Россия снизит орбиту Международной космической станции по требованию NASA

Об этом сообщили в российской государственной корпорации «Роскосмос» 5 февраля.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева изменит орбиту Международной космической станции по требованию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать на орбите не 419 км, а на 3 км меньше — 416 км», — рассказал руководитель отдела баллистики корпорации «Энергия» Рафаил Муртазин.

Как отмечается, полет станции будет проходить на новой высоте до принятия решения о ее затоплении.