 месяцев он собрал 123 миллиона подписчиков и является самым читаемым человеком в Instagram.

Криштиану Роналду ранее выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Он стал чемпионом в трех странах (Англии, Испании, Италии), пять раз получал «Золотой мяч» как лучший футболист Европы. Кроме того, в составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов один раз, с «Реалом» — четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу Чемпионат Европы и Лигу наций.