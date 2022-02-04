Перед публикацией данных разведки США передали Украине информацию о российском плане провокации для вторжения

Соединенные Штаты перед обнародованием данных разведки о том, что Россия готовила постановочный фильм о якобы «атаке» ВСУ на русскоязычное население, передали всю информацию Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Соединенные Штаты незадолго до обнародования данных разведки поделились ими с Киевом, предупредили о том, что такая информация есть. Сейчас мы ожидаем больше деталей», — сказал министр и добавил, что пока не успел пообщаться по этому вопросу с украинской разведкой.

Он также отметил, что США предупредили украинскую власть о публикации этих материалов.

«То, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели многие коварные действия РФ. Мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и еще раз обвинить в чем-то Украину», — подчеркнул министр.