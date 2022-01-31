В Британии опубликовали доклад о вечеринках Бориса Джонсона. Премьер извинился, но в отставку идти не намерен

Представитель аппарата британского правительства Сью Грей обнародовала доклад о вечеринках на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна в Лондоне, из-за которых премьер-министра Бориса Джонсона призывают уйти в отставку.

Об этом сообщают Sky News и ВВС.

В докладе сказано, что некоторые мероприятия в резиденции премьера во время локдауна были недопустимы, а часть из них «вышли за границы разумного».

«На фоне пандемии, когда правительство просило граждан принять далеко идущие ограничения в их жизни, некоторые действия, связанные с этими собраниями, трудно оправдать. По крайней мере, некоторые из рассматриваемых собраний представляют собой серьезное пренебрежение не только высокими стандартами, ожидаемыми от работающих в сердце правительства, но и стандартами, ожидаемыми от всего британского населения в то время», — сказано в докладе.

Доклад вышел ограниченным и без четких деталей вечеринок, поскольку полиция попросила Грей не раскрывать их, пока длится расследование. В то же время, Грей призывает сделать необходимые выводы, не дожидаясь окончания полицейского расследования.

Джонсон ознакомился с докладом. Выступая в Палате общин он получил шквал критики и обвинений от лейбористов в нарушении этических норм. Они заявили, что премьер «потерял доверие британской общественности» и должен уйти.

Бывший премьер-министр Тереза ​​Мэй также осудила Джонсона заявив, что лидеры должны «подавать пример соблюдением правил».

Сам Джонсон и его соратники отрицают нарушение правил и ограничений. При этом премьер извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке в мае прошлого года. Джонсон заявил, что не намерен идти в отставку до окончания расследования полиции.