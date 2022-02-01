NASA планирует в 2031 году вывести МКС с орбиты и затопить ее на «кладбище космических кораблей»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует в 2031 году вывести Международную космическую станцию с орбиты и отправить ее на «космическое кладбище».

Об этом сообщает Sky News.

Согласно планам ученых, космическая станция будет постепенно снижаться со своей нынешней высоты — 408 километров. В итоге станцию весом 444 тонны планируют затопить в районе южной части Тихого океана, недалеко от так называемой точки Немо.

«Точка Немо» — условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от любой суши, примерно в 3,8 тысячи километров от новозеландского города Веллингтон. Этот район называют «кладбищем космических кораблей», поскольку сюда попадают остатки космических аппаратов после вывода их из эксплуатации. Большинство аппаратов сгорают в плотных слоях атмосферы, однако куски их обшивки и другие несгоревшие части падают именно в этот район.

Вместе с тем специалисты NASA предупреждают, что если солнечная активность возрастет, это может «расширить атмосферу Земли» и увеличить сопротивление, замедлив таким образом спуск МКС. Потенциально из-за этого направить станцию в выбранный район будет сложнее.