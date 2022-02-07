В Карпатах повышенная угроза лавин. Наблюдательный пост спасателей замело снегом

В Карпатах из-за сильных снегопадов и ветров повышенная угроза лавин. В горных районах возможны оползни.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасателей поста на горе Поп Иван Черногорский замело снегом. Прежде чем они смогут прийти на помощь им еще нужно откопаться.

Сильные снегопады и метель будут идти 7 и 8 января. Снеголавинная опасность объявлена в горах Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Пост на горе Поп Иван сообщал, что видимость в районе горы до 30 метров. Скорость ветра от 13 до 15 м/с, а температура воздуха — минус 8°С.

Сильный снег в указанном районе идет с начала февраля.