Россия расширила список силовиков и чиновников Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

Россия объявила о расширении списка представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в страну.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — заявили в МИД.
Как отмечается, в список попали руководители «отдельных европейских ЧВК, действующих в разных регионах мира», представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран-членов ЕС.
В России считают, что эти люди ответственны за продвижение «антироссийской политики и насаждение мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ».
В то же время, фамилии и должности этих лиц пока неизвестны.
- 13 декабря 2021 года Европейский Союз ввел санкции против «Частной военной компании Вагнера», связанных с ней восьми боевиков, а также трех российских компаний. В России назвали санкции Евросоюза «нелегитимными» и пригрозили ответными действиями.
- «ЧВК Вагнера» — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по разным данным от 1 350 до 2 500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают.