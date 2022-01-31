В Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты. Это должно уменьшить их оборот

С 1 февраля 2022 года в Украине вступает в силу постановление Кабмина, устанавливающее минимальные цены на пластиковые пакеты. Это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране.

По данным Минэкономики, каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более столетия, загрязняя окружающую среду.

«Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика», — пояснил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Минимальные розничные цены на пакеты из пластика толщиной более 50 микрометров составят:

2 грн/штука — без ручек и боковых складок;

2,50 грн/штука — без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/штука — с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакете, который выдерживает более 5 кг продуктов.

Разрешено продавать пакеты дороже. За бесплатное распространение пакетов — штраф от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение — от 3 400 до 8 500 гривен.

Напомним, с 10 декабря в Украине запрещено бесплатно распространять сверхтонкие, тонкие и оксоразлагаемые пакеты, а уже с 10 марта 2022 года их запретят полностью.