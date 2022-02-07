В зоне ООС на Донбассе ранили военного. Боевики трижды открывали огонь

В зоне боевых действий на Донбассе боевики ранили украинского военного.

Об этом сообщает штаб ООС.

С начала этих суток российские боевики трижды нарушили прекращения огня и вели стрельбу из стрелкового оружия недалеко от Песков и по украинской позиции в Южном.

Ранения, вероятно огнестрельные, получил один военнослужащий. Его госпитализировали. Состояние — удовлетворительное.